Fidurock poprvé investuje v Rakousku. Koupil park za téměř půl miliardy korun
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Nemovitostní investiční skupina Fidurock poprvé vstupuje na rakouský trh. Za více než 20 milionů eur získala retailový park ve městě Leoben.
Areál o rozloze zhruba 11 500 metrů čtverečních má zavedené nájemce včetně Lidlu, DM či Deichmannu. Transakci financovala Erste Bank.
Akvizice je začátkem expanze skupiny do dalších evropských zemí, vyplývá z tiskové zprávy Fidurocku.
Nemovitostní investiční skupina Fidurock vstupuje na rakouský trh retailových parků. Do svého fondu Fidurock Retail Parks Fund získala obchodní areál ve městě Leoben, druhém největším městě Štýrska a hospodářském centru Horního Štýrska. Hodnota transakce přesahuje 20 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun. Jde o první akvizici skupiny v Rakousku a zároveň začátek její expanze do dalších evropských zemí.
„Akvizice v Leobenu pro nás představuje strategicky významný vstup na rakouský trh. Retailový park splňuje všechna naše kritéria, mezi která patří především kvalitní lokalita, silná lokální kupní síla, stabilní nájemci a dlouhodobý potenciál dalšího rozvoje,“ uvedl spoluzakladatel a výkonný ředitel skupiny Fidurock David Hauerland.
Skupina se podle něj delší dobu zajímá o zajímavé retailové parky nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Rakousku, Německu, Slovinsku a dalších evropských zemích. Letos přitom vložila celé své portfolio retailových parků do fondu kvalifikovaných investorů Fidurock Retail Parks Fund.
Fidurock vstupuje do Rakouska. Za téměř půl miliardy koupil retailový park v Leobenu |
Retailový park se nachází na adrese Kärntner Str. 315 a tvoří ho tři budovy o celkové rozloze přibližně 11 500 metrů čtverečních. Téměř devět tisíc metrů čtverečních připadá na retailovou část, kterou Fidurock nyní akvíroval. Součástí areálu je také multifunkční kino Cineplexx. Prodávající má právo jeho užívání na dalších deset let, poté jednotka přejde do vlastnictví skupiny. Vlastnické právo k celé nemovitosti je však již nyní vedeno ve prospěch Fidurocku.
Park byl postaven v roce 2000 a v letech 2020 až 2022 prošel komplexní rekonstrukcí. Nabízí obchody s denním spotřebním zbožím, módou, drogerií, sportovním vybavením a potřebami pro domácnost, nechybějí ani služby pro domácí mazlíčky a fitness. Mezi hlavní nájemce patří Lidl, DM, NewYorker, Deichmann, TEDi, Fressnapf a Fitness House.
Průmyslové centrum se silnou kupní silou
Leoben má přibližně 24 500 obyvatel a je druhým největším městem Štýrska. V okolí se dlouhodobě pohybuje také zhruba čtyři tisíce studentů Montanuniversität. Spádová oblast retailového parku zahrnuje v okruhu dvaceti minut jízdy autem přibližně 75 až 80 tisíc lidí.
Ekonomika regionu stojí především na průmyslu a službách, nikoli na turismu, což podle Fidurocku přispívá ke stabilním obratům obchodníků po celý rok. Mezi významné zaměstnavatele patří ocelářská společnost Voestalpine, technologická firma AT&S se světovým sídlem a výzkumným centrem zaměřeným na mikročipy a plošné spoje, pivovar Gösser ze skupiny Heineken nebo nemocnice LKH Hochsteiermark. Podle Fidurocku dosahuje průměrná měsíční mzda v Leobenu přibližně 3900 eur, což je o více než 400 eur více než rakouský průměr.
Fidurock vstupuje do Rakouska. Za téměř půl miliardy koupil retailový park v Leobenu |
Výhodou lokality je také poloha přímo u dálnice S6, která park propojuje s širším regionem. Leoben zároveň funguje jako obchodní centrum pro okolní obce. Rakouské územní plánování navíc omezuje vznik nové spekulativní konkurence, což podle skupiny posiluje dlouhodobou pozici stávajících obchodních lokalit.
„Kombinace dobré dopravní dostupnosti, silné místní ekonomiky a omezeného potenciálu nové zástavby je pro retailový park velmi atraktivní. Projekt dokonale zapadá do naší strategie investovat do nemovitostí s dlouhodobou hodnotou a stabilním cash flow,“ dodal Hauerland.
Fidurock vstupuje do Rakouska. Za téměř půl miliardy koupil retailový park v Leobenu |
Fidurock chce park dále rozvíjet, především optimalizací skladby nájemců, zvyšováním zákaznického komfortu a rozšiřováním moderních služeb. Provoz ani současná nabídka obchodů se zatím nemění. Případné úpravy mají probíhat postupně tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz. Skupina chce posílit postavení areálu jako hlavní nákupní destinace regionu.