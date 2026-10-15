Ostrovy, kvůli kterým se vedla válka, skrývají obří poklad. Argentina vycítila novou šanci
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- Spor o britské souostroví poblíž Argentiny se vyhrocuje kvůli ropnému průzkumu.
Donald Trump naznačil Británii, že s jeho pomocí nemá počítat.
Argentinský prezident může téma využívat před parlamentními a prezidentskými volbami.
Když Argentinci v létě na mistrovství světa ve fotbale slavili vítězství nad Angličany a postup do finále transparentem „Malvíny jsou argentinské“, vypadalo to jako vyhrocené sportovní špičkování. Prezident Javier Milei ale od té doby opakovaně dává najevo, že to myslí se získáním tohoto souostroví vážně. Spor o Malvíny neboli Falklandy se nyní vyostřil kvůli ropnému průzkumu, který v oblasti provádí britsko-izraelské konsorcium. Buenos Aires se ho snaží zastavit.
Argentinská vláda v týdnu zahájila právní kroky, které se týkají ložisek ropy a zemního plynu Sea Lion, zhruba 200 kilometrů severně od ostrovů. Žádost podaná k Mezinárodnímu tribunálu pro mořské právo má za cíl zablokovat průzkumnou činnost, kterou podle Argentiny povolilo Spojené království nezákonně.
Místní falklandská vláda nedávno prodloužila licenci na průzkum a očekává se, že v roce 2028 začne těžba. Ostrovům by mohla přinést velké příjmy. Projekt patří společnostem Navitas Petroleum a Rockhopper Exploration. Věří, že se na místě nachází zhruba 1,7 miliardy barelů ropy.
Spor se dostal i k Interpolu
Milei průzkum označuje přímo za ilegální drancování argentinských zdrojů. Na konci září dal Londýnu čtrnáctidenní ultimátum, aby práce na moři zastavil. „Argentina nebude nečinně přihlížet,“ varoval prezident. Společnosti pohrůžky odmítly s tím, že disponují platnými britskými licencemi, a tak následovalo podání k námořnímu soudu v Hamburku.
„Usilujeme o zachování svrchovaných práv Argentiny na její kontinentální šelf a o zabránění činnostem, které Spojené království povolilo jednostranně a nezákonně,“ uvedla ke kroku argentinská vláda. Chce, aby orgán mimo jiné nařídil zastavit vydávání nových povolení k průzkumu.
Postoj argentinských fotbalistů vyvolal na mistrovství světa skandál. |
Londýn se ohradil. „Toto oznámení nepředstavuje rozsudek mezinárodního tribunálu. Nezpochybňuje platnost licencí vydaných vládou Falklandských ostrovů. Nenahrazuje regulační pravomoci ostrovů ani nevyžaduje zastavení legálních aktivit spojených s těžbou uhlovodíků,“ prohlásila Uma Kumaranová, vládní představitelka, která má v gesci zámořská území.
Británie rovněž oznámila, že podniká právní kroky na ochranu firem před argentinským tlakem. List The Guardian napsal, že se Londýn obrátil na Interpol, aby zamítal žádosti Argentiny o zatčení osob zapojených do těžebního projektu. Označil je za politicky motivované. Británie míní, že Mileiovou strategií je odradit investory a kriminalizovat jednotlivce.
Londýn: Argentina zastrašuje investory
„Snahy Argentiny zastrašovat podniky a jednotlivce vykonávající legitimní komerční činnost jsou nepřijatelné. Společnosti by měly mít možnost činit zákonná obchodní rozhodnutí, aniž by jim hrozil politický nátlak,“ vzkázal britský ministr zahraničí Ed Miliband.
Veteráni na vojenském hřbitově na Falklandách |
Intenzita argentinského nátlaku je nejsilnější od krátké války v roce 1982, kdy se Argentina pokusila souostroví obsadit. Spojené království v čele s premiérkou Margaret Thatcherovou tam následně vyslalo námořnictvo a boje skončily argentinskou kapitulací.
Milei nyní nejspíš vidí příležitost k novému pokusu o zisk dvou velkých a více než sedmi stovek malých ostrovů. Americký prezident Donald Trump dal totiž najevo, že může přehodnotit americkou neutralitu ve sporu a faktické uznávání britské správy souostroví. Naznačil také, že by Británii v případném konfliktu s Argentinou nepomohl.
Británie podle Mileie míří k úpadku
Milei proto nedávno hovořil o příznivém větru změn, který pro argentinské zájmy v jižním Atlantiku vane. Prohlásil přitom, že Británie čelí sérii krizí týkajících se imigrace, demografie a ekonomiky a že své potíže nejspíš nedokáže vyřešit. „Je zřejmé, že směřují k úpadku. Budoucnost Argentiny je však slibná a zvítězí,“ holedbal se.
Někteří politici i experti se domnívají, že Milei téma Falkland silně tlačí před volbami v příštím roce. „Když se blíží volby, jsou Falklandy velmi vhodným nástrojem, jak semknout lidi a odvést jejich pozornost od domácích problémů,“ míní člen malého falklandského parlamentu Stacy Bragger. Pro Mileie je však citlivá přímo i otázka naleziště surovin. Prezident se totiž snaží učinit z Argentiny těžební velmoc. Kdyby se mu podařilo spor vyhrát, získal by pro zemi další zdroje ropy a plynu.
Na ostrovech se konalo v roce 2013 referendum o nezávislosti. Zúčastnilo se ho 92 procent místních voličů a téměř všichni hlasovali pro setrvání pod svrchovaností Británie. Názory Argentinců a pevninských Britů na záležitost se dle očekávání značně liší. Letošní průzkum ale ukázal, že pro mladé lidi ve Spojeném království není vlastnictví Falkland důležitým tématem.