Češi půjčují miliardy Dr. Maxovi či Rohlíku. Když chtějí peníze zpět dřív, má to malý háček
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- Češi investují do dluhopisů velkých firem, předčasný prodej se ale může prodražit.
Bondy se neobchodují zdaleka tak aktivně, ztráty z prodeje před splatností tak mohou ukrojit z investice i několik procent.
Kupříkladu některé z emisí Dr. Maxe či Rohlíku na burze od svého vydání zhodnotily, a na „poplatky“ si tak vydělaly.
Pan Vladimír byl jedním z drobných investorů, kterým se před třemi lety podařilo během hektického úpisu nakoupit balík dluhopisů lékárenské sítě Dr. Max s olbřímým ročním úrokem 8,5 procenta. Člověk míní, ale život mění a Vladimír byl v listopadu postaven před nelehký úkol: potřeboval peníze ze své investice na osobní účely. Peníze lékárenské jedničce v zemi ale onehdá půjčil na pět let. Co teď?
Záchranou se stal fakt, že bondy Dr. Maxe jsou obchodované na burze. Panu Vladimírovi se nakonec povedlo papíry rychle prodat, a dokonce na tom vydělal, protože dluhopisy od uvedení na trh zhodnotily. Nebylo to ale ani zdaleka zadarmo a skóre méně šťastných investorů by v takové situaci mohlo být podstatně horší.
Dluhopis koloběžka
„České korporátní dluhopisy mají většinou nízkou likviditu a rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou u nich běžně dosahuje jednotek procent. Předčasný prodej se tak investorům často prodraží. Tyto cenné papíry je proto lepší držet až do splatnosti,“ uvádí investiční stratég Direct Investments Tomáš Pfeiler. Dluhopis na burze roste i klesá na ceně a jeho chování částečně připomíná akcii. Zásadní nevýhodou je malý objem obchodů daný investiční strategií investorů.
Především institucionální investoři totiž drží korporátní dluhopisy obvykle až do splatnosti a do tohoto okamžiku s nimi neobchodují. Sehnat protistranu při prodeji dluhopisu tak není tak jednoduché jako v případě akcií. V případě bondů obchodovaných na burze proto papír odkoupí takzvaný tvůrce trhu. Za nižší cenu jej od investorů vykoupí a za vyšší jej následně prodá dále. Výsledkem je takzvaný spread.
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