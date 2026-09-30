V Polsku vládne nízkými cenami, teď krouží kolem Česka. Expanzi si může usnadnit, má však háček
- Oznámený odchod maloobchodního řetězce Tesco z Česka přilákal několik zájemců, kteří by rádi převzali jeho prodejny.
- Jedním z nich je i polská Biedronka, která je na tamním potravinovém trhu největším hráčem.
- Vyplatí se jí expanze na český trh, a jak by její vstup ovlivnil český maloobchod?
Po oznámení odchodu řetězce Tesco ze střední Evropy se vyrojilo hned několik zájemců, kteří by jeho prodejny rádi převzali. Britská maloobchodní síť se zbavuje svých aktivit v Česku, Maďarsku a na Slovensku, přičemž obchody na tuzemském a slovenském trhu se mají prodávat v balíku. Jedním ze zájemců o ně má být podle deníku Financial Times i síť Biedronka.
Domovským trhem řetězce je Polsko. První pobočku v zemi otevřel před více než 30 lety a za tu dobu se zde vypracoval na největší maloobchodní řetězec se zhruba čtyřmi tisíci prodejnami. Loni jeho tržby dosáhly přibližně 25,3 miliardy eur, v přepočtu přes 600 miliard korun, provozní zisk EBITDA se přiblížil dvěma miliardám eur.
Portugalský majitel
Majitelem Biedronky, česky berušky, je portugalská potravinářská skupina Jerónimo Martins, obchodovaná na lisabonské burze. Její tržní kapitalizace je v současné době přibližně 11,3 miliardy eur, loni dosáhla celkového obratu 36 miliard eur (880 miliard korun). Polský řetězec tak představuje pro firmu její klíčovou část, která generuje většinu jejích tržeb.
Kromě toho Jerónimo Martins provozuje také síť supermarketů Pingo Doce ve své domovské zemi, která zahrnuje přes 400 prodejen. Skupina má v tomto řetězci těsnou majoritu, druhým akcionářem je pak nizozemská společnost Ahold, která v Česku provozuje řetězec Albert. Jerónimo Martins má dále v Portugalsku také velkoobchodní síť Recheio.
V roce 2013 Portugalci expandovali také do jižní Ameriky, když v Kolumbii začali provozovat síť obchodů s potravinami Ara. Ta má dnes v zemi přes 1600 prodejen a její tržby loni přesáhly 3,2 miliardy eur, v přepočtu asi 78 miliard korun.
Ztrátový vstup na Slovensko
Samotná Biedronka se tři desítky let držela pouze na polském trhu. Začátkem loňského roku ale začala s expanzí, když otevřela svůj první obchod na Slovensku. Do dnešního dne jich stihla otevřít přibližně 20. Z finančního hlediska však vstup do nové země příliš úspěšný nebyl. Biedronka na Slovensku loni vytvořila obrat 22,5 milionu eur (550 milionů korun), skončila však ve ztrátě v přepočtu asi 680 milionů korun.
Tato čísla jsou však podle expertky na retail poradenské společnosti KPMG Evy Šípkové potřeba brát v kontextu celkové expanze. „První prodejna byla otevřena až začátkem března 2025, do konce roku síť dosáhla 15 prodejen a současně vzniklo distribuční centrum ve Voderadoch i další infrastruktura potřebná pro budoucí růst. Významná část nákladů tak vznikla ještě před dosažením potřebného rozsahu,“ vysvětluje.
Snazší forma expanze
Vstup do Česka by Biedronka měla v určitých ohledech snazší než v případě Slovenska, kde řetězec začínal od nuly. „Převzetí fungující sítě je výrazně méně náročné než budování trhu od nuly, protože nový hráč získává lokality, logistickou infrastrukturu i zákaznickou bázi,“ popisuje Šípková. Zároveň však dodává, že investice nekončí samotnou kupní cenou: „Významné náklady mohou představovat úpravy prodejen, logistika, IT, změna sortimentu, privátních značek, marketing nebo cenová podpora při získávání zákazníků.“
Investice zejména v oblasti marketingu zmiňuje u vstupu nového řetězce na trh také expert na investiční bankovnictví a fúze a akvizice z Deloitte Petr Dědeček. „Český trh s potravinami je současně charakteristický vysokou intenzitou slevových akcí, na což by nově příchozí řetězec musel adekvátně reagovat. I to by znamenalo dodatečné náklady,“ dodává.
Jiný model sítě prodejen
Jedním z velkých otazníků také je, jakým způsobem by se Biedronka případně vypořádala s jednotlivými prodejnami Tesco. Britský řetězec má nyní v Česku 186 obchodů několika různých velikostí – od hypermarketů přes klasické supermarkety až po malé prodejny Tesco Expres. Problémem by mohly být právě obří hypermarkety, které Biedronka neprovozuje. Naopak sází na velmi hustou síť menších prodejen. Mohla by se nabízet varianta, že by hypermarketovou divizi následně postoupila nějakému jinému konkurenčnímu řetězci, případně by velké plochy rozdělila a nechala by si vždy jen část.
Podle Šípkové by si nicméně Biedronka, respektive její majitel expanzi celkově dovolit mohla. „Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že Jerónimo Martins má pro podobnou transakci dostatečně silné finanční zázemí. Bez znalosti ceny případné transakce a následných investic ale nelze seriózně hodnotit její návratnost,“ komentuje. Jako racionální vidí případnou akvizici i Dědeček. „Pro Biedronku, respektive skupinu Jerónimo Martins, by případná akvizice společnosti Tesco ČR, případně i Tesco Slovensko, představovala logický krok v rámci další expanze na trzích střední a východní Evropy,“ uvádí.
Konkurenční boj
Biedronka je také v Polsku známá svou agresivní cenovou politikou. Podle Zdeňka Skály z analytické společnosti Skála a Šulc, která se maloobchodním trhem zabývá, je však otázkou, jak výrazně by její případná expanze cenami pohnula. „Na diskontní straně trhu už nějaký rok probíhá výrazné cenové vymezování, takže se teprve ukáže, jaký je tu potenciál ke snižování. Hlavně bych očekával silnější boj o dostupné lokality, jestli by řetězec dál expandoval. Blízkost a dostupnost stále zůstává nejsilnějším důvodem pro výběr prodejny,“ popisuje.
Skála se nicméně domnívá, že by českému maloobchodnímu trhu prospěla spíše koncentrace. „Ve srovnání s jinými zeměmi je český maloobchod výrazně dekoncentrovaný a jednotlivé řetězce mají relativně nízké tržní podíly. Silný promoční tlak je do jisté míry důsledkem této situace,“ vysvětluje. Pokud by podle něj došlo k dalšímu „boji o promoce“, mohlo by to zamíchat kartami zejména u hráčů, kteří jsou postaveni primárně na ceně.