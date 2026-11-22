Milionáři se bojí o majetek, Babiš chystá nové daně a Smartwings čeká velká proměna
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- Čeští milionáři se obávají něčeho, co většina lidí přehlíží. Už mají plán B.
- Smartwings jako český Ryanair. Nový vlastník chystá změny.
- Babiš chystá novou daň. Čechům může zdražit hypotéky i úvěry.
Podívejte se na nejčtenější články z minulého týdne.
Čeští milionáři se obávají něčeho, co většina lidí přehlíží. Už mají plán B
- Čeští milionáři se více než inflace obávají špatného fungování státu a slábnoucí Evropy.
- Majetek chrání investicemi v zahraničí a cizími měnami, odchod z Česka ale neplánují.
- Většina dál bohatne a věří v růst majetku, při investování však dává přednost člověku před AI.
Smartwings jako český Ryanair. Nový vlastník chystá změny
- Značka Smartwings na trhu zůstane i pod novým majitelem, změnit se ale může její byznysmodel, který značně spoléhá na cestovní kanceláře.
- Česká letecká společnost by se tak mohla přiblížit režimu, na kterém vydělává například Ryanair, případně samotný nový vlastník Pegasus Airlines.
- Ten počítá s růstem flotily letadel i rozšiřováním počtu nabízených destinací.
Babiš chystá novou daň. Čechům může zdražit hypotéky i úvěry
Babišova vláda chystá sektorové daně pro banky, energetické firmy a zbrojovky.
Nové zdanění by mohlo Čechům prodražit hypotéky, úvěry i další služby.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že sektorové daně mohou brzdit ekonomiku a vyhánět kapitál.
Stát chce převzít vymáhání pojistného. Hrozí výpadek několika miliard, varují exekutoři
- Vymáhání dlužného sociálního pojistného má od roku 2028 převzít Finanční správa.
- Stejnou možnost mají dostat i zdravotní pojišťovny, které dnes využívají soudní exekutory.
- Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík v podcastu e15 varuje, že pokud se pojišťovny spolehnou na stát, mohou za čtyři roky přijít až o devět miliard.
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FLOW: Stát nám nedal ani korunu, lidé ale poslali skoro deset milionů. Oslavy 17. listopadu vyjdou pod padesát korun na člověka, říká šéfka Díky, že můžem Bára Stárek • e15