Jeho otec proměnil 600 tisíc v miliardu. Synovy chytré hodinky teď poráží Apple i Garmin
- Chytré hodinky z Česka umí změřit i to, co Apple nebo Garmin jen odhadují..
- Technologii už zkoušely hvězdy F1 i NBA.
- Zakladatelé startupu nyní míří do USA.
Příjmení Hlavenka v českém byznysu rezonuje hlavně jako legendární příběh investora Jiřího Hlavenky, který vložil 600 tisíc korun do neznámého vyhledávače letenek Skypicker (dnes Kiwi.com) a odešel s pohádkovou miliardou a půl. Jeho syn Vojtěch je teď na prahu toho, aby podobný příběh replikoval. Drží největší podíl ve startupu Elonga, jenž plave ve stejných vodách jako světoví výrobci chytrých náramků Apple, Garmin či Oura. Dokonce je díky původně české technologii v jedné disciplíně předčí.
Elonga je chytrý náramek, který nepotřebujete přes den nosit. Stačí tři minuty ráno a unikátní česká technologie spočítá daleko přesněji než jakýkoli jiný globální konkurent takzvané HRV, tedy variabilitu srdeční frekvence, a dá uživateli relevantní doporučení, jak se přes den chovat. Za technologií jsou už desítky let vývoje a je otestovaná v předních světových sportovních soutěžích NBA, Premier League i F1, jen zatím nikdo nápad fyziologa a vědce Radima Šlachty nedostal do širšího povědomí, což se má nyní změnit včetně expanze do USA.
Vojtěch Hlavenka je energický třiadvacetiletý mladík, který vyměnil studium na vysoké škole za byznys. Už na střední úspěšně prodával limitované tenisky s obratem půl milionu korun měsíčně a vedl politickou neziskovku. Když hledal novou výzvu, jeho otec Jiří mu navrhl setkání s Radimem Šlachtou, do jehož původního projektu mySASY sám dříve investoval.
Celý příběh Elongy, potažmo mySASY, je tedy starší než tahle čtyři roky stará událost. Nezačal v moderním coworkingu, ale v univerzitní laboratoři zhruba před 35 lety. Hlavním mozkem stojícím za technologií je docent Radim Šlachta, uznávaný český vědec a fyziolog, který tehdy v rámci své disertační práce měřil fyziologické funkce svých spolužáků připoutaných na polohovací lehátko.
„Dnes se tomu smějeme, na YouTube jsou z toho ještě staré záběry. Vypadalo to jako nějaký mučicí nástroj, na který vás přivázali a polohovali vás,“ popisuje s úsměvem Hlavenka. „Ale výstupy byly tak kvalitní, že si Radim už tehdy řekl: ‚Tohle kdyby dostali do rukou sportovci, úplně to změní jejich přístup k tréninku.‘“
Tajná výhoda v NBA i F1
Cesta na trh trvala bezmála 30 let. Prvním pokusem byl před deseti lety systém mySASY. Metoda měření variability srdeční frekvence vyžadovala 20 minut vleže a vestoje. Jediní, kdo to byli ochotni podstoupit, byli profi sportovci, jejichž živobytí záviselo na každém procentu výkonu.
A systém fungoval. „Zatímco velké značky platily sportovcům miliony dolarů, aby je propagovali, my jsme byli jejich tichými dodavateli. Používali nás hráči v Premier League, v NBA nebo piloti formule 1. Nemohli jsme o tom mluvit, byla to jejich konkurenční výhoda,“ vzpomíná Vojtěch.
Profi sport je sice prestižní, ale malý trh. Aby mohli projekt škálovat, museli ho otevřít běžným lidem. Klíčový průlom nastal, když se vědcům na základě databáze více než 400 tisíc unikátních měření podařilo s pomocí brněnských matematiků vytvořit model, který dokázal patnáctiminutový proces zkrátit na pouhé tři minuty, aniž by ztratil na přesnosti. V ten moment se zrodil nápad na Elongu – chytrý náramek měřící HRV.
Elonga v marketingu netají, že měří právě tento údaj. Ví ale, že pro běžného uživatele je samotné číslo v milisekundách nesrozumitelné. Proto je Elonga v aplikaci HRV ihned přepočítává do hlavních praktických ukazatelů, jako je tělesná připravenost, regenerace, stres a biologický věk. A kdo je dnes cílová skupina náramku? „Mladí lidé v mém věku to nejsou. Ti mají pocit, že jsou nesmrtelní. Náš typický zákazník má kolem 45 let a více. Je to člověk, který už pocítil první známky fyzické zranitelnosti. Ví, že jeho tělo už neregeneruje jako ve dvaceti, uvědomuje si hodnotu zdraví a chce mít svůj stav pod kontrolou,“ přibližuje Vojtěch Hlavenka.
Chytré hodinky Elonga |
Zmíněná variabilita srdeční frekvence je klíčová fyziologická metrika, jež udává kolísání časových intervalů (v milisekundách) mezi jednotlivými údery srdce. Nejde o samotnou tepovou frekvenci, ale o pružnost srdečního rytmu, která slouží jako přímé a neinvazivní okno do autonomního nervového systému. Ten neustále balancuje mezi větví sympatiku (stres, režim „bojuj, nebo uteč“) a parasympatiku (klid, trávení a regenerace).
Je důležité říct, kam se nápad zmenšený do náramku byznysově posunul a proč je důležitý právě v téhle době. Trh s chytrými nositelnými zařízeními v čele s fitness náramky a čím dál populárnějšími chytrými prsteny zažívá masivní technologický i komerční boom. Podle aktuálních globálních dat analytických agentur Fortune Business Insights a MarketsandMarkets se celková hodnota trhu s nositelnou elektronikou v roce 2026 odhaduje na více než 105 miliard dolarů s očekávaným stabilním růstem kolem 14,7 procenta v příštích letech.
Hlavním motorem odvětví je posun spotřebitelů od pasivního počítání kroků k hloubkovému monitoringu zdraví a prevenci. Vedle minimalistického designu bez obtěžujících displejů jsou hlavními hybateli byznysu ti, kdo umějí zapojit umělou inteligenci pro personalizované koučování, což Elonga také dělá.
Nabízí se logická otázka. Chtějí Radim Šlachta a Vojtěch Hlavenka stavět v Česku konkurenta globálních firem? Odpověď je jednoduchá. Tahle investorská odysea má připravit produkt pro to, aby si ho globální lídři přiřadili do svého portfolia. Dnes drží otec a syn Hlavenkovi v projektu zhruba 80 procent, zbylých 20 procent vlastní zakladatel Šlachta.
Pozvánka pro investory
Vojtěch Hlavenka odhaluje, že rodinný byznys je pro něj, jak už to v takových případech bývá, výrazně spojený s emocemi. „Podnikat s rodinou je strašně náročné. Kdybych se rozhodoval znovu, už bych do toho nešel,“ přiznává otevřeně. „Když se daří, radost je desetinásobná, protože je na vás rodina pyšná. Když se nedaří, propad je také desetinásobný, protože máte pocit, že jste zklamal vlastního tátu,“ popisuje.
To je i jeden z důvodů, proč Elonga v příštích měsících plánuje otevřít investiční kolo na úrovni jednoho až dvou milionů dolarů. Cílem je získat palivo pro expanzi, přinést do firmy „nové oči“ a Jiřího Hlavenku z pozice investora částečně upozadit. „Můj otec navíc tickety této velikosti běžně nedává a oba cítíme, že nastal čas, aby se jeho expozice v naší firmě snížila a my se posunuli k institucionálnímu zahraničnímu kapitálu,“ doplňuje Vojtěch.
Vojtěch Hlavenka, spolumajitel startupu Elonga |
Američané už vědí. Expanze do zahraničí bývá pro evropské startupy těžká. Elonga si vyzkoušela Nizozemsko a rychle narazila na realitu roztříštěného starého kontinentu. Každá země znamená jiný jazyk, jinou kulturu, jiné influencery. Proto padlo odvážné rozhodnutí: jít rovnou do USA.
„Amerika je sice drahá, ale je to jednotný trh, který je extrémně edukovaný. Konkurenti tam už utratili miliony dolarů, aby lidem vysvětlili, co je to HRV. My už nemusíme trh vzdělávat. Jen ukážeme, v čem jsme jiní a pro jakou cílovou skupinu jsme první volbou,“ popisuje strategii Hlavenka.
Samotné tažení za oceán má silný punkově-technologický nádech. Vojtěch najal dva své kamarády – vysokoškoláky, kteří mají skvělý cit pro sales a perfektní angličtinu. „Kluci přijdou ve tři odpoledne ze školy, sednou si do kanceláře a do čtyř do rána bombardují americké influencery a domlouvají spolupráce. Shipping řešíme z lokálního amerického skladu, ale operations, legal a marketing tlačíme odsud,“ vysvětluje.
AI jako katalyzátor
Klíčovým urychlovačem expanze je umělá inteligence. Bez nástrojů jako Claude by dnes Elonga v Americe nebyla. „Neexistuje jediná věc při expanzi, kterou bychom dělali bez AI. Od právních kliček po marketingové texty. Sami jsme si po večerech naprogramovali nástroj na vyhledávání influencerů, který by nás normálně stál tisíce dolarů měsíčně. AI nám dala obrovskou rychlost.“
Přestože jsou náklady na akvizici zákazníka v Americe trojnásobné, a projekt tedy zatím není profitabilní, Elonga tam roste. Navíc se díky globálnímu zásahu amerických influencerů začínají objevovat objednávky z Kanady, Mexika, Islandu, a dokonce i z Pákistánu.
Chytré hodinky Elonga |
Před deseti měsíci přešla Elonga na model předplatného. Zákazník zaplatí 1900 korun ročně, za což dostane hardware zdarma a kompletní servis. Pokud předplatné zruší, aplikace se uzamkne. „Chci hrát se zákazníkem férovou a čistou hru. Buď mu dáváme maximální hodnotu a on platí, nebo mu to nevyhovuje a odchází,“ vysvětluje Vojtěch Hlavenka filozofii.
Startup dnes míří na milník jeden milion dolarů v ročních opakujících se příjmech za prvních dvanáct měsíců od spuštění předplatného. To je meta, na niž dosáhnou přibližně pouhá tři procenta startupů na světě a v Česku ročně jen jednotky projektů.
A kde jsou limity růstu? Podle mladého lídra v podstatě neexistují. Hlavní globální konkurenti jako Oura Ring nebo Whoop dnes směřují k veřejnému úpisu akcií na burze s valuacemi kolem deseti miliard dolarů. Fitbit se před lety prodal Googlu za více než dvě miliardy.