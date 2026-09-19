Trump podepsal „pekelné sankce“ proti Rusku. Byly iniciované zesnulým senátorem Grahamem
- Tlak na Moskvu sílí.
- Spojené státy schválily sankční balík cílící na stínovou flotilu a odběratele ruské ropy.
- Jde o nejambicióznější americký sankční krok od začátku roku 2025.
Americký prezident Donad Trump v pátek podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny, informovaly světové tiskové agentury.
Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání ruské agresi. Zákon má americkému prezidentovi umožnit uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
"Přeju si, aby tu Lidsey byl v tento historický den," citovala agentura AP Grahamovu sestru Darline, která jej v Senátu nahradila.
Graham patřil ve Washingtonu mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v její obraně proti otevřené a rozsáhlé ruské invazi, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2022.
Podle AP je zákon nejambicióznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v lednu 2025. Americká média legislativu označují jako "pekelné sankce". Spojenými státy zprostředkované diplomatické úsilí o ukončení války už několik měsíců vázne, zejména ve stínu nynějšího blízkovýchodního konfliktu. Na začátku září Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce pro vyjednávání ve snaze tento proces opět uvést do pohybu, zatím však k žádnému výraznému posunu nedošlo.