Dvoupokoják za 32 tisíc. Vítejte v paralelním světě českých realit, kde obstojí jen otrlí
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V Česku se draží byty za ceny, které připomínají spíš levnější elektroniku.
Extrémně nízké ceny odrážejí katastrofální stav domů i jejich komplikované vlastnictví.
Odborníci varují, že zdánlivě výhodný nákup může znamenat obrovské riziko.
Co se dá aktuálně koupit za 32 tisíc korun? Tak třeba degustační večer v pražské michelinské restauraci pro čtyři lidi. Nebo devět set plzeňských piv v běžné hospodě, ještě pojízdnou ojetinu či tři zpáteční letenky přes Atlantik. Na realitním trhu pak například plácek v pražském starším bytě odpovídající rozloze skromné jídelní židle. Anebo třeba dvoupokoják na Mostecku. Ne, nejde o pilotní projekt severočeského miliardáře a filantropa v jedné osobě. Věc má přesto samozřejmě obrovský háček, kvůli němuž investoři v dlouhé frontě na tento byt čekat zřejmě nebudou.
Přesuňme se na okamžik v čase a prostoru do osmdesátých let minulého století na právě dostavované panelové sídliště v severočeské obci Janov. Masivní těžba hnědého uhlí a rozvoj průmyslu na Mostecku právě vrcholí a zaměstnanci tamních provozů musejí někde bydlet. Vzniká proto sídliště o desítkách velkých panelových domů, které ještě začátkem devadesátých let může působit i vzhledem k blízkosti přírody jako potenciálně idylický start pro život mladé rodiny. Jenže zde má pohádka skončit.
Ještě horší, než jsme doufali
„Celý obytný blok D3 sestávající z domů s číslem popisným 259–264 je v mimořádně špatném technickém stavu, v bytech není žádné vybavení, všechny instalace jsou zničené, společné prostory i interiéry bytů jsou zaplněny sutí a odpadky. Dům je již několik let opuštěný, je vystavován opakovaným vandalským nájezdům,“ uvádí v červencovém exekučním znaleckém posudku soudní znalkyně Petra Jechová s tím, že fyzickou prohlídku nebylo možno provést.
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