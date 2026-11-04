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Vlajkové fotomobily s filmovým videem pomohou firmám ušetřit za produkci

Zdroj: vivo

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Firmy stále častěji natáčejí obsah pro sociální sítě a interní komunikaci vlastními silami. Nová vlajková řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max nabízí video ve formátu Cinematic Pro Log, teleobjektivy ZEISS APO a 2nm čipset Dimensity 9600 Pro. Telefon se tak stává kamerou, se kterou lze pracovat i v profesionální postprodukci.

Marketingové rozpočty jsou pod tlakem, a objem obsahu, který firmy potřebují, přitom roste. Krátká videa na LinkedIn, rozhovory s odborníky, záznamy z akcí nebo produktové záběry by při každé objednávce u produkční společnosti znamenaly značné náklady. Řada firem proto přesouvá část produkce do vlastních týmů. Aby výsledek působil profesionálně, nestačí ale běžný telefon. Potřebná je kvalitní optika, stabilní obraz a záznam, se kterým si poradí i zkušený střihač. Vlajková řada vivo X500 se zaměřuje právě na tyto nároky.

Zdroj: vivo

Záznam připravený pro postprodukci

Klíčovou funkcí pro profesionály je Cinematic Pro Log Video. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic zaznamenává obraz v logaritmickém profilu s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV. Záznam uchová detaily ve světlech i stínech a střihač má při barevných úpravách podobnou volnost jako u profesionálních filmových kamer. V praxi to znamená, že rozhovor u okna nebo záběr z venkovní akce v ostrém slunci lze dodatečně sladit s firemním vizuálním stylem. Pro rychlejší práci bez postprodukce je k dispozici 4K Cinematic Color Video s hotovými barevnými styly.

Zdroj: vivo

Portréty a detaily s optikou ZEISS

Pro rozhovory, profilové fotky vedení nebo produktové detaily nabízejí oba modely teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem 85 mm, tedy ohniskem, které portrétní fotografové tradičně volí pro přirozené proporce tváře. X500 Pro Max ho kombinuje s 200Mpx snímačem 1/1,4" a stabilizací CIPA 7.0, X500 Pro se 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610. Funkce 4K Cinematic Portrait Video zachová přirozené tóny pleti i v náročném osvětlení. Na firemních akcích pak pomůže režim Stage Mode 3.0, který usnadňuje natáčení dění na pódiu.

Zdroj: vivo

Výkon pro střih přímo v telefonu

Zpracování 4K videa vyžaduje odpovídající výkon. Oba modely pohání čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem s důrazem na zpracování obrazu a profesionální video. Systém OriginOS 7 nabízí Origin Workbench pro práci ve více oknech a přetahování obsahu mezi aplikacemi, což usnadní úpravy i publikaci přímo z telefonu. Celodenní natáčení zvládne baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjení zajišťuje 90W kabelová a 40W bezdrátová technologie FlashCharge.

Pro práci v terénu je důležitá i odolnost. Oba telefony mají certifikace IP68 a IP69 a čočky chrání vrstva Ultra Hard AR Coating.

Zdroj: vivo

Předprodej odstartoval 27. října. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč, do 30. listopadu v akci od 41 999 Kč. Do konce roku lze telefony pořídit na splátky bez navýšení, s prodlouženou zárukou na tři roky a se slevou na protiúčet.

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