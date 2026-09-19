Praha 2050+ Na křižovatce rozvoje: Byznys a politika se střetnou pár týdnů před volbami
- Jak zajistit, aby se Praha zařadila se mezi nejúspěšnější metropole Evropy?
- Právě na to bude hledat odpovědi konference Praha 2050+ Na křižovatce rozvoje, kterou pořádá Pražská hospodářská komora ve spolupráci s e15.
- Uskuteční se už 22. září ve Fantově sále pražského Hlavního nádraží a vyvrcholí debatou kandidátů na post nového pražského primátora.
Praha stojí na křižovatce, která na další dekády určí její směr. Zůstane jen obdivovanou historickou kulisou v srdci Evropy, nebo se zařadí mezí přední ekonomické a inovační huby starého kontinentu. Rozhodnutí a investice, které se rozhodne realizovat dnes, budou na další desítky let určovat její pozici na obchodní mapě světa. Jak posílit dlouhodobý růst a prosperitu? Na tyto otázky bude hledat odpovědi druhý ročník konference Praha 2050+ Na křižovatce rozvoje.
Loňský ročník ukázal, že v sázce je hodně. Účastníci se shodli, že Praha bude mít v roce 2050 bezmála dva miliony obyvatel, modernizované letiště propojené s centrem železnicí a podzemní vlakové spoje svážející lidi z předměstí přímo do jádra města. Aby ale metropole udržela tempo a dohnala deficity v oblastech, jako je dostupnost bydlení a doprava, je podle nich nutná především jedna věc – odvaha. Odvaha k reformám, ke zjednodušení regulací a k osekání byrokratické zátěže.
Energie, mobilita a debata před volbami
Letošní program tuto debatu posouvá ke konkrétním rozhodnutím. Otevře ho blok Energie pro Prahu jako podmínka dalšího rozvoje, kde se potkají generální ředitel PRE Pavel Elis, někdejší šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček, hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček nebo ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.
Následovat bude panel Praha jako páteř moderní mobility – téma, které se dotýká každého, kdo se metropolí denně pohybuje. U jednoho stolu usednou místopředseda představenstva Letiště Praha Jiří Kraus, generální ředitel ŘSD Radek Mátl, zástupce Správy železnic Pavel Paidar nebo viceprezident Metrostavu Karel Volf. Řeč přijde na letiště, dálnice, železnici i metro, tedy na infrastrukturu, která rozhodne o tom, jak bude Praha vypadat a fungovat za pětadvacet let.
Vyvrcholení programu přijde po poledni. Konference se koná jen pár týdnů před volbami do městských zastupitelstev, závěr konference proto bude i tentokrát patřit debatě kandidátů na primátora Prahy. Své vize přijdou obhájit čelní kandidáti napříč politickým spektrem. Účastníci tak na vlastní oči zažijí přímou konfrontaci pohledů byznysu a politiky – a budou se moci do diskuze sami zapojit.
Debatu i celý program moderují zástupce šéfredaktora e15 Jan Novotný a redaktorka Veronika Jonášová.
Praktické informace
Konference proběhne v úterý 22. září 2026 v reprezentativním Fantově sále na pražském Hlavním nádraží. Registrace startuje v 8:15, odborný program v 9:00 a den zakončí společný oběd a networking.
➡️ Registrace a kompletní program na praha2050.cz