42.–44. Tomáš Čupr
Už dvanáct let rozvíjí byznys svého života: Rohlík. Nyní jej přestavuje z online supermarketu na technologickou skupinu zaměřenou na umělou inteligenci. Představil AI platformu Veloq, jež dokáže řídit řetězec doručování potravin od příjmu objednávky až po doručení, a startup Duvo. ai, automatizující rutinní kancelářskou práci. Po prvním provozním zisku ze začátku roku skupina plánuje vstup na zahraniční burzu. Čupr také staví na nohy online lékárnu a longevity platformu Pilulka.cz.
Hodnota majetku podle e15: 18 miliard korun
- věk: 43
- obory: technologie
- zdroj majetku: Rohlík.cz