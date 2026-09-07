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42.–44. Tomáš Čupr

42.–44. Tomáš Čupr

42.–44. Tomáš Čupr Zdroj: Tereza Kovandová

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Už dvanáct let rozvíjí byznys svého života: Rohlík. Nyní jej přestavuje z online supermarketu na technologickou skupinu zaměřenou na umělou inteligenci. Představil AI platformu Veloq, jež dokáže řídit řetězec doručování potravin od příjmu objednávky až po doručení, a startup Duvo. ai, automatizující rutinní kancelářskou práci. Po prvním provozním zisku ze začátku roku skupina plánuje vstup na zahraniční burzu. Čupr také staví na nohy online lékárnu a longevity platformu Pilulka.cz.

Hodnota majetku podle e15: 18 miliard korun

  • věk: 43
  • obory: technologie
  • zdroj majetku: Rohlík.cz

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