67.–73. Tomáš Krsek
Zbohatl díky spoluvlastnictví Škody Transportation, od roku 2013 řídí investiční společnost BHM Group. V rámci ní mimo jiné buduje celoevropský holding výrobců zdravotnické techniky Reinsberger Group, nedávno do něj přikoupil španělskou firmu Tedisel Medical. Investuje rovněž do nemovitostí či startupů, ve Finsku se podílí na stavbě datového centra. Krskova skupina spravuje aktiva v hodnotě přibližně 25 miliard korun.
Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun
- věk: 54
- obory: zdravotnictví, nemovitosti, investice
- zdroj majetku: BHM Group