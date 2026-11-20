Vlajkové smartphony s optikou ZEISS jsou investicí, která vydrží roky
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Lidé i firmy dnes mění telefony méně často než dřív a víc zvažují, co se jim dlouhodobě vyplatí. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max, která je od 16. listopadu v prodeji, nabízí fotoaparát vyvinutý se ZEISS, 2nm čipset s rezervou výkonu, odolnost IP68 a IP69 a prodlouženou záruku na tři roky.
Prémiový telefon je výdaj, který se vyplatí jen tehdy, když vydrží. Rozhodující přitom nejsou parametry v den nákupu, ale to, jak zařízení obstojí za dva nebo tři roky: zda bude stále dost výkonné, zda ho nevyřadí první pád do vody a zda fotoaparát nebude působit zastarale. Totéž platí pro firmy, které vybírají telefony pro své zaměstnance nebo hledají reprezentativní dárek pro obchodní partnery. Nová vlajková řada vivo X500 na tuto logiku odpovídá výbavou i nabídkou.
Fotoaparát, který nezestárne
Fotoaparát patří k funkcím, které nejrychleji prozradí stáří telefonu. Řada X500 proto staví na technologiích, které míří o krok dál. Oba modely mají teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem 85 mm, X500 Pro Max ho spojuje s 200Mpx snímačem 1/1,4" a stabilizací CIPA 7.0, X500 Pro s 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic zvládá náročné světlo a ve videu nabízí profil Cinematic Pro Log s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV a nativní 4K při 240 snímcích za sekundu. Pro firemní komunikaci to znamená, že telefon zvládne reprezentativní fotky z akcí i video pro sociální sítě bez další techniky.
Výkon s rezervou
Oba modely pohání čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem. Moderní výrobní proces znamená výkonovou rezervu pro budoucí aplikace i efektivnější spotřebu. Baterie má kapacitu 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjení zvládá 90 W kabelem a 40 W bezdrátově. Systém OriginOS 7 s funkcí Origin Workbench usnadňuje práci ve více oknech.
Odolnost a jistota
Životnost telefonu často neukončí zastarání, ale nehoda. Oba telefony proto splňují certifikace IP68 a IP69 proti prachu a vodě, čočky chrání vrstva Ultra Hard AR Coating a Pro Max má navíc odolné sklo Armor Glass. Do konce roku k tomu výrobce nabízí prodlouženou záruku na tři roky, takže jistota pokrývá celé období, kdy se z prémiového telefonu stává dlouhodobá investice. I proto může být telefon s optikou ZEISS dárkem pro obchodní partnery, který neskončí v šuplíku.
X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a ve stejném období je v akci od 41 999 Kč. Telefony lze pořídit i na splátky bez navýšení a starý přístroj vyměnit se slevou na protiúčet.