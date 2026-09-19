Trump oznámil dohodu o Grónsku. Spojené státy tam budou kontrolovat své zájmy, uvedl
Konec sporů o Arktidu?
Kodaň a Washington podepíší pakt o bezpečnosti Grónska v OSN.
Spojené státy získají stálou kontrolu nad bezpečností oblasti a právo blokovat základny rivalů, jako je Čína či Rusko.
Washington 19. září (ČTK) - Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO, uvedla agentura AFP. Podle jejího úřadu bude podepsána příští týden během Valného shromáždění OSN, informovala agentura Reuters.
Trump opakovaně hrozil, že se USA v zájmu své vlastní bezpečnosti zmocní Dánskem spravovaného poloautonomního ostrova, čímž popudil evropské spojence USA v Severoatlantické alianci.
Dohoda dává USA "stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy", napsal Trump na své síti Truth Social.
Podle prohlášení Frederiksenové dohoda "posiluje naši společnou bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku a je tedy dobrá pro Dánsko a pro NATO".
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ocenil přijetí úmluvy, která podle něho "zaručí posílení bezpečnosti Grónska, Dánského království, Spojených států a západní aliance".
Trump od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).