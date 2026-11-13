Pád šéfa Nvidie otřásl světem AI a znervóznil investory. Kauza může smést i Trumpova ministra
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- Náhlý pád topmanažera aktéry v odvětví AI znepokojil, píše businessový newsletter 11am.
- Jensen Huang byl vizionář a architekt složitých transakcí, které firmu táhly nahoru.
- Kvůli aféře hrozí konec i ministrovi obchodu USA, který měl Huangovi pomáhat odstraňovat překážky pro vývoz nejpokročilejších čipů.
Jen několik dní po odhalení mimomanželského vztahu s ženou podezřelou ze špionáže ve prospěch Číny končí Jensen Huang coby šéf největšího výrobce čipů pro umělou inteligenci Nvidia. Odchod zakladatele a hlavního stratéga nejenže otřásá jednou z nejúspěšnějších firem v Silicon Valley, ale vznáší otazníky i nad budoucností některých lidí z administrativy Donalda Trumpa.
Po čtvrtečním několikahodinovém zasedání představenstvo skupiny oznámilo, že Huang rezignuje s okamžitou platností na funkci prezidenta, generálního ředitele i člena vedení. Dokud nebude jmenován jeho nástupce, firmu povede současná finanční ředitelka Colette Kressová. Společnost v prohlášení odcházejícímu 63letému šéfovi poděkovala za „nesmírný přínos pro společnost a celé odvětví“, důvody odchodu ale nijak nezmínila.
Náhlý pád topmanažera, jehož pozici považovali mnozí za neotřesitelnou, mnohé aktéry v odvětví AI znepokojil. Někteří doufali, že akcionáři Nvidie budou o Huangově budoucnosti hlasovat, zatímco jiní požadovali více času na řádné vyšetření celé aféry.
„Odvolání Jensena Huanga mi připadá nerozumné vzhledem k tomu, jak klíčovou roli hraje pro budoucí prosperitu nás všech,“ napsal na síti X Garry Tan, vedoucí startupového akcelerátoru Y Combinator. Podle něj může Huangovo odvolání vést až ke kolapsu akcií Nvidie.
Kvůli aféře se začíná kymácet židle i pod americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem, který podle zdrojů deníku The Wall Street Journal měl Huangovi pomáhat odstraňovat překážky pro vývoz nejpokročilejších čipů.
Celebrita v křiváku
Huang se v neděli přiznal k milostnému poměru s Alicí Huangovou, zakladatelkou singapurské společnosti Megaspeed. Ta je velkým zákazníkem Nvidie a podle amerických vyšetřovatelů tato společnost sloužila jako prostředník pro pašování pokročilých AI čipů do Číny. Úřady rovněž podezírají Huangovou, která je v současnosti v Pekingu, z průmyslové špionáže. Shoda příjmení obou aktérů kauzy je náhodná.
Kvůli honbě za stále pokročilejší AI nakupovali globální technologičtí hráči jako Meta, Microsoft nebo Alphabet čipy od Nvidie za desítky miliard dolarů. A cena akcií se za uplynulé čtyři roky zvedla téměř na 20násobek. Supervýkonné komponenty pro datová centra začaly být strategickým odvětvím a horkým zbožím v globálních závodech o ovládnutí přelomové technologie.
Huang, často oblečený v lesklé kožené bundě, se tak stal byznysovou celebritou a jednou z předních tváří AI boomu. Propagoval americké technologické pokroky nejen na oborových konferencích, ale i při častých setkáních s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lídry.
Potíže generálního ředitele jsou ale nyní pro Nvidii mnohem víc než jen reputačním problémem. Důležitější je, že z firmy odchází osobnost, jež hrála klíčovou roli v nastavování celkové strategie a udržování vztahů s klíčovými zákazníky.
V začátku se ukázal jako vizionář a později jako manažer s mimořádným talentem. Pod jeho vedením Nvidia prošla od roku 2022 radikální proměnou: z obskurního dodavatele grafických karet, které se používaly především na těžbu kryptoměn, se z ní rychle stala firma s téměř 90procentním podílem na trhu s pokročilými procesory. Huang z ní udělal nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost na světě. Ještě před měsícem se její tržní kapitalizace vyšplhala téměř na 5,8 bilionu dolarů (128 bilionů korun).
Huang byl také architektem složitých transakcí, v rámci nichž Nvidia kupovala majetkové podíly ve firmách, které byly zároveň hlavními odběrateli výrobků skupiny. Tím posilovala svou tržní pozici a zároveň si zajišťovala odbyt do budoucna. Transakce navíc pomáhaly udržovat pohromadě celý AI ekosystém. Od některých investorů a analytiků sklízela tato strategie kritiku, protože se mnohamiliardové AI závody nebezpečně proměnily ve vzájemně provázaný řetězec složitých vztahů a toků peněz.
Kapitán bez nástupce
Huang bude chybět i pro dennodenní fungování skupiny. Deník Financial Times například upozorňuje, že Nvidia si i přes svou velikost udržovala překvapivě plochou řídící strukturu. Podle deníku měl Huang na starosti velmi širokou agendu: přímo řídil zhruba 60 podřízených a na hledání nástupce v uplynulých letech vůbec nemyslel.
Ze zemětřesení v Nvidii jsou už několik dní nervózní hlavně investoři na burzách. Akcie skupiny se tento týden propadly téměř o 12 procent. Bezprostředně po otevření trhu ve čtvrtek akcie ztrácely až 14 procent. Poté je ale začali nakupovat retailoví investoři, kteří pomohli ztrátu umazat a akcie tak za celý den poklesly jen přibližně o šest procent.
Odvětví se v posledních týdnech vůbec příliš nedařilo. Řada investorů se totiž začíná ptát, zda se AI boom nevymkl kontrole. Big Tech firmy jako Alphabet, Amazon či Meta dlouho fungovaly jako stroje na peníze a investice financovaly vesměs z vlastních zdrojů. Nyní už jsou jejich požadavky na další rozvoj AI tak překotné a drahé, že si musejí finance půjčovat na dluhopisovém trhu.
Nedávné vítězství demokratů v doplňovacích volbách do amerického Kongresu zase vzbuzuje obavy, že výstavba datových center zpomalí. To může znamenat, že se Nvidii nepodaří naplnit výrazný růst příjmů, který investoři již promítli do ceny akcií. Odchod generálního ředitele je tak dalším z řady problémů, jež mohou srazit hodnotu akcií i ostatních firem v sektoru.
Reakce na akcie dalších důležitých čipových hráčů byly zatím smíšené. Firmy jako AMD nebo Broadcom, který vyrábí čipy například pro Alphabet, rostly kolem šesti procent. Trh je totiž vnímá jako konkurenty, již by mohli profitovat v případě, že by Nvidia nevybrala za Huanga dobrého nástupce a vztahy s klíčovými zákazníky by se firmě nepodařilo udržet.
Ve stejném duchu se vyjádřil pro Financial Times Matthias Scheiber, šéf investic ve společnosti Allspring Global Investments. Scheiber řekl, že investoři vnímali Jensena Huanga jako vizionáře, který pro firmu vybudoval mimořádně silné vazby s partnery napříč celým ekosystémem. Jeho odchod by tak mohl změnit poměr sil v odvětví ve prospěch konkurence.
Naopak výrazně klesaly akcie společnosti Super Micro Computer, jež vyrábí servery pro datová centra, kde důležitou součástkou jsou opět čipy od Nvidie. Titul se ve čtvrtek propadl o více než 11 procent. Výrobci pamětí Sandisk nebo SK Hynix ztrácejí pět, respektive čtyři procenta. Negativní nálada vychází zejména z hrozby přísnější regulace AI sféry.
Do spekulací o nástupnictví v Nvidii se zapojil i americký prezident. „NYNÍ, KDYŽ generální ředitel Nvidie JENSEN HUANG, který odvedl fantastickou práci, rezignoval, zbývá už jen jediný člověk, který by ho nahradil – TIM COOK z Applu. Legenda střídá legendu!“ napsal Trump na sociálních sítích.
Co bude dál?
Mezi investory a analytiky též převažují obavy o budoucnost zisků Nvidie. Její akcie se totiž stále obchodují zhruba na desetinásobku hodnoty z listopadu 2022, kdy se do širšího povědomí dostal populární chatbot ChatGPT. Takto razantní kurzový vzestup v sobě zahrnuje předpoklad raketového růstu zisků do budoucna. A ten je nyní ohrožený.
Právě kvůli tomu ve čtvrtek v reakci na Huangův odchod snížila investiční banka Goldman Sachs svůj odhad, kam by se cena titulu měl dostat za 12 měsíců. Analytici banky cílovou cenu přehodnotili na 220 dolarů z původních 300. Banka se obává, že absence silného lídra a případné vyšetřování ohledně porušování exportních kontrol zvyšuje nejistotu, ohrožuje zisky skupiny a vytváří i nižší výnosový potenciál pro akcie.
Goldman Sachs nebyla jedinou institucí, která srazila cílovou cenu. Například investiční banka JPMorgan Chase ji snížila z 320 dolarů na 315 a Citigroup z 285 na 225 dolarů.
Argumentem proti pesimismu analytiků mohou být výsledky Nvidie za třetí kvartál, jež firma zveřejní příští úterý. Čistý zisk skupiny by se měl takřka zdvojnásobit na 60 miliard dolarů. Obzvláště důležitý bude výhled, který může naznačit, zda jsou některé obavy investorů oprávněné. Nejnovější kvartální čísla budou proto investoři sledovat pozorněji než kdy jindy.
Tomáš Pfeiler je hlavní investiční stratég ve společnosti Direct Investments s dlouholetou expertizou na finančních trzích. Zaměřuje se na kapitálové trhy – především na akcie a dluhopisy – a věnuje se hlavně bankám a technologiím. Současně je také aktivní v Prague Finance Institute. Dříve působil například ve skupině Cyrrus.
Marek Miler se zaměřuje na kapitálový trh, technologie a telekomunikace. Dvanáct let pracoval pro Bloomberg a téměř deset let působil v Hospodářských novinách.