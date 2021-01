Kapitol v obležení Trumpových příznivců - sledujeme ONLINE | E15.cz

Asi hodinu po začátku společného zasedání obou komor Kongresu se na Kapitol vrhli Trumpovi příznivci. Podle záběrů amerických médií demonstranti ovládli rozsáhlé schodiště vedoucí ke Kapitolu a dva balkony před budovou. Policie použila při střetu slzný plyn, rozezlený dav se podařilo zastavit až po několika hodinách za pomoci zásahových jednotek z FBI. Jednání obou komor bylo přerušeno, zákonodárci se ke sčítání hlasů volitelů vrátili ve dvě hodiny ráno středoevropského času.

Při střetech v Kongresu byla policií postřelena žena do hrudníku, na následky zranění později zemřela. Její identita není známá. Policie později oznámila, že během nepokojů u Kapitolu zemřeli celkem čtyři lidé, okolnosti smrti dalších tří obětí neupřesnila.

Obnovit 7:25 Charles Kushner, otec Trumpova nevlastního syna a poradce Jareda Kushnera, v e-mailu rodinnému příteli napsal, že prezidentovo nynější jednání je „mimo naší kontrolu“. 7:14 Podle některých amerických médií prezident Donald Trump nařídil, aby byl přístup do Bílého domu odepřen Marcovi Shortovi, šéfovi týmu viceprezidenta Mikea Pence. Má to být reakce na to, že Pence odmítl vyslyšet Trumpovy výzvy, aby nepotvrdil výsledky voleb. 6:48 ! Senát odmítl námitku k součtu hlasů volitelů v Pensylvánii. Proti hlasovalo 92 senátorů, pro sedm. Ve Washingtonu se blíží 1 hodina ranní, předseda republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell proto oznámil, že jednání se přerušuje. 6:40 Senát se rozhodl přeskočit obvyklou až dvouhodinovou debatu a přejít rovnou k hlasování o volební stížnosti týkající se Pensylvánie. 6:27 Podle šéfa washingtonské policie Roberta Conteeho bylo v souvislosti s obsazením Kapitolu zatčeno 52 lidí. Bezmála 50 lidí policie zadržela kvůli porušení zákazu vycházení, který vyhlásila starostka metropole Muriel Bowserová, 26 z nich bylo zadrženo v areálu Kapitolu. Další lidé byli zadrženi kvůli držení střelných zbraní bez potřebných povolení, píše agentura Reuters. 6:23 Potřebné podpisy senátora a kongresmana naopak nese stížnost na volby v Pensylvánii. Obě komory Kongresu tak zahajují dvouhodinovou debatu, na jejímž konci budou o stížnosti každá zvlášť hlasovat. 6:16 Žádný senátor se formálně nepřipojil ke stížnosti na volby v Nevadě. Ani ta tak nemůže být projednána. Každá volební stížnost musí být podána písemně a musí ji podepsat alespoň jeden zástupce z každé komory Kongresu. Teprve poté může být přerušeno společné zasedání obou komor Kongresu a každá z nich o stížnosti separátně hlasuje. 6:05 Stížnost na volby v Georgii nemůže být projednána, oznámil viceprezident Mike Pence. „Zdá se, že někteří senátoři své stížnosti stáhli," vysvětlil to člen Sněmovny reprezentantů Jody Hice. Ze stejného důvodu nebude projednána ani volební stížnost týkající se Michiganu. 5:59 Kongres se vrátil ke společnému zasedání Senátu a Sněmovny reprezentantů. Očekává se, že republikánský senátor Josh Hawley iniciuje debatu o stížnostech na volby v Pensylvánii. Republikánský představitel vedení Senátu podle CNN uvedl, že Senát nepovede obvyklou dvouhodinovou debatu, ale přistoupí rovnou k hlasování o stížnosti. Zatím není jasné, zda se debaty vzdají i členové Sněmovny reprezentantů. 5:53 Novináři ukazují, jaké škody napáchali účastníci nepokojů v budově Kapitolu. 5:44 ! Během nepokojů u Kapitolu zemřeli čtyři lidé, oznámila agentura AP. Šéf policie ve Washingtonu D.C. Robert Contee uvedl, že toho číslo zahrnuje smrt ženy, kterou zastřelila policie, když se dav pokoušel prolomit zabarikádované dveře v Kapitolu. Další žena a dva muži zemřeli za blíže neupřesněných okolností. Jak bezpečnostní síly, tak výtržníci použili slzný plyn a podobné látky. 5:21 Sněmovna reprezentantů zamítla stížnost na průběh voleb v Arizoně. Potvrdita tak dřívější hlasování Senátu. Senát i Sněmovna reprezentantů se nyní vrátí ke společné schůzi k potvrzení výsledků prezidentských voleb. 5:16 Americká Tajná služba, který má na starosti ochranu prezidenta a jeho rodiny, výrazně navýšila počty svých agentů v Bílém domě v reakci na nepokoje u Kapitolu. Představitel Tajné služby pro televizi CNN uvedl, že její agenti jako první vyslyšeli žádost policie chránící Kapitol o pomoc. 4:55 Futures na americké akcie rostou. Nejistota nad průběhem potvrzování volitelů pro nového prezidenta USA - očekává se, že se jím stane demokrat Joe Biden - na tom nic nemění. U.S. stock futures rose as Congress returned to debating certification of the presidential election results https://t.co/ELyb36cz2t pic.twitter.com/2FvoMZ8T8N — Bloomberg (@business) January 7, 2021 4:20 Senát zamítl stížnosti na průběh voleb v Arizoně. Postupuje se dál stát po státu. Vše směřuje k potvrzení Joea Bidena jako příštího prezidenta USA. Cesta k tomu ale ještě vůbec nemusí být krátká. To, kdo nyní na situaci zastává jaký názor, je krajně nepřehledné. O výsledku v Arizoně a možném jednání o stížnostech na volby tam nyní hlasuje Sněmovna rerezentantů. 3:26 Podle CNN roste počet republikánských senátorů, kteří se staví proti Trumpovi a soudí, že by současný prezident měl být odstaven od úřadu dříve než 20. ledna, ať už by šlo o iniciaci procesu impeachmentu nebo prostřednictvím 25. dodatku ústavy. 2:58 Senátoři debatují o důsledcích odpoledního incidentu, dál se očekává, že někteří z republikánů by mohli chtít i nyní rozporovat výsledky prezidentských voleb v některých státech. Celý Kongres se musí sjednotit a potvrdit výsledky voleb, uvedli ale například ve společném prohlášení republikánští senátoři Steve Daines a James Lankford. 2:25 ! Mike Pence odsoudil útok Trumpových příznivců na Kapitol. Bezprostředně po znovuzpřístupnění budovy pro zasedání volitelů uvedl, že ti, kdo napadli Kapitol nevyhráli. Násilí podle něj nikdy nevítězí, svoboda vítězí. 2:09 ! Krátce po druhé hodině SEČ se kongresmani vrátili k projednávání potvrzení Joea Bidena jako nového prezidenta USA. To svým projevem zahájil republikánský viceprezident Mike Pence. LIVE: Mike Pence addresses the U.S. Senate hours after a pro-Trump mob stormed the building https://t.co/O5KBeMFN6l — Bloomberg (@business) January 7, 2021 2:02 ! Exprezident Barrack Obama vydal ke stávající situaci prohlášení. Historie si bude podle něj dnešek pamatovat také jako den, kdy prezident přihlížel násilí v Capitolu. Pro USA je to podle Obamy ostuda. Exprezident Barrack Obama vydal prohlášení ke stávající situaci. Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021 2:02 Lídr dosavadní republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell i šéf demokratické menšiny Chuck Schumer chtějí bezprostředně po zahájení jednání pronést prohlášení. 1:52 V Kapitolu se zákonodárci připravují na obnovení sčítání hlasů volitelů, které mají určit příštího prezidenta Spojených států. Truhly s hlasy volitelů se podle informací médií opět vrátily do jednací síně, sami politici jsou nyní doprovázeni do síně. Viceprezident Mike Pence, který jednání předsedá, oproti dřívějším informacím budovu během nepokojů vůbec neopustil, a proto se role může opět ihned zhostit. Jednání by mělo začít v osm hodin večer tamního času (dvě hodiny ráno SEČ). Stále není jasné, jestli republikánští zákonodárci mají nadále v úmyslu napadnout výsledek volby v některých státech. Pouze republikánská členka Kongresu Cathy McMorris Rodgersová změnila po násilnostech názor a nechce už zpochybňovat Bidenovo vítězství. 1:42 Bitcoin patrně kvůli politické krizi v USA poprvé v historii překonal psychologickou hranici 30 tisíc euro za jednu virtuální minci. 1:41 Personální šéfka první dámy Stephanie Grishamová se rozhodla na svou pozici s okamžitou platností rezignovat. Blízká spolupracovnice Melanie Trumpové to udělala pro nesouhlas s násilným útokem prezidentových příznivců na budovu Kapitolu. 1:34 Řada diskutujících na Twitteru vyzývá k tomu, aby nebyl využit 25. dodatek americké Ústavy umožňující převzít moc viceprezidentem USA, ale aby naopak bylo využito impeachementu. Ten by totiž pro prezidenta Donalda Trumpa mohl znamenat doživotní zákaz kandidatury, kdežto prosté odvolání dle zmíněného dodatku by mu umožnilo opětovně kandidovat. K trvalému vyloučení možnosti ucházet se o úřad může přistoupit Senát při konečném verdiktu impeachementu, a to dle článku jedna odstavce sedm Ústavy USA. K odvolání Trumpa vyzývá například bývalá tenistka Martina Navrátilová: 1:14 Americká sociální síť Twitter se rozhodla dočasně zamknout účet prezidenta Donalda Trumpa na dvanáct hodin a odstranila dva jeho nejnovější příspěvky. Pokud prezident neodstraní několik dalších konkrétních příspěvků, zůstane účet zamčený i nadále, sdělili představitelé firmy. Trump využívá Twitter jako hlavní kanál pro komunikaci s veřejností. 1:06 Republikánská členka Kongresu Cathy McMorris Rodgersová změnila po násilnostech názor a nechce už zpochybňovat Bidenovo vítězství. Není jasné, jak se zachovají další zákonodárci, kteří to měli v úmyslu. 1:02 Na sociálních sítích lidé srovnávají fotografie z prvního dne Trumpova prezidentství s dnešním dnem, kdy se jeho čas v úřadě chýlí ke konci, byť si to prezident nepřipouští. 0:51 Donalda Trumpa označil za přímo zodpovědného za násilnosti Lincolnův projekt, jenž sdružuje republikány a republikánské odpadlíky, kteří šéfa Bílého domu kritizují dlouhodobě. Ve svém prohlášení vyzval k impeachmentu prezidenta. Prezident Trump rozezlil i část byznysu. Pro využití 25. dodatku americké Ústavy, která zbavuje prezidenta jeho úřadu, se vyslovili i zástupci Národní asociace výrobců. V případě aktivace dodatku by pravomoci prezidenta přešly na viceprezidenta Mikea Pence. 0:50 K situaci se vyjádřil i poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek: 0:45 ! Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila po dohodě s viceprezidentem Mikem Pencem, že jakmile bude Kapitol opět bezpečný, hodlají zákonodárci obnovit sčítání hlasů volitelů a určit tak nového prezidenta USA. Jednání by mělo začít v osm hodin večer místního času (dvě hodiny ráno SEČ). Policie nyní prochází budovu Kapitolu a hledají potenciálně nebezpečné předměty. 0:41 Bývalý republikánský prezident George W. Bush odsoudil události v Kapitolu. „Takto se rozporují výsledky voleb v banánové republice, ne v USA. Útok na Kapitol vykonali lidé, jejichž emoce byly vybuzeny falešnými tvrzeními a nadějemi. Toto „povstání“ náš národ silně poškozuje. Naše země je důležitější než politika momentu. Nechte zvolené úředníky konat jejich demokratickou povinnost.“ Bývalá prezidentská kandidátka Hillary Clintonová se k odsouzení násilí přidala. „Dnes, domácí teroristé napadli podstatu naší demokracie: pokojné předání moci po svobodných volbách,“ uvedla Clintonová. „Musíme obnovit vládu práva a tyto osoby hnát k odpovědnosti,“ dodala bývalá první dáma s tím, že je demokracie křehká. Bidenův rival z demokratický primárek Bernie Sanders uvedl: „Za dnešní chaos je přímo zodpovědný Donald Trump, který dal jasně najevo, že učiní vše pro to, aby zůstal a u moci.“ 0:32 Davy protestujících před Kapitolem se dle reportérů CNN začínají po vyhlášení zákazu vycházení ztenčovat. 0:17 Už čtvrt hodiny platí zákaz vycházení ve Washingtonu D.C. Desetitisíce protestantů nicméně stále zůstává v ulicích města. Cílem policistů je zejména vytlačit demonstranty z prostranství Kapitolu. 0:05 Lídři Kongresu naléhají na to, aby byl proces potvrzení prezidenta dokončen dnes, píše CNN. Někteří senátoři údajně využívají prodlevy k tomu, aby přesvědčili republikánské kolegy, kteří chtěli zpochybnit vítězství Joea Bidena v určitých státech. 23:55 Guvernér Virginie Ralph Northam v reakci na situaci vyhlásil nouzový stav. 23:51 ! Žena, která byla postřelená v Kapitolu, zemřela. Informuje o tom americká televize NBC. Její identita není známá, podle dřívějších informací se mělo jednat o protestující, postřelit ji měl policista. V kritickém stavu je také mladý protestující muž, který lezl na lešení Kapitolu a zřítil se dolů. 23:49 ! Budovu Kapitolu ve Washingtonu se již podle úřadů podařilo vyklidit od příznivců prezidenta Donalda Trumpa a zajistit. Agentura AP uvádí, že policie rozhání zbytky demonstrantů před sídlem Kongresu slzným plynem a zábleskovými granáty před začátkem mimořádného zákazu vycházení, který vstoupí v platnost od půlnoci SEČ. 23:48 „Policie Kapitolu neselhala v přípravě na útok. Selhala, jelikož si nedokázala představit, jak bude útok vypadat. Jednotka, čítající 1800 mužů a žen, byla cvičena na "staré války" především v podobě mezinárodního terorismu a představa, že by na Kongres zaútočil dav bílých patriotů bylo se vymykala jejich fantazii,“ píše pro Foreign Policy publicista Marc Ambinder. 23:47 Ministr obrany Christopher Miller uvedl v prohlášení, že aktivaci národní gardy, která byla poslána k nepokojům u Kapitolu, schválil viceprezident Mike Pence a ne prezident Donald Trump. 23:34 Policie a FBI vyhání protestanty z hlavních schodů před Kapitolem, používá přitom slzný plyn. Právě na tomto místě má za dva týdny proběhnout inaugurace nového prezidenta Joea Bidena. Pro tento účel jsou zde postavené plošiny, kde mají sedět hosté ceremonie. Nyní na nich postávají příznivci prezidenta Donalda Trumpa. 23:30 Podle starostky Washingtonu D. C. Muriel Bowserové nic nenasvědčuje tomu, že by účastnici protestu hodlali uposlechnout zákaz vycházení, který po celém městě vyhlásila od šesti hodin večer (půlnoc středoevropského času). 23:27 Situaci v americkém hlavním městě odsuzují další a další světoví politici včetně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. V Česku se k tomu již vyjádřil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD): „Násilí ve Washingtonu není dobrý příklad pro země usilující o demokracii,“ uvedl Petříček. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že „jde o výsledek snah o polarizaci společnosti“. Opoziční politici již vyzývají premiéra Andreje Babiše (ANO), aby útok odsoudil: 23:21 Demokratka Ilhan Omarová již píše návrh na impeachement prezidenta Donalda Trumpa. „Nemůžeme mu dovolit zůstat v úřadu. Je to otázka zachování naší republiky a musíme naplnit náš slib,“ uvedla. Inaugurace nového prezidenta Joea Bidena se má konat za dva týdny. 23:18 Zásahový tým FBI už zasahuje uvnitř budovy Kapitolu. Před budovou se snaží protestující rozehnat slzným plynem. 23:14 Demokratický senátor Jeff Merkley potvrdil, že pracovníci úřadu stihli před útočníky zachránit hlasovací lístky volitelů, které mají potvrdit vítezství Joea Bidena. 23:10 Lídři Kongresu jsou evakuováni a mají být přepraveni na nedalekou vojenskou základnu Fort McNair. Evakuace stále probíhá, píše CNN. 23:05 K poklidnému předání moci vyzval i rakouský kancléř Sebastian Kurz. „Jsem šokován situací ve Washingtonu D. C. Jedná se o nepřijatelný útok na demokracii. Musí se zajistit poklidné předání moci,“ uvedl kancléř. . 22:57 Proces potvrzování prezidentské volby jde podle abecedy. Než vypukly nepokoje, stihli zákonodárci potvrdit pouze výsledky v Alabamě a na Aljašce, tedy celkem dvanáct hlasů pro Trumpa. 22:55 Kryptoměna bitcoin během posledních desítek minut strmě posiluje. Aktuálně prolomila hranici 36 tisíc dolarů za jednu virtuální minci. 22:52 Stále není jasné, kdy bude obnoveno zasedání Kongresu. Podle jeho vedení je prioritou dostat situaci nejdřív pod kontrolu, uvádí CNN. 22:51 Demokratický kongresman Ted Lieu vyzval viceprezidenta Mikea Pence, aby využil 25. dodatek ústavy a zbavil prezidenta Trumpa úřadu. Tento dodatek ústavy umožňuje viceprezidentovi převzít moc, pokud prezident není dále schopen svou funkci vykonávat. 22:47 Čeští politici odsuzují útok na americký Kapitol: Petr Fiala (předseda ODS): „Děsivé (ne)odcházení prezidenta Trumpa, které poškozuje republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy. Moje sympatie jsou s těmi republikány, kteří navzdory velkému tlaku hájí ústavu, demokracii, právo a rozhodnutí voličů, i když se jim politicky nelíbí.“ Markéta Pekarová Adamová (předsedkyně TOP 09): „Madeleine Albright v knize Fašismus, pan Snyder v knize Cesta k nesvobodě a mnozí další varovali před osobou Donalda Trumpa. Často to bylo bagatelizováno - přece se nic tak strašného neděje. Současné obrázky z Kongresu ale jasně ukazují, jak moc je pro demokracii nebezpečný.“ Lukáš Černohorský (poslanec za Piráty): „Dokážete si představit, že by se něco takového stalo po zvolení Trumpa, kdy by příznivci Hillarry vtrhli ozbrojení do budovy Kapitolu?“ Daniel Herman (exministr kultury za KDU-ČSL): „Jsem s demokratickou a svobodnou Amerikou. Trump a jeho fanatičtí příznivci přestoupili všechny meze! Podle plodů se pozná strom. Trump těžce rozděluje Ameriku. Ničí tím i to pozitivní, čeho jeho administrativa dosáhla. Věřím, že USA neblahé Trumpovo působení brzy zvládne.“ 22:46 Poblíž Kapitolu byly během dneška nalezeny tři podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda jde o výbušniny, uvedla televizní stanice Fox News s odvoláním na bezpečnostní složky. 22:39 Britský premiér Boris Johnson označil protesty za ostudné a vyzval k pokojnému předání moci. 22:38 Za zhruba hodinu a půl začne platit zákaz vycházení v americkém hlavním městě Washington D. C. Starostka metropole Muriel Bowserová vyhlásila kvůli nepokojům zákaz vycházení od šesti večer místního času do šesti hodin do rána. Lidé, pokud nepracují v klíčových zaměstnáních, nesmějí ani vyjet autem. „To chování, které vidíme, je špatné, nevlastenecké a hlavně nezákonné,“ řekla starostka, podle které bude porušování zákazu trestáno. 22:37 Podle televizní stanice CNN plánují protestující okupovat Kapitol celou noc a co nejvíce tak narušit proces potvrzení Joea Bidena vítězem prezidetských voleb. 22:34 Biden Trumpa v reakci na projev hlavy státu vyzval, aby vystoupil v celostátní televizi, dostál tak své přísaze a bránil ústavu tím, že bude požadovat konec obléhání Kapitolu. 22:28 Americký prezident Donald Trump na twitteru zveřejnil předtočenou reakci na dění u Kapitolu. Zopakoval své tvrzení, že prezidentské volby byly zmanipulované. Následně ale vyzval demonstranty, aby „šli domů“. „Byly to podvodné volby. Ukradli nám vítezství. Rozumím vaší bolesti. Ale nesmíme druhé straně nahrávat. Musíte jít domů. Musíme zachovat mír. Nechceme, aby byl kdokoli zraněn. Milluji vás, ale běžte domů,“ řekl. 22:20 Další z výtržníků si z Kapitolu odnáší řečnický pultík. 22:17 Na sociálních sítích se začínají objevovat snímky Trumpových příznivců z budovy Kapitolu. Ta této fotografií se jeden z Trumpových příznivců zvěčnil v kanceláři Nancy Pelosiové, demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů. 22:13 Vítěz prezidentských voleb Joe Biden vyzval odcházející hlavu státu Donalda Trumpa, aby splnil svoji povinnost a vyzval demonstranty, aby opustili budovu Kapitolu. Dění na místě označil za povstání. „Slova prezidenta mají váhu, nehledě jak dobrá nebo špatná jsou. Vyzývám prezidenta Trumpa, aby vystoupil na celostátní televizi, naplnil svůj prezidentský slib, bránil Ústavu a vyzval k ukončení tohoto útoku," prohlásil Biden. 22:10 Mluvčí Pentagonu potvrdil, že byla mobilizována Národní garda Washingtonu D.C. 22:03 Před sídlem vedení Republikánské strany ve Washingtonu D.C. byla nalezena trubková bomba. Policie ji zneškodnila, píše list The New York Times. Nedaleké sídlo demokratů bylo evakuováno poté, co zde byl nalezen podezřelý balíček. 21:50 ! Obě komory amerického Kongresu přerušily jednání k potvrzení výsledků prezidentských voleb kvůli střetu příznivců prezidenta Donalda Trumpa s policií před budovou Kapitolu. Demonstranti překonali zátarasy a po střetu s policisty a ochrannou službou se jim podařilo dostat do budovy. Policie tak zasahuje i uvnitř budovy. Zákonodárci mají plynové masky, ochranka je evakuuje z jednacího sálu. Při potyčkách byl postřelen člověk. Podle CNN se jedná o ženu, která je ve vážném stavu po zásahu do hrudníku. Přímo do budovy se dostalo nejméně několik desítek lidí, kteří mávali protrumpovskými vlajkami. Podle záběrů amerických médií se následně volně procházely po chodbách sídla Kongresu, často s mobilními telefony v rukou. Přítomní senátoři museli být evakuováni.

Potyčky přišly jen asi dvě hodiny poté, co k protestujícím promluvil prezident Donald Trump, který z pódia před Bílým domem řekl že nikdy neuzná svou porážku a vyzýval svého viceprezidenta Mikea Pence k narušení jednání v Kongresu, který by měl podle očekávání potvrdit do funkce jeho soka Joea Bidena.

Ten už také reagoval na násilnosti v Kapitolu. „Amerika je ve skutečnosti lepší, než to, co nyní vidíme v Kapitolu, jsme demokracie plná respektu, slušnosti a cti,“ uvedl s tím, že situace hraničí s pokusem o převrat a zároveň vyzval Trumpa, ať své příznivce uklidní. To se následně také částečně stalo. „Byly to podvodné volby. Ukradli nám vítezství. Rozumím vaší bolesti. Ale nesmíme druhé straně nahrávat. Musíte jít domů. Musíme zachovat mír. Nechceme, aby byl kdokoli zraněn,“ řekl Trump v krátkém videoprojevu na twitteru.

O co přesně v Kongresu jde

Ačkoliv je za normálních okolností zasedání formalitou, někteří republikánští zákonodárci proces hned v začátku jednání na naléhání odstupujícího prezidenta Donalda Trumpa, který odmítá uznat svou porážku s odkazem na nepodložená tvrzení o volebních podvodech, napadali. První námitku vznesli hned u třetího projednávaného státu, kterým je Arizona.

Na schůzi se sčítají hlasy volitelů z jednotlivých států. Od poloviny prosince je přitom známé, že v celkovém součtu zvítězil Biden nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům.

Trump v posledních dnech naléhal na svého viceprezidenta Mikea Pence, aby po sečtení všech hlasů odmítl vyhlásit příštího prezidenta, což je role, kterou mu ukládá ústava.

Pence však v prohlášení zveřejněném krátce před začátkem společné schůze uvedl, že nemá pravomoc jednostranně rozhodnout o tom, jaké výsledky by se měly ve finálním součtu ponechat, a jaké vyřadit.

Pence následně začal otevírat obálky s výsledkem hlasování sboru volitelů z jednotlivých států. Po bezproblémovém započtení hlasů z Alabamy a Aljašky, kde vyhrál Trump, se obě komory musely vypořádat s řadou námitek k průběhu voleb. Obě komory Kongresu o nich jednají na oddělených zasedáních. Senát ale již své zasedání vzhledem k pokročilé noční hodině přerušil.

Nový americký prezident má 20. ledna složit přísahu a ujmout se tak úřadu. Trump před svými příznivci ve Washingtonu zopakoval, že výsledky voleb, které mu prý byly ukradeny, „nikdy neuzná“.