Čtyři glajchy ve třech zemích. UDI Group dokončila hrubé stavby v Brně, Budapešti a Bělehradě
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Česká developerská skupina UDI Group dosáhla čtyř významných stavebních milníků ve třech zemích. Glajchu symbolizující dokončení hrubé stavby, mají za sebou první etapa projektu Urban Park Brno, projekt Parkside v maďarské Budapešti, Lastavice West a Zvezdano Brdo v srbském Bělehradě. Projekty se posouvají podle harmonogramu do dalších fází realizace a přibližují se předání nových bytů majitelům.
„Dokončení hrubé stavby na čtyřech projektech ve třech zemích současně potvrzuje sílu našeho portfolia i schopnost efektivně řídit rozsáhlé developerské projekty na různých trzích. Díky dlouhodobému plánování, důsledné přípravě a spolupráci s renomovanými bankovními partnery pokračujeme v realizaci našich projektů podle stanovených plánů,“ říká Pavel Šemík, Group Treasury Director společnosti UDI Group.
UDI Group v současnosti působí v České republice, Polsku, Srbsku, Maďarsku, Panamě a Kostarice. Ve výstavbě a přípravě má v těchto lokalitách téměř 8000 bytů, náklady na jejich výstavbu dosahují téměř 42 miliard korun. V České republice je v portfoliu bezmála 3000 bytů a náklady na jejich výstavbu dosahují víc než 14 miliard korun. Toto portfolio představuje jednu z nejrozsáhlejších rezidenčních platforem mezi českými developery působícími i na zahraničních trzích.
Diverzifikace mezi jednotlivé regiony představuje jeden ze základních pilířů strategie společnosti. Umožňuje pružně reagovat na vývoj lokálních trhů a současně rozkládat investiční i tržní rizika mezi více zemí a ekonomických prostředí.
Vedle dokončených stavebních milníků pokračuje UDI Group v přípravě dalších etap svých klíčových projektů. Společnost současně jedná s bankovními partnery o financování navazujících fází několika významných rezidenčních projektů v České republice i zahraničí.
Poptávka po novém bydlení zůstává na většině trhů, kde UDI Group působí, stabilní. Skupina proto pokračuje v realizaci své dlouhodobé strategie zaměřené na rezidenční výstavbu v lokalitách s vysokým růstovým potenciálem.
Projekty ve třech zemích
Urban Park Brno: nové bydlení místo brownfieldu
Projekt Urban Park v brněnských Husovicích postupně proměňuje bývalý průmyslový areál v nové městské prostředí s bydlením, obchody a službami. První etapa, která nyní dosáhla dokončení hrubé stavby, nabídne 236 bytů a její dokončení je plánováno na rok 2027. V nabídce jsou menší byty i prostornější dispozice až po 4+kk. Po dokončení bude v Urban Parku více než 1000 bytů. Projekt těží z dobrého spojení s centrem Brna a občanské vybavenosti v okolí. Celková investice do projektu dosahuje téměř 4,5 miliardy korun.
Projekt Urban Park v Brně-Husovicích |
Parkside: bydlení u parku v Budapešti
Ve XIII. budapešťském obvodu, v sousedství parku Vizafogó, vzniká projekt Parkside, který propojí 324 bytů, hotel se 152 pokoji a obchodní prostory. Návrh studia A3 Architects pracuje s vnitřní zahradou a zelenými střechami, které doplní zeleň v bezprostředním okolí. Lokalita nabízí blízkost metra i snadné spojení s dalšími částmi maďarské metropole. Dokončení projektu je plánováno na rok 2028. Celková investice do projektu dosahuje téměř 3 miliardy korun.
Projekt Parkside v Budapešti |
Lastavice: rezidenční projekt v Bělehradě
Prvním z řady projektů, kterými se UDI Group představila na srbském trhu, je rezidenční projekt „Vlaštovky“ (srbsky Lastavice). Funkční a moderní architektury je dosaženo výraznou horizontalitou na fasádě, díky níž projekt moderním způsobem zapadá do stavební krajiny staré části Nového Bělehradu. Projekt představuje výstavbu dvou samostatných polyfunkčních objektů, jejichž jádro tvoří bydlení s komerčními prostory v přízemí, a je realizován ve dvou etapách. Po dokončení nabídne celkem 492 bytů a celková investice dosahuje výše 2,2 miliardy korun.
Projekt Lastavice v Bělehradě |
Zvezdano Brdo: bydlení pod hvězdami
Obytný a komerční komplex Zvezdano Brdo je rozdělen do čtyř částí a dispozicemi zahrnuje byty od studií až po čtyřpokojové apartmány. Většina bytů má terasu, lodžii nebo balkon. Apartmány ve vyšších patrech mají prostorné terasy s panoramatickým výhledem. Ustupující patra jsou vyhrazena penthousům, jejichž umístění a dispozice poskytují soukromí a jedinečné výhledy na Bělehrad a jeho okolí. Komplex nabídne celkem 341 bytů a celková investice do projektu je 1,4 miliardy korun.
Další projekty v Evropě i Latinské Americe
Vedle České republiky, Maďarska a Srbska rozvíjí UDI Group své projekty také v Polsku, Panamě a Kostarice. Ve Varšavě pokračuje třetí etapou projektu Ursus Classic, která na místě někdejší továrny na traktory přinese dalších 561 bytů. V hlavním městě Panamy stojí za rezidenčním projektem Square 72, v kostarickém San José pak rozvíjí projekt Aranjuez 23.