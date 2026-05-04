Proč vláda zavádí EET a kdo zapláče nejvíc. Nová elektronická evidence tržeb v otázkách a odpovědích
- Elektronická evidence tržeb se vrací. Tentokrát ovšem se změnami.
- Dopadne na všechny živnosti bez ohledu na obor, bude ovšem možné se z ní „vykoupit“.
- Jeden druh plateb ale dostane z evidence výjimku.
Vláda udělala další krok k znovuzavedení elektronické evidence tržeb, kterou vypnula covidová pandemie a následně ji od ledna 2023 zrušil minulý kabinet. Ministři souhlasili s návrhem zákona o EET 2.0 šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO). Ta slibuje reformu ve výběru daní, která podle ní přinese nová pravidla a férový přístup ke všem podnikatelům a firmám.
Proč chce vláda obnovit EET?
Moderní forma EET bez papírových účtenek má narovnat podnikatelské prostředí a omezit šedou ekonomiku. Pro hnutí ANO jde o jeden ze zásadních programových bodů. Původní evidenci zaváděl předseda uskupení a tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Kromě opozice byli proti podnikatelé v pohostinských a ubytovacích službách a také velko- a maloobchodníci. Na další vlny EET pro řemeslníky, kadeřnice, taxikáře, účetní, advokáty nebo lékaře nedošlo.
Kabinet si podobně jako v minulosti slibuje od opatření větší výnos DPH a daně z příjmů. Schillerová odhaduje posílení inkasa celkem o 14 až 15 miliard korun. Analytici však namítají, že predikce je přemrštěná a opatření jen zvýší administrativu státu i firmám.
Co změnilo postoj podnikatelů?
Postoj soukromého sektoru k EET se postupně zlepšil. Podnikatelé zjistili, že evidence jim pomáhá například s udržováním přehledu o zásobách surovin, obecně se skladovým hospodářstvím, a také umožňuje odhalovat nepoctivé zaměstnance. Hospodářská komora (HK) bývalé vládě nabízela, aby EET pokračovala s úlevami pro zapojené subjekty. Snaha ale vyzněla naprázdno.
Z dvou tisíc členů Asociace hotelů a restaurací nyní podporuje novou EET více než polovina z nich, řekl prezident sdružení Václav Stárek. „Zkušenosti z minula ukázaly, že k žádným technickým potížím s EET nedošlo,“ dodal.
Podobně se vyjádřily i další organizace, včetně té, která sdružuje dvacet tisíc vietnamských maloobchodníků a dalších firem. „Podporujeme rovnost podnikání v České republice,“ uvedl předseda Vietnamského výboru HK Nguyen Manh Tung.
Kdy se začne evidovat naostro?
Účinnost zákona je plánovaná od ledna 2027. První měsíc má fungovat v pilotním dobrovolném režimu, aby si podnikatelé mohli systém vyzkoušet a případně aby byly odladěny nedostatky. Finanční správa má novou EET testovat s vybranými dodavateli od října.
Pro koho bude EET komplikací?
Stát chystá maximální možný záběr. Hodlá mít dohled nad úplně všemi transakcemi, které probíhají v osobním kontaktu, bez ohledu na obor a metodu placení. Sledovat se budou nejen hotovostní platby, ale i stále častější používání karet.
V návrhu zákona se píše o „kontaktní platbě“. Evidovat by tedy měl každý, kdo za své zboží nebo svou službu dostává od zákazníků zaplaceno hned na místě. Budou to i zmínění řemeslníci, kadeřnice, taxikáři, účetní, advokáti nebo lékaři, na něž minule nedošlo.
Doplatit na EET mají všichni nepoctiví podnikatelé, kabinet výslovně zdůrazňuje především sektor pohostinství. Podle Schillerové mají majitelé provozů, kteří neodvádějí daně podle předpisů, výhodu. Fungují levněji, odlákávají zákazníky a posléze mohou poctivého konkurenta ovládnout.
Bude možné z evidence vystoupit?
Asi největší změnou oproti dřívějšímu modelu EET bude možnost ze systému vystoupit a být v režimu „EET OFF“. Dohodla se na tom koalice na žádost SPD a Motoristů.
Pro ty, kteří se rozhodnou tržby neevidovat, aniž by riskovali střet s paragrafy, bude ale platit několik podmínek. Jejich roční příjmy nepřesáhnou jeden milion korun, přihlásí se k paušální dani a zároveň požádají o zařazení do režimu EET OFF. V prvním pásmu takzvaného paušálu však nebudou odvádět na dani z příjmů jen 100 korun měsíčně, ale 1500 korun. Platby sociálního a zdravotního pojištění se nezmění.
Jaké platby nebudou EET podléhat?
Pokud řemeslník či jakýkoli jiný podnikatel od zákazníků nebere hotovost, ale vystavuje jim faktury a přijímá tak peníze převodem na účet, neměla by se ho podle Schillerové evidence týkat. To ostatně platilo už v první verzi evidence.
Chystá vláda výjimku pro spolky?
Osvobozeny od EET budou i některé spolky. „Běžné komunitní akce, jako plesy či zábavy, které nejsou podnikatelskou záležitostí, zůstávají mimo EET,“ řekla po jednání vlády Schillerová. Pokud ale pořádající spolek podniká na základě živnosti a má roční tržby nad půl milionu korun, povinnost evidovat tržby se na něj vztahuje.
Budou se sledovat platby kartou?
Paradoxně to nový zákon bude vyžadovat, byť Ústavní soud už dříve označil tuto povinnost za zbytečnou. Stát si podle soudců může tyto platby dohledat. Nový model EET bude zaznamenávat i platby QR kódem. V tomto směru bude tedy fungovat stejně jako v letech 2016 až 2020.
Nové bude pouze to, že odpadne povinnost vydávat zákazníkovi papírovou účtenku. Zejména evidování plateb kartami však může znovu narazit u Ústavního soudu. Opozice plánuje se na soudce obrátit.
Jaké údaje bude stát sledovat?
Měly by to být pouze nezbytné základní údaje, tedy identifikace poplatníka, datum a čas uskutečnění platby, její pořadové číslo, místo uskutečnění a celková částka. Položky nákupu se evidovat nemají z důvodu ochrany soukromí zákazníků.
Co ještě se spolu s EET změní?
V doprovodném balíku změn koalice ANO, SPD a Motoristů upraví režim spropitného. Stane se z něj legální příjem. Zaměstnanci v gastronomii si ho budou moci uvést do daňového přiznání, bude však osvobozen od daní i odvodů. Peníze se tak už nebudou pohybovat v šedé zóně a číšníci zároveň snáze dosáhnou například na hypotéku.
Novelizovat bude vláda i další zákony. U nealkoholických nápojů podávaných v rámci stravovacích služeb se sníží sazba DPH z 21 na 12 procent, na stejnou úroveň jako u jídla.