Plodnost jako ukazatel zdraví. Obezita i vysoký tlak mohou komplikovat cestu k dítěti
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- Neplodnost nemusí být pouze problémem reprodukčního zdraví. Může upozornit také na celkový zdravotní stav organismu.
Věk, obezita, vysoký krevní tlak i poruchy metabolismu mohou ovlivňovat schopnost počít dítě.
Lékařka Kateřina Veselá na konferenci Age Of Care 2026 vysvětlila, proč je důležitá prevence a personalizovaná medicína.
Na konferenci Age Of Care 2026, kterou pořádala e15, v panelu Od Fertility k Longevity vystoupila lékařka Kateřina Veselá, zakladatelka a ředitelka kliniky REPROMEDA, a hovořila o vlivu životního stylu na plodnost. Panel moderovala Veronika Jonášová, která se Kateřiny Veselé zeptala na důvody i možnou prevenci.
Plodnost jako zrcadlo našeho zdraví
O důvodech neplodnosti se vedou dlouhé diskuze. Kateřina Veselá ale hovoří o anti longevity prognóze. „Pokud se na tento problém podíváme z pohledu preventivní medicíny, známky neplodnosti u lidí v produktivním věku mohou znamenat, že s jejich organismem není něco v pořádku,“ popisuje lékařka. Na kliniku přichází stále více párů ve věku nad 40 let. „Loni byl průměr 37,5 roku, což už je poměrně hodně.“ Vajíčka a neurony jsou nejstaršími buňkami v organismu ženy. Od třiatřicátého roku věku se začíná zvyšovat podíl s chromozomovými vadami, což je nejčastější důvod neplodnosti. U starších mužů zase roste riziko vzniku nových genetických mutací (tzv. de novo mutací) u potomků.
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I mladší páry, které kliniku navštěvují, už vykazují známky chronického onemocnění nebo metabolické zátěže – obezitu, poruchu tolerance glukózy nebo vysoký krevní tlak. Takové upozornění ale pacienti často nepřijímají snadno. „Neplodní partneři k nám přicházejí s nadějí, že jim doplníme rodinu. My místo toho začneme upozorňovat na jiný problém než ten, se kterým přišli.“ Podle Kateřiny Veselé to proto vyžaduje velmi citlivý a individuální přístup.
Genetické testy mohou odhalit i další zdravotní rizika
Na klinice REPROMEDA byly vyvinuty i speciální genetické testy, které zahrnují mimo jiné i rizika Alzheimerovy choroby, aterosklerózy nebo kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. „Jdeme až na úroveň metabolického organismu,“ vysvětluje Kateřina Veselá. „Do testů jsme zahrnuli i polygenní rizikové skóre. Díky tomu dokážeme vytipovat třiadvacet genů, které mají významný modifikační efekt na základní efekt alely APOE, a z toho vyjdou trochu jiné výsledky, než když bereme v úvahu jen jeden gen.“
Samotný výsledek testu nestačí. Důležité je, aby ho lékař s pacientem společně vyhodnotil. „My nabízíme i online konzultace, protože k nám chodí lidé z celé České republiky i zahraničí,“ říká lékařka s tím, že je nutné pacientovi vysvětlit, co jeho výsledek znamená a jak s ním naložit.
Kateřina Veselá je fanynkou precizní medicíny (personalizované medicíny). „Drtivé většině onemocnění, která nám nejčastěji zkracují život, se můžeme vyvarovat,“ tvrdí. Důležitá je proto prevence a investice do ní.
Dostupnost umělého oplodnění i pro single ženy
Stále častěji se diskutuje také o možnosti umělého oplodnění pro single ženy, což Kateřina Veselá kvituje. „Právo stát se matkou jako single žena sice v současnosti česká legislativa neumožňuje, ale ve společnosti to tak je. Od této možnosti by neměly být diskriminovány ani ženy neplodné nebo ženy, které nechtějí mít jen kvůli plození pohlavní styk s mužem.“ Obavy, že budou děti nedostatečně vychované, nejsou podle lékařky na místě. „Ženy jsou v dnešní době soběstačné, soudné a většina žen to má dobře rozmyšleno.“
Jaký vliv má obezita na plodnost a schopnost donosit dítě? I o tom mluvila moderátorka Veronika Jonášová s Kateřinou Veselou. Podívejte se na záznam panelové diskuse v úvodním videu.
Partnerem tohoto panelu byla REPROMEDA, klinika reprodukční medicíny.