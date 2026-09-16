Neoriginální toner nemusí rušit záruku. Rozhoduje jeho kvalita
Firemní tiskárny často fungují bez povšimnutí, dokud nepřijde první porucha. Pak se ale například z levného toneru může stát nečekaný náklad. Přitom kvalitní kompatibilní náplně mohou firmám snížit náklady na tisk až o desítky procent, aniž by se musely vzdát kvality nebo garancí.
Ve firmách se pravidelně hledají úspory v licencích, cloudu, hardwaru nebo energiích. Jedna z položek ale často zůstává stranou – konkrétně pak tisk. U firem, které tisknou stovky nebo tisíce stran denně, přitom mohou náklady na spotřební materiál během roku výrazně narůst.
Neoriginální toner neznamená automaticky ztrátu záruky
Jedním z nejčastějších argumentů proti kompatibilním náplním je obava ze ztráty záruky na tiskárnu. Realita je však naštěstí podstatně méně černobílá. Samotné použití neoriginální náplně totiž nemusí nutně znamenat, že výrobce přestane za zařízení ručit, respektive u něj přestane uznávat záruku.
Pro firmu je proto čím dál tím důležitější otázka, jak kvalitní kompatibilní toner kupuje a jaké garance k němu dostává. Rozdíl mezi profesionálně vyrobenou kompatibilní náplní a nejlevnější alternativou nejasného původu může být výrazně větší než rozdíl v cenovce.
„U kompatibilních náplní je potřeba sledovat především jejich kvalitu, certifikace a garance dodavatele. Samotné označení ‚kompatibilní‘ totiž ještě nic nevypovídá o tom, jak bude náplň fungovat v dlouhodobém firemním provozu,“ upozorňuje Filip Rompila, hlavní nákupčí alternativního spotřebního materiálu pro TonerPartner.
Záruka není totéž co odpovědnost za vady
Při rozhodování o nákupu se vyplatí rozlišovat také mezi zákonnými právy z vadného plnění a zárukou za jakost. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv, například opravou, výměnou nebo jiným sjednaným způsobem.
U firemního nákupu je proto důležité vědět, kdo záruku poskytuje, jak dlouho trvá, na co se vztahuje a jak se postupuje v případě problému. Právě tyto podmínky totiž mohou v praxi rozhodnout o tom, zda je levnější náplň skutečně výhodnější. U kvalitních kompatibilních tonerů proto dává smysl sledovat nejen cenu, ale také certifikace, výtěžnost, kvalitu tisku a garance výrobce či dodavatele.
Úspora může dosahovat desítek procent
Hlavním důvodem, proč firmy kompatibilní náplně zvažují, je nepřekvapivě přívětivější cena. I u kvalitních řešení totiž může být rozdíl oproti originálním kazetám velmi výrazný. Například TonerPartner u své řady PREMIUM uvádí úsporu až 80 % ceny oproti originálním náplním, přičemž současně nabízí doživotní záruku na mechanické části náplně a garanci proti poškození tiskárny. Objem náplně je pak samozřejmě stejný či dokonce vyšší než u originálu, díky čemuž se tak kompatibilní náplň vyplatí daleko víc.
Při výběru je ale samozřejmě dobré být obezřetný. Číslo na cenovce samo o sobě nic neříká o skutečných nákladech. Pro firemní nákup je totiž rozhodně relevantnější cena za stránku, výtěžnost a stabilita tisku.
Stejně tak není vhodné zaměňovat všechny kompatibilní náplně za jednu kategorii. Existují totiž produkty určené pro nenáročný tisk i profesionálně vyráběné kazety. Právě druhá skupina je pak pro firmy zajímavá ve chvíli, kdy chtějí snížit provozní náklady, ale současně nechtějí experimentovat s kvalitou.
Certifikace a garance snižují riziko
U alternativních tonerů proto dává smysl hledět na certifikace a kontrolu kvality. Ty mohou odlišit profesionální produkt od náplně, u níž je jediným argumentem nízká cena. Důležitým signálem je v tomto směru také certifikace systému řízení kvality. TonerPartner je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, který je zárukou kvality jeho výrobků. Samotné náplně TonerPartner PREMIUM pak jsou podle výrobce certifikované kompatibilní produkty splňující potřebné certifikace zajišťující spolehlivost. Pro firemního zákazníka tak jde o důležitý rozdíl oproti náplni, u které není původ, výrobní proces ani kontrola kvality dostatečně transparentní.
Důležitá je ale i samotná garance dodavatele. Pokud firma používá desítky tiskáren, nechce při každém problému řešit příčinu, objednávat servis a následně zjišťovat, kdo náklady uhradí. Jasně nastavená garance tak může ve výsledku toto riziko výrazně snížit.
TonerPartner navíc u náplní TonerPartner PREMIUM nabízí doživotní záruku na mechanické části náplně. V případě mechanické závady tak je toner podle podmínek programu opraven či vyměněn. Současně je u těchto náplní poskytována garance proti poškození tiskárny.
Rozhoduje celková ekonomika, ne logo na krabičce
Firmy nemusí stát před jednoduchou volbou „originální toner, nebo riziko“. Mnohem smysluplnější je posuzovat konkrétní náplň podle její kvality, výtěžnosti, certifikací a podmínek záruky a garance.
Pokud kompatibilní toner dokáže nabídnout kvalitní tisk, nižší náklady na stránku a současně jasnou garanci dodavatele, může být pro firemní provoz zajímavou alternativou. A u velkoobjemového tisku se rozdíl v ceně může během roku projevit v rozpočtu výrazněji než u většiny jiných kancelářských položek. Více informací o kompatibilních náplních, jejich garancích a možnostech úspory najdete na TonerPartner.cz.