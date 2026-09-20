Mladý Čech poráží Apple i Garmin, z bezdomovkyně miliardářkou a peníze utopené ve zverimexech
- Jeho otec proměnil 600 tisíc v miliardu. Synovy chytré hodinky teď poráží Apple i Garmin
- V mládí byla bez domova, pak vybudovala Zásilkovnu. To největší teprve přijde, říká Kijonková
- Známý miliardář v řetězci utopil stamiliony. Raději vycouval, nový vlastník chce předejít bankrotu
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Jeho otec proměnil 600 tisíc v miliardu. Synovy chytré hodinky teď poráží Apple i Garmin
- Chytrý náramek z Česka umí změřit i to, co Apple nebo Garmin jen odhadují.
- Technologii už zkoušely hvězdy F1 i NBA.
- Zakladatelé startupu nyní míří do USA.
V mládí byla bez domova, pak vybudovala Zásilkovnu. To největší teprve přijde, říká Kijonková
- Úspěšná investorka a zakladatelka Zásilkovny popisuje v rozhovoru pro FLOW dětství v sociálně vyloučené lokalitě a těžké životní začátky.
- Před prodejem Zásilkovny se radila se svým tehdy třináctiletým synem, dnes děti učí spravovat majetek.
- Nová americká investice Simony Kijonkové míří do společnosti Andromeda, která vyvíjí autonomní zdravotní operační roboty.
Známý miliardář v řetězci utopil stamiliony. Raději vycouval, nový vlastník chce předejít bankrotu
- Síť zverimexů se po změně majitele pokouší odvrátit hrozící kolaps.
- Řetězec doplatil na dlouhodobé ztráty, drahé nájmy i na změnu nákupního chování.
- Nový vlastník jako první akci po ovládnutí firmy chystá dramatický krok.
České stavebnictví čeká transakce desetiletí. Pátá největší firma je na prodej
- Španělský koncern zahájil kroky k prodeji pětky domácího stavebního trhu.
- Na fragmentovaném trhu dochází ke konsolidaci.
- Význam této transakce je však kvůli její potenciální velikosti mimořádný.
Po nováčcích přijdou na řadu stávající klienti. Dodavatelé energií připravují zdražení nefixovaných tarifů
- Konec netknutých cen energií na dobu neurčitou.
- Vlna zdražování nefixovaných tarifů může odstartovat v řádu dnů.
- Někteří dodavatelé letos připouštějí opětovné zdražení.