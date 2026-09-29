FAST významně posiluje služby pro zákazníky PLANEO v České republice i na Slovensku
FAST nově získává pro svou maloobchodní síť PLANEO silné vlastní zázemí pro instalace a servis spotřebičů. Díky rozsáhlé servisní síti NTSUP tak výrazně posílí dostupnost těchto služeb pro zákazníky v Česku i na Slovensku.
Skupina FAST ČR, jeden z předních hráčů na trhu spotřební elektroniky, oznamuje strategickou akvizici společnosti NTSUP, která na českém trhu působí od roku 2005. Krok významně posiluje servisní a logistickou infrastrukturu skupiny a její kapacity v rostoucím segmentu odborných instalací a poprodejních služeb. FAST tak dále rozvíjí svou strategii komplexních zákaznických služeb spojených s prodejem domácích spotřebičů. Díky širokému pokrytí NTSUP a maloobchodní síti PLANEO bude FAST schopen tyto služby dále rozvíjet a zpřístupňovat zákazníkům v Česku i na Slovensku.
„Akvizice společnosti NTSUP je pro FAST, konkrétně pro PLANEO, logickým krokem v naší strategii rozšiřování služeb s přidanou hodnotou. Dlouhodobě vidíme rostoucí poptávku zákazníků po odborném doručení, instalaci a následném servisu spotřebičů. Vlastní silné servisní a logistické zázemí nám umožní dále zvyšovat kvalitu těchto služeb, lépe řídit celý proces a především jej pro zákazníky maximálně zjednodušit. Našim zákazníkům tak chceme nabídnout dostupné a kvalitní servisní zázemí v Česku i na Slovensku,“ shrnuje předseda představenstva FAST ČR Libor Kolíšek.
Společnost NTSUP disponuje více než 20 lety zkušeností, flotilou speciálně upravených vozidel, sítí čítající více než čtyři sta smluvních míst napříč Českem a Slovenskem a vlastním logistickým a servisním centrem v Kraji Vysočina. Její služby zahrnují servis digitální techniky, velkých a malých domácích spotřebičů, televizorů i odborné instalace vestavných, velkých a plynových spotřebičů.
„Se skupinou FAST a její sítí obchodů PLANEO spolupracujeme dlouhodobě a v posledních letech se zařadila mezi naše nejvýznamnější partnery. Rostoucí poptávka po instalacích a dalších servisních službách potvrzuje, že zákazníci stále více očekávají komplexní řešení spojené s nákupem spotřebiče. Naše spojení proto vnímáme jako přirozený krok, který nám umožní služby ještě lépe integrovat, dále rozvíjet a společně vytvářet nové příležitosti pro růst,“ dodává jednatel společnosti NTSUP Martin Junek.
Akvizice NTSUP umožní skupině FAST výrazně posílit vlastní kapacity v oblasti poprodejních služeb a získat větší kontrolu nad jejich kvalitou, dostupností a dalším rozvojem. Významným přínosem je především rozsáhlé pokrytí, díky němuž může FAST prostřednictvím PLANEO nabídku odborného doručení, instalací a následného servisu rozvíjet v Česku i na Slovensku. Pro zákazníky je hlavním benefitem možnost spojit nákup spotřebiče s navazujícími službami. Na jednom místě tak mohou jednoduše vyřešit nejen samotný nákup, ale také odborné doručení, instalaci či následný servis.
O FAST
FAST je významným hráčem na českém a slovenském trhu se spotřební elektronikou. Prostřednictvím své maloobchodní sítě PLANEO provozuje e-shop a téměř 200 kamenných prodejen v Česku a na Slovensku. Zároveň patří mezi významné distributory spotřební elektroniky a domácích spotřebičů světových i lokálních značek, mezi které patří například Beko, Bosch, Catler, Electrolux, Indesit, LG, Panasonic, Philips, Sencor, Siemens nebo Sony.
Společnost sídlí v Říčanech u Prahy a napříč skupinou zaměstnává přibližně 2 500 lidí.
FAST ČR je prostřednictvím svého akcionáře EC Investments a.s. součástí EP Group.
Více na www.fastcr.cz.
O NTSUP
NTSUP je česká společnost specializující se na servis elektroniky a domácích spotřebičů. Důvěru zákazníků si vybudovala díky dlouholetým zkušenostem, vlastnímu servisnímu a logistickému zázemí, flotile speciálně upravených vozidel a síti více než čtyř set smluvních míst v Česku a na Slovensku. Více na www.ntsup.eu.