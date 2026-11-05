Hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku míří do Brna. Comic-Con přivítá světové herecké osobnosti
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- Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior přivítá od 13. do 15. listopadu 2026 na brněnském výstavišti přední zahraniční i domácí tvůrce a herce ze světa sci-fi a fantasy.
Hlavními mezinárodními taháky budou trio z filmové trilogie Pán prstenů (Dominic Monaghan, David Wenham a Miranda Otto), Amanda Tapping z Hvězdné brány a hvězdy kultovního Star Treku.
Z českých zástupců se představí například Ondřej Vetchý, Sabina Laurinová či delegace tvůrců a herců satirického seriálu Kosmo, který slaví 10 let od premiéry.
Tři herci z filmové trilogie Pán prstenů, legendární představitelka Samanthy Carterové z Hvězdné brány i hvězdy Star Treku. Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior přiveze od 13. do 15. listopadu 2026 na brněnské výstaviště výrazné osobnosti světové filmové a televizní fantastiky.
Fanoušci Pána prstenů se mohou těšit na mimořádné setkání tří herců, kteří ztvárnili výrazné postavy slavné filmové trilogie. Dominic Monaghan, představitel hobita Smíška, dorazí společně s Davidem Wenhamem, který hrál gondorského kapitána Faramira, a Mirandou Otto v roli neohrožené Éowyn. Jejich postavy patří k nezapomenutelným tvářím filmové ságy režiséra Petera Jacksona, jejíž první díl měl premiéru v roce 2001. Všichni tři herci se do povědomí diváků zapsali také dalšími rolemi: Monaghan jako Charlie v seriálu Ztraceni, Wenham například ve filmech 300: Bitva u Thermopyl a Moulin Rouge! a Otto ve filmu V zajetí démonů 2.
Další ikonickou postavou televizní sci-fi je Samantha Carterová ze seriálu Hvězdná brána, kterou ztvárnila kanadská herečka Amanda Tapping. Její postava vojenské důstojnice a vědkyně patří k nejoblíbenějším hrdinkám seriálu, který si získal fanoušky po celém světě. Amanda Tapping se později uplatnila také jako režisérka a producentka a objevila se v dalších televizních projektech, například v seriálu Sanctuary.
Další velkou sci-fi sérii zastoupí Gates McFadden, představitelka doktorky Beverly Crusherové ze Star Treku: Nová generace, a Robert Picardo, který se proslavil jako holografický Doktor v seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager. Jejich návštěva připomene také 60. výročí vzniku Star Treku.
Z českých hereckých osobností dorazí Ondřej Vetchý, Sabina Laurinová a Michaela Kuklová. Festival přivítá rovněž tvůrce a herce satirického seriálu Kosmo, který letos slaví deset let od svého vzniku. Dorazí autor námětu a scénáře Tomáš Baldýnský, režisér Jan Bártek, dramaturg Zdeněk Dušek, designér Daniel Špaček a početná herecká delegace.
Comic-Con Brno & Junior je festival zaměřený na svět filmů, seriálů, komiksů, sci-fi, fantasy a videoher. Na jednom místě propojuje fanoušky různých generací a nabízí setkání se zahraničními i českými herci, besedy, autogramiády, tematické výstavy, cosplay, herní zóny a další fanouškovský program. Součástí festivalu je také knižní veletrh Kniha Brno, který propojuje svět fantastiky s literaturou.