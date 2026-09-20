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Mladý Čech poráží Apple i Garmin, z bezdomovkyně miliardářkou a peníze utopené ve zverimexech

Co vám (ne)uteklo

Co vám (ne)uteklo Zdroj: e15

mka
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  • Jeho otec proměnil 600 tisíc v miliardu. Synovy chytré hodinky teď poráží Apple i Garmin
  • V mládí byla bez domova, pak vybudovala Zásilkovnu. To největší teprve přijde, říká Kijonková
  • Známý miliardář v řetězci utopil stamiliony. Raději vycouval, nový vlastník chce předejít bankrotu

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Jeho otec proměnil 600 tisíc v miliardu. Synovy chytré hodinky teď poráží Apple i Garmin

  • Chytrý náramek z Česka umí změřit i to, co Apple nebo Garmin jen odhadují.
  • Technologii už zkoušely hvězdy F1 i NBA.
  • Zakladatelé startupu nyní míří do USA.

V mládí byla bez domova, pak vybudovala Zásilkovnu. To největší teprve přijde, říká Kijonková

  • Úspěšná investorka a zakladatelka Zásilkovny popisuje v rozhovoru pro FLOW dětství v sociálně vyloučené lokalitě a těžké životní začátky.
  • Před prodejem Zásilkovny se radila se svým tehdy třináctiletým synem, dnes děti učí spravovat majetek.
  • Nová americká investice Simony Kijonkové míří do společnosti Andromeda, která vyvíjí autonomní zdravotní operační roboty.

Známý miliardář v řetězci utopil stamiliony. Raději vycouval, nový vlastník chce předejít bankrotu

  • Síť zverimexů se po změně majitele pokouší odvrátit hrozící kolaps.
  • Řetězec doplatil na dlouhodobé ztráty, drahé nájmy i na změnu nákupního chování.
  • Nový vlastník jako první akci po ovládnutí firmy chystá dramatický krok.

České stavebnictví čeká transakce desetiletí. Pátá největší firma je na prodej

  • Španělský koncern zahájil kroky k prodeji pětky domácího stavebního trhu.
  • Na fragmentovaném trhu dochází ke konsolidaci.
  • Význam této transakce je však kvůli její potenciální velikosti mimořádný.

Po nováčcích přijdou na řadu stávající klienti. Dodavatelé energií připravují zdražení nefixovaných tarifů

  • Konec netknutých cen energií na dobu neurčitou.
  • Vlna zdražování nefixovaných tarifů může odstartovat v řádu dnů.
  • Někteří dodavatelé letos připouštějí opětovné zdražení.
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