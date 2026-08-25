Trump vymyslel způsob, jak obejít nejvyšší soud. Chystá nová cla na podhodnocené zboží z Číny
- Donald Trump plánuje uvalit další cla na Čínu.
- Podle expertů jde o promyšlenou snaha Bílého domu obejít rozhodnutí nejvyššího soudu ze začátku letošního roku.
- Trump kritizuje Čínu, že zaplavuje svět podhodnoceným zbožím.
Americký prezident Donald Trump se chystá uvalit nové clo na Čínu. Druhou největší ekonomiku světa chce penalizovat za to, že zaplavuje globální trh podhodnoceným zbožím. S odvoláním na tři informované zdroje to v pondělí uvedla agentura AP. Clo by mohlo činit až 7,5 procenta.
Představitelé vlády se domnívají, že zvažovaná výše cla by neměla ohrozit roční obchodní příměří mezi Washingtonem a Pekingem ani plánované Trumpovo setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Bílém domě, které je plánováno na konec září.
Trumpův způsob, jak obejít nejvyšší soud
Tento krok, pokud bude schválen, podle AP vypadá jako promyšlená snaha Bílého domu obejít rozhodnutí nejvyššího soudu ze začátku letošního roku. Rozhodnutí tehdy zmařilo Trumpův plán zavést rozsáhlý systém vysokých cel. Po tomto rozhodnutí Trumpova administrativa v březnu oznámila, že zahajuje oficiální vyšetřování nadbytečných průmyslových kapacit a předpisů týkajících se nucené práce v Číně a dalších zemích.
Bílý dům a Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) na žádost o komentář k jednáním o clech nereagovali. Čínská ambasáda ve Washingtonu uvedla, že ekonomické a obchodní otázky by se měly řešit bilaterálním jednáním, nikoliv jednostrannými celními opatřeními. Odmítla také tvrzení, že by Čína měla problém s nadbytečnou výrobní kapacitou.
Americká administrativa zahájila vyšetřování nadbytečných výrobních kapacit v Číně podle oddílu 301 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje uvalit cla na země poškozující americké firmy či obchod. Nové clo by se přidalo k clům deset až 12,5 procenta, která Washington v červenci zavedl vůči zhruba 60 ekonomikám kvůli nedostatečnému prosazování zákazu dovozu zboží vyrobeného nucenou prací. Toto clo Čína i další země kritizovali. Clo vstoupilo v platnost v okamžiku, kdy vypršela platnost cel dočasných, o kterých Trump rozhodl, když mu nejvyšší soud v únoru zrušil rozsáhlá cla na téměř všechny obchodní partnery Spojených států.
Od automobilů po soláry
Nadbytečná výroba v Číně se týká řady odvětví – od automobilů přes solární panely a cement až po ocel. Slabá domácí poptávka v Číně nutí firmy hledat odbyt v zahraničí, což v posledních letech vedlo k prudkému růstu vývozu a loni přispělo k rekordnímu přebytku čínského zahraničního obchodu téměř 1,2 miliard dolarů (24,8 miliard korun). Čínské ministerstvo obchodu ale tvrdí, že země o tak vysoký obchodní přebytek neusiluje.
Americké ministerstvo financí v pondělí varovalo země, které obchodují s Íránem, že připravuje nové sekundární sankce s cílem odříznout od mezinárodního obchodu státy, které budou s Teheránem dál obchodovat.
Největším obchodním partnerem Íránu je Čína. Washington tvrdí, že sankce mají dál oslabit íránskou ekonomiku, která už čelí dopadům předchozích sankcí a také dopadům americké námořní blokády. Americký ministr financí Scott Bessent ale podrobnosti neuvedl a nezmínil ani konkrétní země, kterých by se nové sankce mohly týkat.