Zdravotní péče v zahraničí zdražuje. V některých zemích mohou účty za léčbu dosahovat milionů
Náklady i dostupnost zdravotní péče se v jednotlivých zemích výrazně liší. V Evropě jsou rozdíly patrné především mezi západní a východní částí kontinentu. Mimo Evropu pak mohou náklady na léčbu u závažnějších případů dosahovat statisíců až milionů korun. V některých turistických destinacích navíc představují riziko soukromé kliniky a neprověřená zdravotnická zařízení. Důležitou roli proto hraje správně nastavené cestovní pojištění a kvalitní asistenční služba.
Zdravotní péče po celém světě v posledních letech výrazně zdražuje. Potvrzují to i data ERGO Cestovní Pojišťovny, podle kterých vloni průměrné léčebné výlohy vůbec poprvé překročily hranici 10 tisíc korun na jednu pojistnou událost. Současně meziročně přibylo o třetinu škod přesahujících 250 tisíc korun.
„Náklady na zdravotní péči rostou prakticky ve všech destinacích. Zároveň ale platí, že rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou stále výraznější. To, co stojí několik tisíc korun v jedné zemi, může jinde znamenat účet v řádu statisíců. Proto je důležité vybrat správné cestovní pojištění podle destinace, do které člověk cestuje,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERGO Cestovní Pojišťovny.
Rozdíly jsou patrné i v Evropě
Přestože řada Čechů při cestách po Evropě spoléhá na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), jeho možnosti jsou omezené. Vztahuje se pouze na nezbytnou zdravotní péči ve veřejných zdravotnických zařízeních. Nevztahuje se na péči v soukromých klinikách, repatriaci do České republiky a nezajistí ani služby asistenční služby. Ve většině evropských zemí navíc pacienti hradí část nákladů formou spoluúčasti, například za léky nebo hospitalizaci. Například v Itálii se na některé léky a stomatologické zákroky vztahuje až 100% spoluúčast, vyšetření u specialisty tak může stát až 150 eur. V Chorvatsku pak pacienti doplácejí například za hospitalizaci, odborná vyšetření i vystavení receptu.
Vedle rozdílů ve spoluúčasti se jednotlivé evropské země liší také cenou a úrovní zdravotní péče. Ve státech střední a východní Evropy bývá zdravotní péče zpravidla levnější, zatímco v západní Evropě odpovídají ceny vysoké úrovni poskytovaných služeb. I běžné ambulantní ošetření nebo krátká hospitalizace tak mohou stát několikanásobně více než ve východní části kontinentu.
Mimo Evropu mohou léčebné výlohy dosahovat milionů
Při cestách mimo Evropu je výběr vhodného cestovního pojištění ještě důležitější. Ve Spojených státech, Kanadě nebo Japonsku patří zdravotní péče dlouhodobě k nejdražším na světě. I běžné ošetření nebo několikadenní hospitalizace zde mohou znamenat účet v řádu statisíců korun. U závažnějších případů se náklady mohou vyšplhat až do milionových částek. Příkladem je nedávný případ klienta z USA, který trpěl akutním zánětem slepého střeva a náklady na jeho léčbu se vyšplhaly na 2,2 miliony korun.
„Mnoho cestovatelů si neuvědomuje, jak drahá může být zdravotní péče například ve Spojených státech. V takových případech je naprosto nezbytné mít sjednané pojištění s dostatečně vysokými limity léčebných výloh. Jinak hrozí, že část nákladů bude muset klient uhradit z vlastní kapsy,“ upozorňuje Vlastimil Divoký.
V některých exotických nebo středomořských destinacích sice mohou být ceny zdravotní péče nižší, její dostupnost a úroveň však nemusí odpovídat standardům, na které jsou čeští turisté zvyklí. V odlehlejších oblastech navíc často chybí kvalitní zdravotnická zařízení a pacienti jsou odkázáni na transport do vzdálenějších nemocnic.
„Setkali jsme se s několik vážnými případy z exotických destinací, kde v okolí vůbec nebylo zdravotnické zařízení schopné poskytnout potřebnou péči. Díky zkušenostem naší asistenční služby jsme klientům zajistili nejen odpovídající péči, ale také převoz do nemocnice, která byla schopna jejich zdravotní stav řešit,“ říká Vlastimil Divoký.
Pozor na hotelové lékaře a soukromé kliniky
Specifickým rizikem zůstávají některé oblíbené turistické destinace, zejména Egypt a Turecko. Asistenční služba ERGO Cestovní Pojišťovny se zde opakovaně setkává s případy, kdy turisté bez konzultace s asistenční službou využijí služeb hotelových lékařů. „V hotelových ordinacích se bohužel často setkáváme s tím, že klienti jsou nasměrováni do klinik mimo naši prověřenou síť. S takovými zařízeními pak bývá velmi složitá komunikace. Často neposílají včas zdravotní dokumentaci, což komplikuje koordinaci další péče. Mnohdy také účtují nepřiměřeně vysoké částky za léčbu,“ říká Michael-Said Kačarevič, vedoucí českého asistenčního týmu.
Podobné zkušenosti má ERGO Cestovní Pojišťovna také z Turecka, kde jsou pacienti často hospitalizováni i v případech, kdy to jejich stav nevyžaduje. Zbytečné hospitalizace mohou celý případ významně zkomplikovat a prodloužit schvalovací procesy.
„Pokud se během dovolené objeví zdravotní komplikace, je důležité nejprve kontaktovat asistenční službu pojišťovny. Ta klientovi doporučí prověřené zdravotnické zařízení a pomůže s organizací léčby i komunikací s lékaři. V řadě případů tak lze předejít nejen zbytečně vysokým nákladům, ale i komplikacím spojeným s nevhodně zvoleným zdravotnickým zařízením,“ říká Michael-Said Kačarevič, vedoucí českého asistenčního týmu.
Prověřená síť zdravotnických zařízení
Nejvíce zdravotních komplikací řeší ERGO Cestovní Pojišťovna dlouhodobě v Egyptě a v Turecku. Právě do těchto zemí proto každoročně vysílá své specialisty na inspekční cesty, při kterých osobně prověřují úroveň smluvních zdravotnických zařízení i kvalitu poskytované péče. Kontroly pravidelně probíhají také v dalších oblíbených dovolenkových destinacích, například v Tunisku, Řecku nebo Itálii.
„Kvalitu zdravotní péče nelze objektivně posoudit na dálku. Proto naše smluvní zdravotnická zařízení pravidelně navštěvujeme a prověřujeme, že klientům poskytují odbornou a profesionální péči,“ doplňuje Vlastimil Divoký.
V partnerských klinikách klienti za ošetření zpravidla neplatí
V pěti oblíbených turistických destinacích – Egyptě, Turecku, Tunisku, Řecku a Bulharsku – funguje Preferred Partners Programme, díky kterému ERGO Cestovní Pojišťovna spolupracuje s pečlivě vybranými zdravotnickými zařízeními. Pokud klient kontaktuje asistenční službu, je nasměrován do některé z prověřených klinik.
Výhodou programu je nejen ověřená kvalita péče, ale také bezhotovostní úhrada léčebných výloh. Náklady jsou vyúčtovány přímo mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou, takže klient nemusí za ošetření platit z vlastních prostředků. Součástí služby je podle potřeby také zajištění dopravy do zdravotnického zařízení a asistence česky mluvícího personálu.
ERV Evropská vstoupila do nové éry pod značkou ERGO
ERV Evropská se od 1. dubna 2026 přejmenovala na ERGO Cestovní Pojišťovnu. Po 33 letech působení na českém trhu tím zdůrazňuje své postavení v mezinárodní skupině ERGO Travel. Změnilo se také logo společnosti, nová je i doména ergo-cestovni.cz. ERGO Cestovní Pojišťovna zůstává českou akciovou společností s odborníky, kteří mají lokální trh v malíčku, a bude i nadále poskytovat „to lepší“ cestovní pojištění.