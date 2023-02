Evropská centrální banka opět zvýší úrokové sazby | E15.cz

K jednacímu stolu dnes zasedne Evropská centrální banka. Ta s největší pravděpodobností opět utáhne měnové kohouty. V Komerční bance očekáváme, že všechny tři klíčové úrokové sazby zvedne o padesát bazických bodů. Další takovýto krok by měl podle naší prognózy následovat v březnu. V květnu, v červnu a v červenci by mělo jít již jen o standardní 25bodové zpřísnění měnových podmínek, přičemž v červenci by už měla růst pouze depozitní sazba. Ta by se tak měla vyšplhat až na 3,75 procenta.