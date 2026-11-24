Huangův návrat způsobil na burze euforii. Nvidia letí vzhůru o třetinu
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- Americké akcie zaznamenaly nejprudší jednodenní růst od dubna 2025, přičemž technologický index Nasdaq posílil o 6,5 procenta.
Hlavním impulsem pro obrat na trzích byl návrat Jensena Huanga do čela společnosti Nvidia, jejíž akcie vyskočily o více než 30 procent a strhly s sebou celý sektor umělé inteligence.
Posílil také americký dolar, který podpořil jak zájem o technologické tituly, tak očekávání rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu.
Americké akcie v pondělí výrazně posílily a technologický index Nasdaq Composite a širší S&P 500 zaznamenaly nejvyšší jednodenní procentní růst od dubna 2025, kdy americký prezident Donald Trump pozastavil zavádění rozsáhlých cel. Investoři se vrátili k akciím spojeným s umělou inteligencí (AI) poté, co minulý týden na trzích převládaly obavy z dalšího vývoje tohoto odvětví. Náladu podpořila zpráva o návratu Jensena Huanga do čela výrobce čipů Nvidia.
Index Dow Jones vzrostl o 1447,98 bodu, tedy tři procenta, na 49.595,31 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 326,78 bodu, neboli 4,73 procenta, na 7237,17 bodu. Index technologického trhu Nasdaq zpevnil o 1471,83 bodu, čili 6,5 procenta, na 24 089,56 bodu.
Akcie Nvidie prudce rostly o více než 30 procent, což byl jejich nejvyšší denní procentní růst za víc než dvě desetiletí. Nvidia je považována za jednu z klíčových společností spojených s investičním boomem kolem AI.
Zotavení z prudkého výprodeje
Zpráva o návratu Huanga pomohla trhu zotavit se z prudkého výprodeje z minulého týdne. Indexy S&P 500 a Dow Jones v pátek potvrdily vstup do korekce, tedy pokles nejméně o deset procent oproti předchozímu rekordu. Investory znepokojovaly pochybnosti o udržitelnosti vysokých investic do AI a vysokých ocenění technologických společností.
Dařilo se především technologickým společnostem. Výrazně posílily akcie výrobců polovodičů i velkých technologických firem, jako jsou Amazon, Microsoft, Meta a Alphabet. Růst zaznamenaly také společnosti zaměřené na cloudové služby a datová centra, jejichž akcie v předchozích seancích čelily silnému výprodeji. Většina sektorů na trhu rostla, jedinou výjimkou byla energetika.
„Huangův návrat představuje jeden z největších obratů v historii akciového trhu. Nikdy předtím nespočívala taková hodnota na bedrech jediného manažera,“ uvedl stratég firmy TradeStation David Russell.
Pozornost investorů se nyní zaměří na středeční zprávu o indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA. Zpráva by mohla napovědět, jakým směrem se bude ubírat měnová politika americké centrální banky (Fed), napsala agentura Reuters.
Americký dolar posílil ke koši měn. Náladu na trhu ovlivnily očekávání, že Fed bude kvůli silnému výkonu ekonomiky a přetrvávající inflaci zvyšovat úrokové sazby rychleji, než se dosud předpokládalo, a zájem o akcie firem napojených na AI.
Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,5 procenta na 104,34 bodu. Euro vůči dolaru kleslo o 0,6 procenta na 1,0901 USD. Dolar k jenu vzrostl o 0,3 procenta na 158,95 JPY. Euro vůči jenu oslabilo o 0,4 procenta na 173,27 JPY.