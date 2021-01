Joe Biden míní, že nejtemnější dny Američany teprve čekají | E15.cz

Trump během předvolební kampaně rád prohlašoval, že jeho rival se před nákazou ukrývá ve sklepě, a snažil se tak Američany přesvědčit, že demokrat není vhodným adeptem na lídra v těžkých časech. Biden se skutečně na veřejnosti objevoval málo a nepořádal velká shromáždění.

Své chování však prezentoval nikoli jako zbabělost, ale jako opatrnost a ohleduplnost. Je pravděpodobné, že v nastoleném kurzu bude pokračovat, i když k inauguraci dostává velký dar – rozjeté očkování proti nemoci COVID-19. Ostatně sám už první dávku vakcíny před Vánocemi dostal a připustil, že Trumpova administrativa si v tomto směru zaslouží jisté uznání.

Spojené státy mají dosud nejvíce obětí pandemie na světě, v souvislosti s koronavirem tam zemřelo už přes 350 tisíc lidí. A další jistě přibudou, budoucí prezident očekává, že očkování se pozitivně projeví až v létě či na podzim. Do té doby bude hledat jiné cesty, jak šíření nákazy omezit. Zvažuje nákladný plán pravidelného testování všech žáků, učitelů a personálu škol, který by je umožnil plně otevřít.

Očekávané náklady v miliardách dolarů ospravedlňuje obavou z už měsíce trvajícího poklesu kvality vzdělávání a dopadů na mladou generaci Američanů. „Během prvních sta dní by mělo být národní prioritou dostat naše děti zpátky do školy a udržet je tam,“ prohlásil Biden. Zatím však není jasné, jak se mu podaří prosadit testy na celoamerické úrovni a zda jich laboratoře zvládnou produkovat dostatek.

Demokrat také ambiciózně plánuje, že za sto dní zajistí podání stovky milionů dávek vakcíny obyvatelům USA. Bude ale muset pro věc získat důvěru skeptických komunit, především Afroameričanů. Biden zároveň zřejmě Američany požádá, aby během prvních tří měsíců jeho vlády nosili roušky. Povinné by to mělo být v letadlech, federálních budovách a na dalších místech.

Biden každopádně ujišťuje, že nemá v plánu vyhlásit celoamerický lockdown, který by ohrozil pracovní místa, a zejména menší podniky. „Nechystám se zavřít ekonomiku. Tečka,“ krotil obavy svých odpůrců.

Někdejší viceprezident alespoň v prvním okamžiku nemusí řešit akutní finanční pomoc zasaženým koronavirem. Trump na sklonku roku po menších průtazích podepsal nový balík stimulačních opatření v hodnotě 900 miliard dolarů. Biden však už Kongres upozornil, aby se připravil na to, že bude usilovat o schválení dalších prostředků, které by obyvatelům a byznysu pomohly projít těžkými časy.

Konkrétní plán na světě ještě není, natož aby bylo jasné, o jakou částku by mělo jít. Nastupující prezident ale upozorňuje, že pandemie negativně poznamenala finanční kondici státních a lokálních vlád, další podpora by tak ve velkém měla mířit mimo jiné k nim.

Osud dalšího balíčku může výrazně záviset na výsledku druhého kola senátních voleb, které vrcholí v úterý. Kdyby demokratičtí adepti získali obě křesla, o něž se v Georgii svádí boj, měli by v horní komoře s republikány paritu a rozhodující slovo by patřilo budoucí viceprezidentce Kamale Harrisové.

Pokud by Biden mohl spoléhat alespoň v prvních dvou letech na přízeň celého Kongresu, byl by pro něj snazší nejen boj s pandemií. Demokrat by se rád od kurzu svého předchůdce odklonil v řadě témat, kde bude hrozit tuhý odpor republikánů, pokud Senát udrží. Týká se to mimo jiné plánů na přechod k ekologičtějším zdrojům a ústup od fosilních paliv. Třenice mohou nastat také v imigrační a zahraniční politice, zejména v otázce Íránu a jeho jaderného programu.

O tom, kolik času a energie bude moci Biden věnovat boji s klimatickými změnami, usmiřování s Evropou a dalším mezinárodním záležitostem, však patrně rozhodne právě efektivita jeho receptů na pandemii. Velkým úspěchem nastávajícího šéfa Bílého domu by přitom bylo, kdyby se mu podařilo připravit a prosadit ambiciózní investiční plán, který by zároveň pomohl k modernizaci infrastruktury, oživení ekonomiky po pandemii i ke splnění klimatických cílů.