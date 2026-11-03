Skládací telefon s 200Mpx fotoaparátem promění manažera v tvůrce obsahu
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Firemní komunikace se stále víc přesouvá do videí a fotografií, které manažeři pořizují sami. Skládací vivo X Fold6 jim k tomu nabízí 200Mpx fotoaparát ZEISS, teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a vnější displej, který při natáčení slouží jako čtecí zařízení. V českém předprodeji je od 27. října.
Krátké video z veletrhu, fotka z podpisu smlouvy nebo komentář k výsledkům kvartálu natočený přímo v kanceláři. Obsah, který dřív vznikal s agenturou a kameramanem, dnes stále častěji připravují sami manažeři a firemní týmy, protože na LinkedInu a dalších sítích rozhoduje rychlost. Telefon se tak stává hlavním produkčním nástrojem. Nároky na něj ale rostou: snímky musí působit reprezentativně, video musí být stabilní a zařízení zároveň musí zvládnout běžnou pracovní agendu. Skládací vivo X Fold6 spojuje obojí v jednom těle.
Reprezentativní fotky bez fotografa
Základem je hlavní fotoaparát ZEISS s rozlišením 200 Mpx a velkým snímačem Samsung HPB, který vivo definovalo společně se Samsungem. Optická stabilizace na úrovni CIPA 4,5 drží obraz klidný i při focení z ruky na rušné akci a antireflexní vrstva ZEISS T* omezuje odlesky od reflektorů v konferenčních sálech. Pro portréty řečníků nebo detaily produktů z větší vzdálenosti slouží teleobjektiv ZEISS APO s trojnásobným přiblížením a ekvivalentem 70 mm. Jde o první teleobjektiv s touto certifikací ve skládacím telefonu. Skupinové foto týmu nebo záběr výrobní haly obstará 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.
Čtecí zařízení přímo na vnějším displeji
Natočit plynulý videokomentář bez zakoktání bývá těžší, než se zdá. Funkce Cover Screen Teleprompter proto při natáčení zadním fotoaparátem zobrazuje na 6,51palcovém vnějším displeji předem připravený text. Mluvčí vidí, co má říct, a díky hlavnímu fotoaparátu natáčí ve výrazně vyšší kvalitě než přes přední kameru. Na akcích zase pomůže Left-Screen Preview: levá polovina rozloženého displeje ukazuje pořízené snímky, pravá zůstává fotoaparátem. Nejlepší fotku pro firemní příspěvek tak lze vybrat ještě na místě. Na konferencích se uplatní i Stage Mode, který natáčí dění na pódiu ve 4K při 60 snímcích za sekundu s Dolby Vision.
Střižna i kancelář v jednom
Po rozevření nabízí X Fold6 vnitřní displej s úhlopříčkou 8,02 palce a špičkovým jasem až 5000 nitů. Funkce Multi-Split Screen umožňuje spustit až čtyři aplikace současně, takže vedle úpravy fotek může běžet e-mail, kalendář i firemní chat. Po připojení k monitoru promění Desktop Mode telefon v prostředí podobné stolnímu počítači. O plynulý chod se stará čipset Dimensity 9500 Super Edition, který vivo vyvinulo s MediaTekem. Baterie s kapacitou 6900 mAh využívá křemíkovou anodu 5. generace a pokryje i celodenní akci s natáčením, přestože telefon měří v rozloženém stavu jen 4,4 mm (varianta Prism Black).
Do pracovního nasazení patří také odolnost a bezpečnost. Telefon splňuje certifikace IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu, citlivá firemní data chrání funkce Security Shield.
Předprodej vivo X Fold6 běží na českém trhu od 27. října, verze 12 GB + 512 GB stojí 52 999 Kč. Do konce roku nabídka zahrnuje nákup na splátky bez navýšení, prodlouženou záruku na tři roky a slevu na protiúčet.