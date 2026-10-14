Čínské součástky a dolet 1900 kilometrů. Húsíové vyvíjejí raketu, která ohrozí i Izrael
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- Předlohou nové rakety rebelů je íránská balistická střela Kheibar Shekan.
- Jemenské úřady tvrdí, že zadržely čínské dodávky komponentů.
- Rijád se jen těžko vypořádává s húsijskými výpady.
Jemenští povstalci Húsíové v posledních týdnech ukazují světu své ambice v oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Dokázali už, že jsou schopní zasadit tvrdé údery Saúdské Arábii a ničit její infrastrukturu. The Wall Street Journal (WSJ) nyní tvrdí, že se také pokoušejí vyrobit vlastní balistickou raketu středního doletu s využitím součástek z Číny. Jde o jasný signál, že je skupina stále více autonomní a nezávislejší na Íránu.
Húsíové si od čínského dodavatele nechali zaslat řadu komponentů, nezbytných k výrobě verze jedné z nejmocnějších íránských zbraní, přesně naváděné střely Kheibar Shekan. Uvádí to zpráva organizace Conflict Armament Research, která působí v oblastech konfliktů a monitoruje využívání zbraní i jejich dodavatelské řetězce. Vychází z informací jemenských úřadů, které zadržely dvě zásilky se součástmi raketové výzbroje.
Přechod k vlastní výrobě
Mezi dovezené součásti údajně patří na zakázku vyrobené kovové díly raket, včetně částí motoru. Jemenské úřady zajistily také nástroje, testovací vybavení a různé suroviny. „Pokud dochází k takovým dovozům, existuje možnost, že už zahájili výrobu. Nebo se o to alespoň pokoušejí, byť zatím bez valného úspěchu,“ uvedl analytik organizace Fabian Hinz. Podle něj jsou zbrojní provozy Húsíů natolik dobře maskované, že není jasné, do jaké fáze výroba raket dospěla.
Íránské revoluční gardy oznámily nasazení rakety Kheibar Shekan loni v létě, nejspíše ji ale poprvé použily už v roce 2024 při útocích na Izrael. Jde o poměrně malou, všestrannou střelu na tuhá paliva, kterou je možné odpalovat i z běžných komerčních vozidel. To nejen usnadňuje manipulaci s ní, ale zároveň ztěžuje i možnost její včasné identifikace a zničení ještě před odpalem.
Odborníci ji považují za jeden z nejvýznamnějších technických úspěchů íránského raketového programu. Vyniká vysokou přesností díky satelitnímu naváděcímu systému. Vyvine vysokou rychlost a hlavice manévrují v závěrečné fázi tak, že není snadné je zachytit ani vysoce sofistikovanými protivzdušnými systémy jako Patriot. Střela vyráběná přímo povstalci by podle WSJ měla doletět dokonce až 1 900 kilometrů, což by znamenalo, že by se v jejím dosahu ocitlo celé území Saúdské Arábie i Izrael.
Jemenští povstalci se po letech závislosti na Íránu a jeho libanonském spojenci, hnutí Hizballáh, stali samostatnějšími a schopnými vyrábět vlastní zbraně, tvrdí podle deníku Mohammed al-Basha ze společnosti Basha Report, která se zabývá analýzou rizik. Dříve přitom Teherán Húsíům dodával rakety tak, že si je sami sestavovali.
„Vybudovali si vlastní výrobní kapacity, které využívají umělou inteligenci pro software dronů a raket, diverzifikovali dodavatelské řetězce, získali operační zkušenosti a navázali vztahy s regionálními pašeráky i mezinárodními sítěmi pro pořizování technologií,“ vysvětluje odborník.
Rozšíření čínských vazeb
Húsíové v posledních letech rozšířili vazby na Čínu. Experti uvádějí, že čínské společnosti jsou v současnosti hlavním zdrojem zadrženého zboží, určeného pro rebely. To podle nich ukazuje, že Peking nemá ani vůli, ani prostředky kontrolovat, kam se čínské součástky dvojího užití dostávají. Bývalý expert sankčního panelu OSN pro Jemen Henry Thompson tvrdí, že Húsíové dovážejí z Číny komponenty pro balistické rakety na tuhá paliva již nejméně dva roky.
Loni Spojené státy obvinily jednu čínskou společnost z napomáhání Húsíům při útocích na americká plavidla v Rudém moři. Peking je přitom dlouhodobě podezřelý i z pomoci Íránu. Agentura Reuters s odkazem na své zdroje tvrdí, že podle amerických zpravodajských služeb v posledních měsících Čína a Rusko poskytují Teheránu vojenskou podporu. Zpravodajci uvádějí, že mu dodávají satelitní snímky pro účely zaměřování cílů a zbrojní komponenty.
V rozporu s tím americký prezident Donald Trump překvapil tento týden výrokem, že nevěří v ruskou a čínskou pomoc Iránu. „Pokud ano, děje se to na velmi nízké úrovni, ale nevěřím, že se to vůbec děje. Mají příliš mnoho co ztratit a my bychom se o tom dozvěděli. A to velmi rychle,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social.
Rijád je pod silným tlakem
Húsíové v poslední době rozšířili svou územní kontrolu podél pobřeží Rudého moře a v strategickém průlivu Báb al-Mandab. Tím vzrostla jejich schopnost narušovat lodní dopravu na klíčovém místě. Jemenská vláda následně oznámila velkou operaci k získání území zpět a na pomoc Saúdské Arábii přispěchaly Turecko a Pákistán.
Útoky povstlaců na saúdskoarabskou energetickou infrastrukturu a letiště vytvářejí na Rijád velký tlak. Stále více vyvstává otázka efektivity armády království a jeho schopností se s rebely vypořádat. „K likvidaci Húsíů by byly zapotřebí pozemní jednotky, avšak Rijád s tímto typem válčení, zejména v zahraničí, nemá žádné zkušenosti,“ uvedl podle Deutsche Welle expert na region Marcus Schneider z německé Friedrich Ebert Foundation.
Saúdské vedení se proto podle něj méně soustředí na dosažení vojenského vítězství a více na snížení vlastní zranitelnosti, zajištění co nejširší koalice partnerů a získání prostoru pro politické manévrování. „Húsíové jsou v Jemenu pevně zakořeněni a dokážou ustát značné údery. Saúdská Arábie především potřebuje stabilitu pro svůj soubor reforem Vize 2030, avšak ta je v současnosti v nedohlednu,“ podotkl Schneider.