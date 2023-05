Vyšší odvody OSVČ jako test koalice. Zachovají si živnostníci výhody? | e15.cz

Fialova vláda vládne teprve druhý rok, a tak je zcela přirozené, že se některé nápady na konsolidaci veřejných financí teprve rodí za pochodu a stylem „někde něco plácneme a pak uvidíme“. Navíc měly jednotlivé strany koalice „pouhých“ osm let v opozici na to, aby do Strakovy akademie přede dvěma lety na podzim nakráčely s jasným stabilizačním balíčkem, no řekněte, osm let, to přece není žádná pořádná doba na přípravu a podle toho to taky vypadá.