Tisk stále žije. Tržby tiskové divize Copy General za poslední čtyři roky vzrostly o 77 procent
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Digitalizace změnila způsob, jakým lidé objednávají tisk. Stále častěji si zakázku sami nakonfigurují a objednají online bez asistence zaměstnance. Zatímco v roce 2021 generoval samoobslužný e-shop Copy General zhruba 40 procent online tržeb, v roce 2025 už to bylo 90 procent. Za čtyři roky přitom tržby divize print vzrostly o 77 procent.
S rozvojem interiérového designu si zákazníci oblíbili tisk z vlastních fotek. Vedle klasických alb vznikají fotoknihy, kalendáře nebo fotografie vytištěné na plátno nebo desku. Restaurace během roku tisknou hned několik sezónních menu a firmy i dnes investují do tištěného marketingu ve formě letáků, plakátů, billboardů nebo reklamních plachet. A umělci využívají tisk při pořádání výstav.
Pojem „tisková zakázka“ už dávno nezahrnuje jen papír, leták nebo vizitku. Příkladem je loňská výstava TMBK Za hranice Českolandu. V Copy General pro ni vyráběli fyzické 3D modely autorových koláží umístěných v krabicích. Memy, které baví český internet, tak dostaly fyzickou podobu. Digitál a tisk jdou zkrátka ruku v ruce.
Kamenné prodejny a online služby se doplňují
Copy General letos cílí na 50 milionů korun tržeb v rámci online aktivit. Tisk tedy nezmizel – zákazníci si jen zvykli na nový způsob, jak si ho můžou koupit. Přes Copygeneral.cz si sami vyberou produkt, nakonfigurují jeho parametry, nahrají data a objednají. Kdo pospíchá, připlatí si za expresní službu. A kdo si neví rady a nechce se mu vstávat od počítače, využije zákaznické centrum, případně si může objednat grafiku na míru.
Na pobočky se ale chodí pořád. Kamenné prodejny Copy General v Praze, Brně a v Plzni obsluhují specialisté, kteří poradí s výběrem materiálu i barvy – ukážou vzorníky a proberou technické detaily. Copy General tak nekonkuruje jen vysokou kvalitou tisku – přidanou hodnotou je také možnost zvolit si způsob obsluhy podle konkrétní zakázky.
A co firmy – mají kde tisknout?
Společnost Copy General v roce 2023 spustila samostatný web pro firemní zákazníky. Ten funguje jako akviziční kanál – přivádí nové firemní poptávky, které následně přebírají obchodníci. Za první tři roky firma tímto způsobem získala zakázky za více než 10 milionů korun.
Firmy kromě brožur, samolepek a vizitek poptávají polepy aut i prodejen, materiály na veletrhy a samozřejmě dárky pro partnery a zaměstnance.
Jedna zahraniční společnost si například nechala vytvořit na míru 3D mapu s vyznačením států, ve kterých obchodně působí. Samotná instalace přinesla nečekanou výzvu, protože slepá mapa bez popisků je záludnější, než se zdá. Při skládání kovových států tak v Copy General ocenili každého, kdo má rád puzzle. Chvilkami to zaměstnalo celý instalační tým.
Služby jsou oblastí, kde Copy General pro zákazníka zařídí takřka nemožné. Tak jako v případě, kdy měl dodavatel technické problémy – v poledne bylo jasné, že nedodá powerbanky, které klient další den potřeboval na akci. Copy General rozžhavila telefon, sehnala vyšší stovky přenosných nabíječek jinde a během několika hodin je zvládla potisknout.
Vejde se Palladium do náklaďáku?
Specifickou část firemních zakázek tvoří projektová a stavební dokumentace. Při tisku dokumentace skutečného provedení pražského Palladia například jedna kompletní sada výkresů vznikala několik dní a zaplnila celý nákladní vůz.
Ani firemní služby ale tiskem nekončí. Pro projektanty, architekty a stavební společnosti Copy General v rámci divize Plan zajišťuje skenování a digitalizaci projektové dokumentace nebo prodej a pronájem tiskáren a skenerů. Majitelům a správcům budov pak pomáhá převádět rozsáhlé papírové archivy do digitální podoby.
Samotné skenování ale nestačí. Nejdřív je potřeba zjistit, co archiv obsahuje, pak dokumentaci roztřídit a jednotlivé soubory opatřit názvy a metadaty, aby se v nich dalo jednoduše vyhledávat. Při zpracování velkého množství podkladů využívá Copy General také AI. Umělá inteligence pomáhá původně nepřehledný archiv proměnit v organizovaný systém, ve kterém se každý vyzná. A digitalizovat se dá i pořádný kus historie. Do portfolia Copy General patří také skenování původní dokumentace k výstavbě plzeňského pivovaru z 19. století.
Když Američan dostane chuť na český rohlík ...
... vznikne z toho tiskárna. Student Vysoké školy ekonomické Roman Petr si v devadesátých letech přivydělával v pekárně. Jako jediný se dokázal domluvit s hostem z Ameriky, což se ukázalo jako zásadní v jeho další kariéře. Se Stevem Haasem, který byl v Česku sotva tři dny, se pak sešel i mimo směnu, aby se zlepšil v angličtině. A když zjistil, že hledá prostory pro českou pobočku Copy General, společnými silami objevili na Senovážném náměstí bývalou opravnu holicích strojků. V roce 1992 v ní otevřeli první český copy shop.
Copy General dnes zaměstnává přes 200 lidí a v různých variacích propojuje tisk s digitální komunikací. Uvidíme, jakou inovaci si příští rok nadělí ke svým 35. narozeninám.