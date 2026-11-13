Nasdaq zlevnil na úroveň roku 2023. Konec roku nabízí příležitosti
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- Demokraté po volbách ovládli obě komory Kongresu, Trump má ale v otázce Blízkého východu dál volné ruce.
- Technologický index Nasdaq 100 se obchoduje za 19násobek očekávaných zisků, naposledy to bylo počátkem roku 2023.
- Rizikové prémie korporátních dluhopisů rostou, nejvíc u firem s nízkým ratingem a vysokým zadlužením.
Necelé dva měsíce nás dělí od konce roku 2026, roku, který se zřejmě nesmazatelně zapíše do paměti každého investora. Rekapitulovat celý rok je však zatím předčasné, zejména když se v posledních týdnech ještě mohou odehrát zajímavé události, které mohou celoroční bilanci změnit.
Americké volby do Kongresu jsou za námi a dopadly podle očekávání: demokraté ovládli obě komory. Zdá se však, že skutečný vliv na americkou politiku tento výsledek mít příliš nebude, respektive ne ve všech ohledech. Zejména v nejpalčivější otázce letoška, tedy v konfliktu na Blízkém východě, má Donald Trump stále poměrně volné ruce. Demokratům chybí dvoutřetinová většina v Senátu, kterou by potřebovali k odvolání prezidenta v rámci impeachmentu. Mohou ovšem alespoň tlačit na rozpočet a s ním spojené výdaje na zbrojení.
Trhy reagovaly na výsledek voleb pokračujícím výprodejem akcií navázaných na AI. Objevila se totiž obava, že se celé téma může zpomalit, například kvůli regulaci nebo útlumu výstavby datových center. Opačně se vyvíjely hodnotové akcie, které jako by byly rázem pokropeny živou vodou. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu nejprve klesl k úrovni 4,8 procenta, nyní se ovšem vrátil na předvolební hodnotu.
Násobky roky nevídané
Z pohledu valuací se již dostáváme na poměrně zajímavé úrovně. Technologický index Nasdaq 100 se nyní obchoduje za zhruba 19násobek forwardových zisků, což bylo naposledy k vidění na počátku roku 2023. Z dlouhodobého pohledu vypadají velmi lákavě i výnosy státních dluhopisů. Americké TIPS nabízejí reálný výnos blížící se třem procentům, tedy úrovni, která nebyla k vidění přes 20 let. Příležitosti se nám tak nabízejí z více směrů.
U korporátních dluhopisů jsme v posledním měsíci s kolegy z J&T zaznamenali poměrně výrazný nárůst rizikových prémií. Platí přitom, že čím nižší kreditní rating společnost má, tím víc se její riziková přirážka relativně zvýšila. Celkově nejsme na úrovních, které by byly z pohledu nedávné historie extrémně dramatické (nelze je srovnávat například s obdobím covidu), přesto už stojí za pozornost. Důvodem je zvyšování sazeb centrálních bank téměř po celém světě. Vyšší sazby zdražují financování, což nejvíce dopadá na společnosti s již tak vysokým zadlužením nebo na ty, jejichž marže neposkytují dostatečný bezpečnostní polštář. Takové společnosti pak mívají nižší kreditní rating.
Chystáte-li se investovat, nezapomínejte, stejně jako my v J&T, na poctivou analýzu každého jednotlivého titulu. Jsme přesvědčeni, že právě v obdobích, jako je to současné, se nám toto úsilí vyplácí.