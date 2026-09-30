Tradiční německý gigant propouští polovinu zaměstnanců. V závodě pracovali i Češi
- Bosch pokračuje v propouštění.
- V závodu v německém Norimberku ruší polovinu z 1800 míst.
- Pro komponenty do spalovacích vozů nenachází dostatečné uplatnění.
Jeden z největších dodavatelů automobilek dál propouští. Tentokrát se rozsáhlé škrty Bosche týkají závodu v Norimberku. Společnost oznámila, že ruší asi polovinu z 1800 pracovních míst do roku 2029. Odbory varují, že po tomto roce může být ohrožena budoucnost celého závodu.
Přinejmenším v minulosti v něm působila i řada Čechů, kteří to uvádějí ve svých profilech na personální síti LinkedIn. Podíleli se například na přesunu výrobní linky z Norimberku do českobudějovického Bosche. Aktuální národnostní složení svých zaměstnanců v Norimberku Bosch nekomentuje. Škrty na území Německa nejsou překvapivé, Bosch už dříve oznámil propouštění 22 tisíc zaměstnanců v celé skupině, většina se týká odvětví mobility.
„Klesající podíl vozidel se spalovacími motory a rostoucí konkurence čínských dodavatelů výrazně snižují poptávku, zatímco výrobní náklady jsou podstatně vyšší než konkurenceschopné tržní ceny,“ vysvětlila společnost. Uvedla také, že využití norimberského závodu klesá i proto, že trh s vodíkovým pohonem v Evropě zaostává za očekáváním. Závod tak trpí neudržitelným přebytkem personálu.
Bezemisní vozy od roku 2035
Tradiční evropské giganty typu Bosch sráží početná a silná konkurence z Číny v době, kdy globální trh s automobily spíše stagnuje a v Evropě dokonce klesá. To je také důvod, proč masivně škrtá automobilka Volkswagen – zatímco v minulosti cílovala své výrobní kapacity na asi 12 milionů vozů ročně, nově se orientuje na devět milionů.
Bosch v Norimberku vyrábí především komponenty pro spalovací motory a palivové články. Těch je v době stagnujících prodejů automobilů zapotřebí méně než v minulosti, a to i proto, že významně narůstá podíl čistě elektrických automobilů. Pro představu: od ledna do srpna se na trzích EU prodalo 7,5 milionu nových osobních automobilů, z nichž bylo 22 procent poháněných pouze baterií. Loni touto dobou to bylo 16 procent, uvedlo sdružení automobilek ACEA.
Evropská legislativa zatím stále počítá s tím, že od roku 2035 bude možné zaregistrovat pouze bezemisní vozy, jakkoliv se v odvětví očekávají změny. Kdy a v jaké míře přijdou, nyní netuší patrně vůbec nikdo.
„Bosch se v mnoha svých závodech potýká s nadměrnou kapacitou. Situace by se mohla zhoršit, pokud by plánované postupné vyřazování spalovacích motorů do roku 2035 proběhlo v současné podobě,“ uvádí k tomu německý portál Automobilwoche. Zástupci zaměstnanců bijí na poplach a tvrdí, že pro zachování pracovních míst v celém německém autoprůmyslu je nezbytné rychlé zavedení pravidel „Made in Europe“.
Takto označovanou politiku připravuje Evropská unie, která tím chce dosáhnout omezení závislosti na čínských komponentech. Při využívání veřejných peněz upřednostní zboží vyrobené v EU, především se jedná o automobily, obnovitelné a obranné technologie, baterie, energetiku či širší průmysl.