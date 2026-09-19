Polsko Česku uteklo ve výstavbě bytů. Rozdíl je mnohem větší, než naznačuje velikost země
- Polsko staví v přepočtu na obyvatele výrazně více bytů než Česko a rychleji rozšiřuje i obchodní plochy.
- Rozdíl nesouvisí jen s velikostí země, ale také s větším počtem silných regionálních trhů a rozvinutější infrastrukturou.
- Výjimkou je logistika, kde Česko ukazuje, že při vhodných podmínkách dokáže stavět velmi intenzivně.
Polsko dokáže výrazně rychleji než Česko rozšiřovat nabídku bytů i části komerčních nemovitostí. V roce 2025 tam bylo dokončeno téměř 209 tisíc bytů proti 33,4 tisíce v Česku. Ani po zohlednění více než trojnásobného počtu obyvatel rozdíl nemizí a na tisíc obyvatel připadlo v Polsku 5,6 nového bytu, v Česku pouze 3,1. Intenzita bytové výstavby tak byla v Polsku přibližně o 83 procent vyšší. Vychází to z analýzy investiční společnosti Arete Industrial.
Rozdíl pokračuje také u zahajované výstavby. V Polsku se během roku 2025 začalo stavět dalších 212,4 tisíce bytů, v Česku 35,8 tisíce. V přepočtu na obyvatele jde o rozdíl přibližně 73 procent ve prospěch Polska. Pokud by Česko stavělo se stejnou intenzitou jako jeho severní soused, nevznikalo by zde ročně 33 tisíc, ale přibližně 61 tisíc nových bytů. Rozdíl zároveň nelze vysvětlovat pouze tím, že je Polsko větší země, klíčový je totiž přepočet na obyvatele.
Růst téměř dvojnásobným tempem
Podobný obrázek nabízí obchodní nemovitosti. Za první polovinu roku 2026 přibylo v Polsku přibližně 235 tisíc metrů čtverečních nových obchodních ploch, v Česku pouze 38 tisíc metrů čtverečních. Po přepočtu na počet obyvatel bylo tempo nové výstavby v Polsku přibližně o 79 procent vyšší. Na konci června tam bylo ve výstavbě dalších zhruba 650 tisíc metrů čtverečních retailu, v Česku necelých 147 tisíc metrů čtverečních.
Výhodou Polska je především větší počet samostatně fungujících regionálních trhů. Vedle Varšavy má silný development v Krakově, Vratislavi, Poznani, Lodži, Trojměstí nebo v Horním Slezsku. Osm největších regionálních kancelářských trhů mimo Varšavu má dohromady přibližně 6,7 milionu metrů čtverečních moderních kanceláří. V Česku je trh mnohem více koncentrovaný do Prahy.
U skladů Česko ukazuje, že stavět umí
Výjimkou jsou průmyslové a logistické nemovitosti. Polsko má přibližně 38 milionů metrů čtverečních moderních logistických ploch, Česko 13,7 milionu metrů čtverečních. Po přepočtu na počet obyvatel je ale český trh dokonce větší – přibližně 1,26 metru čtverečního na obyvatele proti 1,02 metru čtverečního v Polsku.
To podle Arete ukazuje, že českému trhu nechybí kapitál ani schopní developeři. Pokud existují vhodné pozemky, infrastruktura a dostatečně předvídatelné podmínky, dokáže být výstavba velmi intenzivní.
Polsku zároveň pomáhá dopravní infrastruktura. Země má přibližně 5600 kilometrů dálnic a rychlostních silnic a dalších více než tisíc kilometrů buduje. Nové dopravní tahy přitom nevytvářejí jen lepší spojení, ale také nové lokality vhodné pro logistiku, výrobu, retail nebo pro bydlení.