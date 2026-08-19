Rusové díky Wildberries přelstili sankce. Až Ukrajinci tržiště dorazí, bude na řadě jeho konkurent Ozon
- Společnost Wildberries nabízela řadu položek, které se hodí k použití na ukrajinském bojišti.
- Tržiště rozkvetlo během války, slouží pro koncovou distribuci žádaného zboží, které se do Ruska dostává přes třetí země.
- Firma vystavěla svůj byznys extrémně zranitelně, záchranou pro ni může být nákladná decentralizace.
Ukrajinské síly tvrdí, že za měsíc vzdušné kampaně zničily přinejmenším sedm z deseti největších skladů ruského internetového prodejce Wildberries. Kyjev ospravedlňuje útoky tvrzením, že tržiště zásobuje ruskou armádu. Údery zároveň systematicky ničí klíčový dodavatelský řetězec, přes nějž proudí řada žádaného spotřebního zboží. Mají tak i psychologický efekt. Ukazují obyvatelům Ruska, že válka dopadá na jejich každodenní život. Ukrajinci se nejspíš po likvidaci všech skladišť Wildberries nezastaví, další na řadě je dvojka na trhu Ozon.
Ukrajinci se v červenci vedle útoků na ruské rafinerie začali systematicky zaměřovat i na skladiště firmy Wildberries. Už zaútočili zhruba na dvacítku cílů, které jí patří. Podle ruských i dalších zdrojů Kyjev poničil přinejmenším třetinu veškerých skladovacích kapacit firmy. Finanční škody nejspíš pomalu šplhají do nízkých jednotek miliard dolarů. Značné ztráty zároveň utrpěli velcí prodejci, kteří přes internetové tržiště své zboží nabízejí. Souhrnné škody by tak mohly dosahovat už více než deseti miliard dolarů.
Likvidační jsou ukrajinské útoky zejména pro menší podnikatele, kteří podle médií dosáhli jen na malé odškodnění. „Mnozí z nich přišli až o 95 procent veškerého svého zboží,“ uvedla podle ukrajinského webu United24 Margaret Jefstignějevová z ruské asociace dodavatelů zboží internetovým platformám.
Drony a další vojenské zboží učinily z Wildberries legitimní cíl
Kyjev tvrdí, že Wildberries ve válce rozhodně není nevinným tržištěm, na němž živnostnice prodávají kosmetiku a dětské oblečení. „Wildberries byl používán k distribuci vojenského materiálu a zboží dvojího užití,“ zdůvodnily ukrajinské síly své zaměření. Po začátku úderů a zvýšeném zájmu o firmu ukrajinská média uváděla, že prodejce ukryl nabídku vojenského charakteru.
Web Defence Express už v červenci analyzoval nabídku platformy a objevil na ní drony a komponenty pro bezpilotní systémy, zaměřovače zbraní, balistické pláty do neprůstřelných vest i další položky, které se snadno dají použít k agresi na Ukrajině.
Ukrajinci věří, že zasazují tvrdou ránu ruské ekonomice a společnosti. |
„To vše činí z logistických center Wildberries legitimní vojenské cíle. Údery na taková centra jsou však užitečné nejen proto, že ničí zboží určené k zásobování okupační armády. Způsobují také značné ztráty ruským společnostem, jejichž daně podporují ruskou ekonomiku a pomáhají financovat válku proti Ukrajině,“ uvedli analytici. Také podle ruského nezávislého mediálního projektu Vjorstka se na tržišti prodávala řada zboží vojenského charakteru, jen za tři měsíce před údery v hodnotě stovek milionů rublů.
Wildberries je pro svou důležitost často označován za ruský Amazon. Jeho roční obrat dosahuje 70 až 75 miliard eur, což odpovídá podle odhadů více než třem procentům ruského HDP. Tržiště zpracovává přibližně polovinu online objednávek v zemi a obsluhuje několik stovek tisíc prodejců v 11 časových pásmech.
Firmě pomohlo k rozkvětu obcházení sankcí
Na počátku přitom nic nenapovídalo tomu, že se z Wildberries stane takový fenomén. Firmu v roce 2004 založila učitelka na mateřské dovolené Taťjana Kim, v současnosti nejbohatší žena Ruska. Přeprodávala přes ni zboží z katalogových obchodů Otto a Quelle. Neměla ekonomické vzdělání, podnikatelské zkušenosti, pouze milionový kapitál od manžela. Společnost se pomalu rozrůstala, už v roce 2020 měla na sedm tisíc výdejních míst.
Wildberries je důležitým dodavatelským kanálem spotřebního zboží. |
Zásadní rozkvět ale přišel s ruskou invazí na Ukrajinu, stahováním západních značek ze země a s uvalením sankcí na Moskvu. Tržby Wildberries se podle dostupných zdrojů mezi lety 2021 a 2025 zvýšily na sedminásobek. Platforma se stala hlavním kanálem pro takzvaný paralelní dovoz zboží, tedy import bez vědomí a souhlasu vlastníků značek. K tomu slouží zprostředkovatelé a třetí země, jako je Turecko, Spojené arabské emiráty, Kazachstán a Indie.
„Tržiště hrají roli v systému obcházení sankcí. A to může být jeden z důvodů, proč se stala terčem,“ řekl RBK-Ukrajina Ivan Us z Národního institutu pro strategická studia Ukrajiny. Výhodou platformy je podle něj její rozsah a rychlost přímého prodeje zboží koncovým spotřebitelům. Menší obchodníci tak nemusejí složitě budovat distribuční sítě. „Tržiště mohou tvořit třicet až čtyřicet procent celkového dovozu spotřebního zboží na trh,“ dodal Us. Pokud se je Ukrajincům podaří významně poškodit, bude se nejspíš zboží hromadit na hranicích nebo v regionálních skladech s omezenými možnostmi třídění a distribuce.
Ukrajinci sázejí i na psychologický efekt
Ukrajina nejspíš věří, že rozložení podniku bude mít vliv na celé ruské hospodářství. Někteří experti tvrdí, že firma je zároveň jedním z velkých ruských dlužníků a potíže tak mohou dopadnout i na její věřitele, mimo jiné důležitou banku VTB. „Pokud by společnost zkrachovala, pravděpodobně by to mělo dominový efekt na ekonomiku,“ řekl Deutsche Welle Fabrice Pothier z geopolitické konzultační firmy Rasmussen Global. „Wildberries je v jistém smyslu úzkým hrdlem ruské společnosti a ruské ekonomiky,“ je přesvědčen.
Výdejní místa firmy se na některých místech stala sociálními uzly. |
V neposlední řadě jde totiž i o psychologický efekt. Ruští civilisté v důsledku likvidace skladů ztrácejí zdroje příjmů, přístup ke zboží a službám a pocit, že se v Rusku nic neděje a válka se jich netýká. Pro mnoho Rusů je online nakupování zábavou a takřka návykovou záležitostí. „Znám spoustu lidí, kteří jsou na tom opravdu závislí. Přidají si věci do košíku, čekají na slevy, rozhodnou se, co si koupí a pak řeší, jestli si to koupí znovu,“ vylíčila Al-Džazíře Aleksandra, účetní z Jekatěrinburgu.
Wildberries zároveň dobře slouží těm, co žijí daleko od velkých měst a nedostanou se do obchodů. Výdejní místa se mnohde stala centrem společenského života. „Pro mladé lidi jsou jako klub, zejména ve venkovských oblastech,“ řekl zmíněné stanici Anatolij, podnikatel z Rostovské oblasti.
Wildberries je extrémně zranitelný
Pro Kyjev je přitom Wildberries zároveň snadným cílem, protože některá jeho centra jsou skutečně obrovská. I dočasná ztráta jediného zařízení zvyšuje tlak na zbývající sklady, prodlužuje dodací lhůty a zvyšuje provozní náklady společnosti.
„Tato zařízení jsou mnohem víc než běžné sklady. Jsou to centrální logistická centra zodpovědná za příjem, skladování, montáž a za expedici zboží. Pro sektor online obchodování představují kritickou infrastrukturu, která podporuje tisíce malých podniků současně. Pokud jedno takové centrum přestane fungovat, dojde k narušení významné části provozu a rychlé nahrazení jeho kapacity je prakticky nemožné,“ řekla stanici RBK-Ukrajina odbornice na logistiku Nataliia Sokyrková ze společnosti Expandia. Je proto možné, že údery donutí společnost ke změnám a pokusí se snížit svou zranitelnost decentralizací logistiky.
Budoucnost sektoru bude také záviset na krocích Kremlu, jelikož hodně přetřásaným tématem je pomoc postiženým a ochota investorů k obnově center bez vládních záruk kompenzace. Ruská centrální banka už vyzvala finanční instituce k podpoře dotčených. „Malé a střední podniky, které utrpěly v důsledku teroristických útoků na logistická centra, sklady, výrobní provozy, maloobchodní prodejny, kanceláře a další prostory, budou moci požádat o restrukturalizaci úvěrů,“ uvedla před týdnem. Od té doby ale zasažení požádali vládu o další kroky, chtějí jednorázový příspěvek z rozpočtu a odklad daní a odvodů.
Někteří experti ale pochybují, že pouhá eliminace Wildberries v Rusku něco zásadně změní, protože není na trhu jediný. Je tak možné, že se Kyjev brzy systematicky zaměří na největší konkurenci firmy, platformu Ozon. Ta ovládá zhruba 30 procent online obchodování, je tak jen o něco méně významná. Někteří Ukrajinci o tom mluví zcela otevřeně. „Musíme skoncovat s Wildberries a Ozonem a tím se zhroutí ruský bankovní systém,“ poznamenal před časem Denys Štilerman, spolumajitel výrobce dronů a raket Fire Point.