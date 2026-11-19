České prvenství mezi technologickými firmami po pěti letech končí. Vítězem je chytrý obojek z Litvy
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Technologickou firmou s nejrychlejším růstem ve střední a východní Evropě je podle žebříčku Deloitte Technology Fast 50 litevský startup Pulsetto.
- Společnost působící v oblasti medicínských technologií vyhrála s velkým náskokem.
- České firmy si společně s rostoucím polským trhem stále udržují roli lídrů v regionu.
Nejrychleji rostoucí technologickou firmou střední a východní Evropy se po pěti letech nestala společnost z Česka. V soutěži Deloitte Technology Fast 50 CE, která sleduje firmy v 19 zemích, letos vyhrál litevský startup Pulsetto s růstem 20 679 procent. Žebříček se řídí metrikou nárůstu obratu za poslední čtyři roky, firmy v žebříčku tedy musí být aspoň takto staré.
Pulsetto vyrábí zařízení připomínající obojek, které se umístí na krk. Přístroj dokáže stimulovat takzvaný bloudivý nerv, čímž pomáhá zvládat stres a lépe spát. „Pulsetto trefilo trh přesně na správném místě. Lidé dnes tento typ produktů hojně poptávají. Obecně v medicínských technologiích se i v souvislosti s prodlužováním života a stárnutím populace objevují nové firmy a potenciál tohoto trhu je do budoucna veliký,“ uvádí Jiří Sauer, lídr programu Deloitte Technology Fast 50 pro celý region a partner Deloitte v oddělení Audit & Assurance.
Firem z Česka se letos v padesátimístném žebříčku umístilo celkem deset, o čtyři méně než loni. „To, že Česko dokázalo mít vítěze tolikrát po sobě a zároveň mít v žebříčku tolik firem, byl v podstatě malý zázrak a neodpovídalo to velikosti ekonomiky. Tuzemské firmy jsou na tom pořád velmi dobře, ale díváme se na to přísnou optikou několika výjimečných let. Pořád si musíme uvědomit, že v regionu je Polsko, které je na počet obyvatel čtyřikrát větší,“ komentuje letošní výsledky lídryně programu v Česku a partnerka Deloitte v oddělení Tax & Legal Kateřina Novotná.
Jiří Sauer a Kateřina Novotná z poradenské společnosti Deloitte řídí program Fast 50, který monitoruje nejrychleji rostoucí technologické firmy. |
Zmiňované Polsko má letos v žebříčku zastoupeno 11 firem, nejvíce z celého regionu. Česko je s deseti zástupci druhé, následuje Slovensko a Chorvatsko s devíti společnostmi, Rumunsko se šesti, Estonsko se dvěma a po jedné firmě z Maďarska, Litvy a Lotyšska. Od roku 2021 ovládla soutěž až do letošního roku pokaždé česká společnost. Třikrát za sebou zvítězilo FTMO, následně dvakrát Oddin.gg.
„Z pohledu celé střední Evropy nehodnotím zemi podle jednoho vítěze, ale podle toho, kolik jejích firem dokáže rok co rok růst takovým tempem a jak vysoko se umístí. V tom české firmy dlouhodobě patří k nejsilnějším v regionu,“ vysvětluje Sauer a zmiňuje, že i do žebříčku se propisuje politická situace v jednotlivých zemích. „Přál bych si, aby se více společností začalo objevovat v Maďarsku. Mám také lehkou obavu o Slovensko, protože odchod firem z tamního trhu zaznamenáváme, a ty jdou buď směrem Rakousko, nebo Česká republika,“ doplňuje.
Čeští lovci ryb na druhém místě
České firmy si udržují v rámci regionu velmi dobré výsledky. Všech deset firem, které se letos v žebříčku umístily, rostlo souhrnně o 21 712 procent. Loni, kdy se mezi padesátkou oceněných umístilo čtrnáct tuzemských společností, vyrostly tyto firmy v součtu o 19 084 procent.
Hned za vítězným Pulsettem se umístila česká společnost Alaskan Fisherman s růstem 9667 procent. Firma prodává divoké lososy a tresky dovezené z Aljašky a využívá k tomu vlastní předplatitelskou platformu. Ryby hned po výlovu zpracuje, vakuově zabalí, šokově zmrazí a v nepřerušeném mrazicím řetězci je doveze zákazníkům do Česka.
„Rybolov na Aljašce je nevyzpytatelný a lovit můžeme jen pár týdnů v roce, takže nikdy přesně nevíme, kolik ryb ulovíme. Předplatné nám dává přesnější odhad, kolik toho máme nalovit, a umožňuje nám rezervovat dodávku ryb pro naše zákazníky až do další sezony. Náš růst proto stojí víc na datech a logistice než na samotném rybolovu,“ vysvětluje Dan Erlebach, generální ředitel Alaskan Fisherman.
Dan Erlebach, generální ředitel společnosti Alaskan Fisherman |
V první desítce má Česko ještě další tři zástupce. Pátá skončila s růstem 3812 procent společnost Ullmanna, která vyvíjí systém s umělou inteligencí pro zemědělskou plečku. Kamerový box se připojí k plečce a dokáže rychle rozpoznávat plevel, který se následně odstraní bez nutnosti chemických postřiků. Na deváté příčce se umístil s nárůstem obratu 1634 procent startup Dronetag, který vyvíjí zařízení pro detekci dronů. Místo za ním pak skončil loňský vítěz Oddin.gg, který se zaměřuje na datovou analýzu e-sportu, na jejímž základě je schopný předpovídat sázkové kurzy.
Mnohem pestřejší je také celkové oborové zaměření firem, které se v žebříčku letos umístily. „Dlouho jsme jeli na vlně softwaru a e-commerce. To už dosáhlo nějakého stupně zralosti a teď se technologie začínají propisovat do tradičnějších oborů, jako je zdravotnictví či zemědělství. A čeká se, co dál vypadne z umělé inteligence,“ popisuje Sauer.
Budoucí vítězové
Tuzemská firma zvítězila také v žebříčku Companies to Watch. Ten sleduje mladé firmy, které se do hlavní soutěže ještě nemohly kvalifikovat. Vítězný startup Terahype s růstem obratu o 3676 procent za poslední tři roky výrazně překonal všechny ostatní. Brněnské herní studio vyvinulo mobilní hru Boom Castle, kterou si stáhlo už přes milion lidí. Z desítky firem v této kategorii jich bylo z Česka pět. Podle Novotné to ukazuje, že i do budoucna se bude tuzemským společnostem dařit. „Firmy, které zvítězí v tomto žebříčku, se pak většinou umístí na velmi dobrých pozicích v hlavní soutěži,“ uvádí. Právě letošní vítěz Pulsetto tuto kategorii loni ovládl.
Další firma z Brna získala cenu AI Value Driver, kterou Deloitte uděluje společně s Google Cloud za měřitelný přínos generativní umělé inteligence. V konkurenci 118 společností zvítězil startup Maia Labs, který vyvíjí AI systém pro endoskopii. Lékařům pomáhá odhalovat polypy a podezřelé nálezy v reálném čase přímo během kolonoskopie. Zároveň také dokáže automatizovat systém dokumentace.
Deloitte také uvažuje, že do budoucna se možná zkrátí doba, za kterou se hodnotí růst firmy. V dnešní době totiž díky umělé inteligenci začínající startupy dokážou velmi rychle růst už během jednoho či dvou let. „Je tu úplně nová situace, kdy nás oslovují firmy, které mají velice hezký růst, ale nesplňují to kritérium čtyř, případně tří let. Dříve tato doba představovala minimum pro etablování na trhu, dnes je tomu jinak,“ dodává Novotná.