Aktualizováno: Tři hodiny náletů a pak obří požár. Ukrajina zasáhla důležitý ruský ropný závod
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Ukrajinské drony zaútočily na petrochemický závod v ruském Novošachtinsku, kde vypukl rozsáhlý požár.
Podle svědků hoří skladovací nádrž a záře je viditelná na desítky kilometrů.
Rafinérie s kapacitou 7,5 milionu tun ropy ročně je opakovaným cílem ukrajinských útoků.
V petrochemickém závodu v Novošachtinsku v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle očitých svědků hoří jedna ze skladovacích nádrží. Jasná záře na obloze je vidět desítky kilometrů daleko, napsal dnes ruský server Kuzbass-segodnja. V Novošachtinsku podle portálu Donpress.ru hoří nejen v rafinérii, ale také v areálu společnosti Tata-gaz, kde se nalézají sklady pohonných hmot. Ruské úřady se dosud nevyjádřily.
Ukrajinské drony v pondělí ráno zároveň znovu zaútočily na nádrže s ropou u Almeťjevska v ruském Tatarstánu. Nálet se obešel bez mrtvých a zraněných, několik objektů však bylo poškozeno, uvedla agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu šéfa regionu.
Strategická rafinérie je opakovaným terčem ukrajinských dronů
„Úřady zatím mlčí, ale záběry šířící se na sociálních sítích ukazují ohromnou záři viditelnou na desítky kilometrů daleko,“ napsal Donpress o dronovém náletu v Rostovské oblasti.
Rafinérie v Novošachtinsku, která podle tisku může zpracovat až 7,5 milionu tun ropy ročně, je vzhledem k blízkosti hranice a důležitosti pro zásobování jihu evropského Ruska a pro zásobování vojsk poměrně častým terčem náletů. Naposledy se tak podle úřadů stalo v září a předtím v srpnu. V říjnu ukrajinské drony zaútočily na terminál novošachtinské rafinérie v Rostově na Donu.
U Almeťjevska na jihovýchodě Tatarstánu ukrajinské drony útočily na zásobníky s ropou i 19. listopadu, kdy se podle ruských úřadů podařilo zabránit velkému požáru. Cílem náletu byla zřejmě přečerpávací stanice Kalejko společnosti Transněfť, která patří ke klíčovým uzlům systému ruských ropovodů, napsal tehdy server RBK-Ukrajina s odvoláním na místní obyvatele. Svědci zaznamenali přinejmenším 16 silných výbuchů. Portál připomněl, že Ukrajinci opakovaně útočí na ruský petrochemický průmysl od konce října a během jediného týdne dokázali narušit fungování devíti největších ruských rafinerií.