Rána pro 100 tisíc zaměstnanců. Volkswagen vypovídá kolektivní smlouvy, odbory hrozí stávkou
- Jedna ze smluv stanovuje například pracovní dobu nebo různé příplatky.
- Automobilka argumentuje nutností snížit náklady.
- Odbory postup tvrdě kritizují a označují ho za zákeřný faul proti zaměstnancům.
Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek. Ty by začaly od 1. ledna, kdy vyprší současné příměří, uvedla agentura Reuters.
Podle odborů bude vypovězeno deset kolektivních smluv, mezi nimi i důležitá rámcová kolektivní smlouva. Automobilka uvedla, že výpověď jednotlivých kolektivních smluv se nedotkne budoucí mzdové dohody ani jejích ustanovení o ochraně pracovních míst.
Automobilka uvedla, že kvůli současnému tlaku na snižování nákladů je potřeba změnit některá ustanovení smluv. Podle člena představenstva značky Volkswagen zodpovědného za personální záležitosti Arneho Meiswinkela se ekonomické podmínky výrazně zhoršily pro celý automobilový průmysl, a tedy i pro Volkswagen. Automobilka čelí mimo jiné sílící konkurenci čínských výrobců, kteří do Evropy vyvážejí levnější vozy. To podle firmy výrazně zvyšuje tlak na ceny a na konkurenceschopnost.
Opatření stanovená v plánu do roku 2030 proto musejí být podle Volkswagenu zaváděna rychle a důsledně. Výpověď smluv má podle Volkswagenu otevřít prostor pro nové vyjednávání s odbory. Další jednání s odborovým svazem je naplánováno na druhou polovinu října.
Tvrdý spor na přelomu roku
Podle odborů by mohli pracovníci Volkswagenu pocítit první dopady už od ledna 2027. Odbory IG Metall i podniková rada oznámily, že proti plánům automobilky budou vystupovat a že očekávají tvrdý spor kolem přelomu roku. Odborový předák v Dolním Sasku Thorsten Gröger postup Volkswagenu ostře kritizoval a uvedl, že odbory ho nehodlají akceptovat. Označil jednání automobilky za zákeřný faul vůči zaměstnancům a nestydatý pokus sáhnout zaměstnancům do peněženek.
Jedna z vypovězených smluv upravuje řadu základních pracovních podmínek pro více než 100 tisíc zaměstnanců Volkswagenu v Německu, například pracovní dobu a různé příplatky. Celková kolektivní smlouva Volkswagenu se skládá ze 13 samostatných dohod. Výpověď se netýká dohody z roku 2024, která zaměstnancům garantuje zachování pracovních míst až do konce roku 2030, uvedla agentura DPA.
Kolektivní dohoda z roku 2024 vznikla po náročných jednáních, kterým předcházely varovné stávky a týdenní maraton vyjednávání krátce před Vánocemi. Dohoda počítá se zrušením 35 tisíc pracovních míst ve Volkswagenu v Německu do roku 2030, snížením některých bonusů a příplatků a odkladem růstu mezd. Volkswagen se na oplátku zavázal, že nebude propouštět z provozních důvodů ani zavírat závody a že bude do německých továren investovat a přinese do nich nové modely.
První jednání od ohlášení restrukturalizace
Ve středu se zástupci Volkswagenu, odborů IG Metall a podnikové rady sešli k jednání o plnění kolektivní dohody z roku 2024. Odbory chtěly zjistit, zda a jak automobilka dodržuje tehdejší závazky, které podle nich ohrožují výrazně přísnější úsporné plány. Vedení Volkswagenu naopak mělo vysvětlit, proč podle něj úspory dohodnuté v roce 2024 už nestačí.
Bylo to první oficiální jednání ve větším formátu od začátku září, kdy dozorčí rada schválila plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je zvýšení ziskovosti automobilky. Vedení Volkswagenu v čele s generálním ředitelem koncernu Oliverem Blumem nyní může v rámci tohoto plánu přistoupit k rozsáhlé restrukturalizaci a úsporám v řádu miliard eur.
Součástí koncernu Volkswagen je i česká značka Škoda Auto. Ta ale opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.