Výpověď z pracovního poměru | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Aktualizováno: Výpověď z pracovního poměru: Vzor ke stažení pro zaměstnance 2026
- Podání výpovědi z pracovního poměru není složité, pokud dodržíte důležitá pravidla a máte správně připravený dokument.
- Přinášíme vzor výpovědi ze strany zaměstnance pro rok 2026, který si lze stáhnout.
- Vzor slouží jako obecný základ pro vlastní úpravy.
Pokud se výpověď předává osobně na pracovišti, doporučujeme si nechat jednu kopii podepsat zaměstnavatelem jako důkaz, že bylo předáno a v jaký den.
Stáhnout: Výpověď z pracovního poměru – vzor >>>
Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.
Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.
[Název zaměstnavatele]
[adresa sídla]
Doporučeně s dodejkou/osobně na pracovišti
VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE Z PRACOVNÍHO POMĚRU
Vážení,
na základě pracovního poměru vzniklého na základě smlouvy ze dne [•] pracuji u vaší společnosti [•] se sídlem na adrese [•] IČO: [•], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [•] soudem v [•], spis. zn. [•] („Zaměstnavatel“) jako zaměstnanec na pracovní pozici [•].
Oznamuji vám, že tímto dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru podle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
S pozdravem
V [•] dne [•]
__________________________
[Zaměstnanec]
[V případě osobního doručení na pracovišti]
Za zaměstnavatele převzal:
V [•] dne [•]
__________________________
[Zaměstnavatel]