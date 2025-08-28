Výpověď z pracovního poměru | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

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Aktualizováno: Výpověď z pracovního poměru: Vzor ke stažení pro zaměstnance 2026

Výpověď z pracovního poměru – vzor smlouvy ke stažení

Výpověď z pracovního poměru – vzor smlouvy ke stažení Zdroj: Grafika E15

e15.cz
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  • Podání výpovědi z pracovního poměru není složité, pokud dodržíte důležitá pravidla a máte správně připravený dokument.
  • Přinášíme vzor výpovědi ze strany zaměstnance pro rok 2026, který si lze stáhnout.
  • Vzor slouží jako obecný základ pro vlastní úpravy.

Pokud se výpověď předává osobně na pracovišti, doporučujeme si nechat jednu kopii podepsat zaměstnavatelem jako důkaz, že bylo předáno a v jaký den.

Stáhnout: Výpověď z pracovního poměru – vzor >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

[Název zaměstnavatele] 

[adresa sídla]

Doporučeně s dodejkou/osobně na pracovišti 

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Vážení,

na základě pracovního poměru vzniklého na základě smlouvy ze dne [•] pracuji u vaší společnosti [•] se sídlem na adrese [•] IČO: [•], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [•] soudem v [•], spis. zn. [•] („Zaměstnavatel“) jako zaměstnanec na pracovní pozici [•].

Oznamuji vám, že tímto dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru podle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem

V [•] dne [•]

__________________________

[Zaměstnanec]

[V případě osobního doručení na pracovišti]

Za zaměstnavatele převzal:

V [•] dne [•]

__________________________

[Zaměstnavatel]

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