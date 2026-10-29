Rekordní úder na Rusko. Protivzdušná obrana hlásí zničení 1200 dronů, kolabovala doprava na letištích
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Rusko čelilo patrně rekordnímu nočnímu náletu, při němž protivzdušná obrana podle Moskvy zničila přes 1 200 ukrajinských dronů.
Zhruba polovina bezpilotních letounů mířila na moskevskou oblast, což vedlo k ochromení provozu na letištích v metropoli i v dalších 18 ruských městech.
Útoky zasáhly více než 15 regionů a zasáhly cíle až v Baškortostánu přes 1 200 kilometrů východně od Moskvy, ruské úřady však zatím hlásí jen minimální škody.
Ruská protivzdušná obrana v noci na čtvrtek nad mnoha částmi Ruska zničila 1214 ukrajinských bezpilotních letounů, uvedlo podle agentury TASS ministerstvo obrany v Moskvě. Je to patrně rekordní počet. Na řadě letišť byl omezen provoz. O velkých škodách v důsledku ukrajinských útoků se ale TASS nezmiňuje.
Noční útok na Moskvu byl podle agentury jedním z nejrozsáhlejších od začátku letošního roku. Starosta metropole Sergej Sobjanin na platformě Max napsal, že od středy 20:30 do dnešních 07:00 mířilo k moskevskému regionu 613 dronů. Většinu z nich se podle něj podařilo zničit ve větší vzdálenosti od hlavního města, dalších 231 při přiblížení k Moskvě.
Drony podle ruského ministerstva obrany byly zničeny i nad více než 15 dalšími oblastmi, včetně Belgorodské, Brjanské, Kalužské, Kurské, Rostovské, Samarské, Saratovské nebo Voroněžské.
Provoz byl dočasně omezen na třech moskevských letištích, což se dotklo například dvou letadel směřujících z Istanbulu do Moskvy, která se během letu musela vrátit. Podobná omezení narušila letecký provoz i v dalších 18 ruských městech.
Jediné menší škody, o nichž zatím TASS informuje, úřady zaznamenaly v průmyslovém podniku ve městě Sterlitamak, které leží jižně od Ufy, tedy více než 1200 kilometrů východně od Moskvy.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.