Czech Inn Hotels má 30 hotelů. Novým přírůstkem je hotel v srdci Prahy
- Czech Inn Hotels převzala Hotel Caroline Old Town Square v historickém centru Prahy.
- Jde o třicátý hotel největší české hotelové sítě.
- Skupina provozuje přes 9000 lůžek v Česku i dalších evropských zemích.
Největší česká hotelová síť Czech Inn Hotels v polovině srpna převzala svůj jubilejní třicátý hotel. Hotel Caroline Old Town Square se nachází v historické budově jen několik kroků od Staroměstského náměstí a chrámu Matky Boží před Týnem.
Dům má více než dvě stě let historie a v 19. století byl známý pod názvem U Tří husarů. Nový hotel tak rozšiřuje portfolio Czech Inn Hotels přímo v srdci historické Prahy a doplňuje nedaleký hotel Josephine v Ungeltu.
Hotel Caroline Old Town Square nabízí ubytování ve čtyřhvězdičkovém standardu a vedle romantické atmosféry historického centra láká také na celodenní kavárnu a útulný dvůr s terasou ve vnitrobloku.
O Czech Inn Hotels
Skupina Czech Inn Hotels byla založená současným majitelem a jednatelem společnosti Jaroslavem Svobodou v roce 2003. Začátkem byl pronájem malého hotýlku v Harrachově. V současnosti je největší hotelovou sítí v České republice, která ubytovala přes 2 miliony hostů v roce 2025, provozuje 30 hotelů a nabízí hostům více než 9000 lůžek. Hotely se nachází převážně v Praze, ale i v Brně, Portugalsku, Gruzii, Lotyšsku, Maďarsku a Edinburghu. Mezi nejznámější budovy patří například hotel The Grand Mark Prague (bývalý Kempinski), Grand Hotel International, Grand Hotel Prague Towers nebo Grand Palace v Brně.