Babiš řeší v Izraeli obranu Česka. Armáda chce nový protiraketový štít, chybět ale mohou peníze
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Česko by mohlo už příští rok vypsat zakázku na nové systémy protiraketové obrany.
Armáda zvažuje izraelské i evropské technologie schopné zasahovat balistické střely.
Nákup však může zkomplikovat nedostatek peněz v obranném rozpočtu.
Česká republika by mohla příští rok vypsat veřejnou zakázku na pořízení nových systémů protivzdušné obrany, které by měly být schopné zasahovat taktické balistické střely. Českým novinářům to ve středu řekl ministr obrany Jaromír Zůna, který doprovází premiéra Andreje Babiše při návštěvě Izraele.
Ministerstvo podle něj posuzuje několik možností, a to nejen izraelské, ale také evropské systémy. „Mně se zdá reálné, abychom v příštím roce mohli začít vypisovat veřejnou zakázku na tyto systémy, protože se jedná o dlouhodobý projekt,“ uvedl Zůna. Termín podle něj závisí na řadě okolností. Při výběru bude vedle finančních možností rozhodovat také konkrétní nabídka výrobce a termíny, ve kterých bude schopen požadovanou techniku dodat.
Babiš si prohlédl izraelský systém Arrow 3
Česká armáda má podle ministra jasnou představu o tom, jaké schopnosti potřebuje. Při plánování protivzdušné obrany vychází nejen z národních potřeb, ale také ze závazků vůči Severoatlantické alianci (NATO).
Ministerstvo podle něj zatím nerozhodlo, jakou vrstvu protiraketové obrany bude armáda budovat přednostně. „Bude se rozhodovat z hlediska toho, jak se armáda rozhodne koncepčně zmíněné systémy budovat,“ uvedl. Česko podle něj musí postupovat tak, aby zajistilo vlastní obranné potřeby a současně přispělo do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO.
Česká delegace v úterý navštívila izraelskou společnost Israel Aerospace Industries (IAI), kde se seznámila mimo jiné se systémem protiraketové obrany Arrow 3. Firma představila také své autonomní systémy, bezpilotní prostředky a kosmické technologie včetně satelitů. Zůna zdůraznil, že účelem návštěvy nebylo jednání o konkrétních zakázkách, kontraktech ani nabídkách, ale seznámení se s produkcí společnosti.
Armádě mohou na nové systémy chybět peníze
Otázkou však zůstává financování nových armádních projektů. Rozpočet ministerstva obrany na příští rok počítá s výdaji 190,9 miliardy korun, přičemž celkové obranné výdaje státu mají dosáhnout 2,04 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Nová armádní koncepce upozorňuje, že v následujících třech letech budou finanční prostředky směřovat převážně na již smluvně zajištěné projekty a na zabezpečení běžného chodu armády. Pro zahájení dalších významných nákupů, včetně systémů protibalistické obrany, tak bude zásadní dostupnost dalších finančních prostředků.
„Rozpočet je čistě politické rozhodnutí, což musíme akceptovat. Nicméně, jak jsem již deklaroval, budu upozorňovat vládu na to, jaké poté vznikají mezery v našich schopnostech. A budu doporučovat případně navýšení rozpočtu,“ řekl ve středu novinářům v Izraeli náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Česká delegace v čele s Babišem je v Izraeli od pondělí na třídenní pracovní návštěvě, při které premiéra doprovázejí někteří ministři a šéf české armády. Hlavním tématem je posílení česko-izraelské spolupráce v oblasti protivzdušné a protibalistické ochrany.