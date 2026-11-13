Aktualizováno: Ruský diskont Mere ohlásil uzavření všech prodejen v Česku. Může jít o pokus obejít sankce
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- Síť Mere rodiny ruských miliardářů Šnajderových oznámila uzavření prodejen.
- Kvůli sankcím už Mere skončilo v celé EU, zůstávalo jen v Česku.
- Firma zatím neupřesnila, co s pobočkami bude. Spekuluje se o možném převodu na novou společnost.
„Síť prodejen Mere ukončuje svou činnost. Stihnete si ještě teď udělat zásoby svých oblíbených produktů,“ oznámila firma ve čtvrtek večer na Facebooku, přes nějž výhradně oslovuje své zákazníky.
Část uživatelů to však zpochybnila. Zmátlo je, že oznámení vytvořila umělá inteligence. Firma ji však při své komunikaci a tvorbě letáků využívá běžně. „Prodejny Mere ukončují provoz, AI ani žádné spekulace nehledejte,“ reagovala společnost Torgretail CZ, která obchody Mere v Česku provozuje.
Diskont vlastní rodina ruských miliardářů Šnajderových. Tři z nich, Andrej, Sergej a Valentina Šnajderovi, jsou přitom na sankčním seznamu EU. A to i za podporu „činností, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny“. Český Finanční analytický úřad v červenci zmrazil podíly Andreje a Anny Šnajderových, nemohou je tak prodat ani z nich získávat výnosy.
Podle některých informací může být ohlášené uzavření poboček součástí plánu, jak navzdory sankcím a vyšetřování udržet obchody v Česku v provozu. Weby pagenotfound.cz a odkryto.cz v pátek napsaly, že klíčovou postavou záměru je jednatel firmy Aleksej Bredichin, který má převést Mere na novou firmu Šetro Retail podnikatele ukrajinského původu Igora Cherednyka.
Weby, které společně byzyns Šnajderových mapují již několik měsíců, uvedly, že propojení společností potvrzují například nové smlouvy s dodavateli, které obsahují řadu identických odstavců i stejné chyby v překladu do angličtiny. Smlouva Šetro Retail navíc pokrývá 11 poboček Mere a obsahuje i jejich kontaktní údaje.
Levné zboží a reklama z AI
Řetězec Mere staví na velmi nízkých cenách, jimž odpovídá prostředí obchodů a mnohdy i samotné zboží. Pochází z různých zemí převážně z východní Evropy a zákazníci si ho berou přímo z kartonů a palet. Firma také prakticky neinvestuje do marketingu, letáky vytvořené AI zveřejňuje jen na Facebooku. Soustředí se hlavně na krajská města a chudší regiony. Těžiště sítě leží v severozápadních Čechách a na Moravě. Prodejny má například v Ústí nad Labem, Mostě, Plzni či v Bruntále.
Mere vstoupilo na český trh v roce 2021 s plánem vybudovat síť až padesáti prodejen. Tyto plány však výrazně přibrzdila ruská invaze na Ukrajinu a následné sankce. Kvůli nim postupně zavřela obchody ve většině evropských zemí, Česko však dosud zůstávalo výjimkou. Ještě nedávno firma ohlašovala další expanzi, v červnu otevřela pobočku v Bašce u Frýdku-Místku a další chystala v Karviné, kde zahájila nábor zaměstnanců.