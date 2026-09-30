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Američané po 12 letech končí vojenskou misi v Iráku. Země se obává mocenského vakua

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi.&nbsp;Uvedl to ve středu mluvčí Pentagonu Sean Parnell.

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi. Uvedl to ve středu mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili v Iráku vojenskou misi. 
  • Uvedl to ve středu mluvčí Pentagonu Sean Parnell.
  • Mise se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), která od roku 2014 po určitou dobu ovládala rozsáhlá území v Iráku a v Sýrii.

„Tento milník odráží úspěch dvanáctileté kampaně, která porazila IS jako organizovanou vojenskou hrozbu v Iráku i v celém regionu. Znamená také přechod od válečné koaliční mise k bezpečnostním snahám vedeným Irákem, které jsou podporovány běžnějšími bilaterálními bezpečnostními vztahy," uvedl Parnell. Ukončení mise je součástí postupného procesu na základě dohody USA a Iráku ze září 2024.

Přestože má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi širokou podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné, a to právě s ohledem na předpokládané posílení postavení proíránských milic, upozorňují média. Odchod amerických jednotek naopak uvítal a podporuje Teherán.

Panuje obava z návratu IS

Zatímco irácká vláda označuje krok za den samostatnosti a Írán za historické vítězství, iráčtí Kurdové se obávají vzniku bezpečnostního vakua, uvedla stanice Al-Džazíra. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně IS.

Podle Parnella Spojené státy očekávají, že irácké bezpečnostní síly, včetně kurdských jednotek pešmergů, budou i nadále "usilovat o zajištění bezpečnosti" v Iráku a potlačí zbylé složky IS.

Spojené státy v roce 2003 podnikly invazi do Iráku, při níž svrhly režim prezidenta Saddáma Husajna. Během následné dlouholeté okupace americká armáda a její spojenci čelili ozbrojenému povstání sunnitských i šíitských milic. Na konci roku 2011 se USA z Iráku stáhly, nicméně americké jednotky se do země vrátily o tři roky později v reakci na vzestup IS, který dobyl v Iráku a v sousední Sýrii rozsáhlá území, na nichž vyhlásil chalífát. Do boje proti IS se zapojily i proíránské šíitské milice, z nichž některé tento rok útočily na americké základny a další objekty USA, včetně diplomatických misí.

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