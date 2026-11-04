Vlajkové fotomobily s filmovým videem pomohou firmám ušetřit za produkci
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Firmy stále častěji natáčejí obsah pro sociální sítě a interní komunikaci vlastními silami. Nová vlajková řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max nabízí video ve formátu Cinematic Pro Log, teleobjektivy ZEISS APO a 2nm čipset Dimensity 9600 Pro. Telefon se tak stává kamerou, se kterou lze pracovat i v profesionální postprodukci.
Marketingové rozpočty jsou pod tlakem, a objem obsahu, který firmy potřebují, přitom roste. Krátká videa na LinkedIn, rozhovory s odborníky, záznamy z akcí nebo produktové záběry by při každé objednávce u produkční společnosti znamenaly značné náklady. Řada firem proto přesouvá část produkce do vlastních týmů. Aby výsledek působil profesionálně, nestačí ale běžný telefon. Potřebná je kvalitní optika, stabilní obraz a záznam, se kterým si poradí i zkušený střihač. Vlajková řada vivo X500 se zaměřuje právě na tyto nároky.
Záznam připravený pro postprodukci
Klíčovou funkcí pro profesionály je Cinematic Pro Log Video. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic zaznamenává obraz v logaritmickém profilu s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV. Záznam uchová detaily ve světlech i stínech a střihač má při barevných úpravách podobnou volnost jako u profesionálních filmových kamer. V praxi to znamená, že rozhovor u okna nebo záběr z venkovní akce v ostrém slunci lze dodatečně sladit s firemním vizuálním stylem. Pro rychlejší práci bez postprodukce je k dispozici 4K Cinematic Color Video s hotovými barevnými styly.
Portréty a detaily s optikou ZEISS
Pro rozhovory, profilové fotky vedení nebo produktové detaily nabízejí oba modely teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem 85 mm, tedy ohniskem, které portrétní fotografové tradičně volí pro přirozené proporce tváře. X500 Pro Max ho kombinuje s 200Mpx snímačem 1/1,4" a stabilizací CIPA 7.0, X500 Pro se 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610. Funkce 4K Cinematic Portrait Video zachová přirozené tóny pleti i v náročném osvětlení. Na firemních akcích pak pomůže režim Stage Mode 3.0, který usnadňuje natáčení dění na pódiu.
Výkon pro střih přímo v telefonu
Zpracování 4K videa vyžaduje odpovídající výkon. Oba modely pohání čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem s důrazem na zpracování obrazu a profesionální video. Systém OriginOS 7 nabízí Origin Workbench pro práci ve více oknech a přetahování obsahu mezi aplikacemi, což usnadní úpravy i publikaci přímo z telefonu. Celodenní natáčení zvládne baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjení zajišťuje 90W kabelová a 40W bezdrátová technologie FlashCharge.
Pro práci v terénu je důležitá i odolnost. Oba telefony mají certifikace IP68 a IP69 a čočky chrání vrstva Ultra Hard AR Coating.
Předprodej odstartoval 27. října. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč, do 30. listopadu v akci od 41 999 Kč. Do konce roku lze telefony pořídit na splátky bez navýšení, s prodlouženou zárukou na tři roky a se slevou na protiúčet.