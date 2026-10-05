PBS GROUP pohání novou éru obrany. Posiluje výrobu v Evropě i USA
Málokterá česká průmyslová firma roste takovým tempem, jako se to daří PBS GROUP. Její produkce leteckých proudových motorů se za poslední tři roky zvýšila o 800 procent. Rostoucí geopolitické napětí a poptávka po bezpilotních systémech přitom otevírají prostor k dalšímu růstu. Nová vlna zahraničních kontraktů a partnerství ukazuje, že toho PBS hodlá využít. Zároveň skupina posiluje soběstačnost a obranyschopnost České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance, stejně tak jako význam českého leteckého průmyslu ve světě.
Pro společnost jde o mimořádně rychlou změnu měřítka. Z původně čistě evropského výrobce proudových motorů se postupně mění v globálního hráče. Milníkem byl vstup do Spojených států prostřednictvím dceřiné společnosti PBS Aerospace a otevření nového výrobního a vývojového centra v Roswellu ve státě Georgia, kde sériová výroba odstartovala před rokem. Skupina do amerických kapacit dosud investovala 20 milionů dolarů a plánuje další rozvoj s investicemi až do výše 100 milionů dolarů.
Cílem je vybudovat v USA plnohodnotnou výrobu, aby byla skupina schopná obsluhovat severoamerický trh, který je nejvýznamnějším obranným trhem na světě, a produkovat tisíce proudových motorů ročně.
V posledních měsících přitom PBS Aerospace, která je dceřinou firmou operující na americkém trhu, získala několik zajímavých kontraktů a partnerství. Uzavřela například víceletou smlouvu se společností Zone 5 Technologies na dodávky motorů pro protidronový systém White Spike, určený k ničení útočných dronů a střel. Už dříve přitom se zmíněnou společností uzavřela spolupráci na programu Rusty Dagger. Jedná se o nízkonákladové rakety s doletem až kolem 400 km. PBS reaguje i na poptávku vyrábět ve velkých objemech, což je v současnosti jedním z problémů západního obranného průmyslu.
„Jsme přesvědčeni, že obranné technologie musí být nejen technologicky vyspělé, ale také dostupné v takovém množství, které odpovídá realitě současných konfliktů. Naše významné investice do výrobních kapacit ve Spojených státech odrážejí náš dlouhodobý závazek podporovat americkou obrannou průmyslovou základnu a posilovat schopnosti Spojených států i jejich spojenců v NATO. Jsme hrdí na partnerství se společností Zone 5 Technologies, jehož prostřednictvím přispíváme k programu White Spike a dodáváme pohonné jednotky, které pomáhají chránit vojáky i civilní obyvatelstvo před rostoucí hrozbou bezpilotních vzdušných prostředků," uvedl William Didden, majitel PBS GROUP.
Významný z pohledu postavení firmy na americkém trhu je kontrakt s tamním letectvem v hodnotě tří milionů dolarů v rámci programu Family of Affordable Mass Munitions (FAMM). PBS Aerospace v něm vystupuje jako hlavní dodavatel americké armády. Vstup do amerického obranného průmyslu přitom nebyl automatický. PBS GROUP i její vlastník museli podle firmy projít rozsáhlým bezpečnostním, technickým a regulatorním prověřením. Úspěšné splnění náročných požadavků vytváří předpoklady pro další rozšiřování aktivit skupiny na americkém trhu.
Rostoucí zájem z obranného průmyslu i civilního letectví spolu s rozsáhlými investicemi umožní skupině v následujících letech počty vyrobených motorů podstatně navyšovat. Investice proto nesměřují jen za oceán. Ve Velké Bíteši, hlavním výrobním závodě skupiny v Česku, PBS spustila novou divizi letecké techniky a postupně investuje zhruba miliardu korun do nových výrobních prostor, technologií a sériové výroby.
Jen letos plánuje rozšířit své týmy až o 300 zaměstnanců. Zaměstnání v PBS má přitom velký potenciál. Firma se podílí na špičkových globálních projektech a o zakázky nemá nouzi, po jejích výrobcích je poptávka taková, že výroba je jistá na dalších několik let dopředu. „Poptávka po proudových aplikacích dnes převyšuje nabídku. A je zřejmé, že ani po skončení současných konfliktů nezmizí. Naopak lze očekávat pokračující masivní dozbrojování a dlouhodobý růst významu bezpilotních technologií v obraně,“ říká Petr Kádner, generální ředitel skupiny.
PBS je dnes jedním z mála výrobců na evropském kontinentu, kteří v tomto segmentu nabízejí špičkové parametry, ověřenou kvalitu a dlouhodobé know-how. Zároveň se zapojuje i do formování budoucnosti evropských leteckých bojových systémů. Mezinárodní význam skupiny dokládá třeba dodávka motorů pro evropského výrobce MBDA v rámci projektu CROSSBOW a v poslední době i spolupráce s ukrajinským výrobcem dronů Airlogix. Memorandum o porozumění uzavřené na nedávném veletrhu Farnborough International Airshow počítá s licenční výrobou motorů PBS přímo na Ukrajině a s výrobou dronů osazených motory PBS v Česku.
Licenční výroba proudových motorů přímo v zemi, která dnes udává tempo v oblasti bezpilotních systémů, je strategickým krokem. Skupina posiluje své postavení při zásobování Ukrajiny a zároveň dojde ke sdílení know-how a přenosu výroby, což přispěje k posilování obranyschopnosti obou zemí. „Proudové motory PBS dnes pohánějí bezpilotní systémy po celém světě a poptávka po nich strmě roste. Partnerství s Airlogix nám umožňuje rozšířit výrobní kapacity a přiblížit výrobu tam, kde je dnes nejvíce potřeba, a zároveň otevírá prostor pro další rozvoj spolupráce a propojení našich průmyslových kapacit.“ uvedl Stanislav Lisner, Chief Global Officer skupiny.
PBS dnes dodává proudové motory a energetické jednotky zákazníkům v padesáti zemích světa a patří mezi několik málo výrobců, kteří dokážou tyto stroje vyvíjet, vyrábět a testovat pod jednou střechou. Více než 80 procent výroby a sto procent technologií má skupina ve vlastních rukou, do vývoje a inovací dlouhodobě investuje deset procent obratu. Za jejím úspěchem stojí více než dvě století strojírenské tradice, 50 let zkušeností v letectví a čtvrt století vlastního vývoje proudových motorů.
Vedle motorů je i významným výrobcem pomocných energetických jednotek pro letadla a vrtulníky. PBS se ve spolupráci se společností Pratt & Whitney ze skupiny RTX pustila dokonce i do vývoje zcela nové generace APU. Významná je také dlouhodobá spolupráce s Lockheed Martin na programu F-35.