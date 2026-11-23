Exekutoři navrhují kompromis ve vymáhání pojistného. Chtějí navíc řešit i nezaplacené daně
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- Stát plánuje zásadně změnit způsob vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Od roku 2028 má významnou část agendy převzít Finanční správa.
- Podle kritiků však reforma může veřejné rozpočty připravit o miliardy korun a zvýšit náklady na státní aparát.
- V pořadu Pod lupou e15 o dopadech změny diskutovali prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík, hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček a senátor Tomáš Goláň (ODS).
Desítky miliard korun na nezaplaceném pojistném, miliardové náklady na vymáhání a spor o to, kdo dokáže od dlužníků získat nejvíce peněz. Stát připravuje další pokus o vytvoření jednotného inkasního místa, jehož součástí má být centralizace vymáhání veřejnoprávních pohledávek. Zatímco u sociálního pojištění má být předání pohledávek Finanční správě povinné, zdravotní pojišťovny si podle současného návrhu budou moci vybrat.
Ministerstvo financí změnu zdůvodňuje snahou zjednodušit systém, omezit náklady na exekuce a zabránit situacím, kdy má jeden člověk několik souběžných exekučních řízení. Kritici ovšem upozorňují, že stát dosud přesvědčivě nedoložil, zda centralizace skutečně přinese vyšší efektivitu.
„Pro mě jako pro ekonoma je to nepochopitelné v situaci, kdy je na rok 2027 nominálně navrhován druhý největší deficit státního rozpočtu v novodobé historii země,“ uvedl v debatě Pod lupou e15 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Obává se, že přesun agendy povede k dalším výdajům na úředníky, zatímco objem vymožených peněz může klesnout.
Exekutoři vyčíslili náklady státu na 1,5 miliardy ročně
Podle údajů zmíněných v debatě eviduje Česká správa sociálního zabezpečení pohledávky na pojistném, penále a dalších platbách za bezmála 70 miliard korun. Finanční správa má pohledávky za dalších 39 miliard korun. Nejde tedy o okrajovou agendu, ale o významný objem peněz, které veřejným rozpočtům chybějí.
Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík tvrdí, že stát při přípravě reformy dostatečně neporovnal náklady a výsledky obou způsobů vymáhání. Podle propočtů komory se dnes vymáhání ve Finanční správě věnuje více než 900 zaměstnanců. Samotné personální náklady exekutoři odhadují na jednu miliardu korun ročně. Po započtení technického a dalšího zabezpečení podle nich částka překračuje 1,5 miliardy korun. Jde však o odhady Exekutorské komory, nikoli o nezávisle ověřenou bilanci.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě
🔴 Proč chce stát převzít vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění a jak by reforma mohla veřejné rozpočty připravit o miliardy korun.
🔴 Proč exekutoři zpochybňují efektivitu Finanční správy a kolik podle jejich odhadů stojí státní aparát na vymáhání pohledávek.
🔴 Jaké miliardové částky dokážou soudní exekutoři získat od dlužníků i poté, co státní úřady při vymáhání neuspěly.
🔴 Proč se zdravotní pojišťovny brání převodu pohledávek na Finanční správu a jaké dopady by změna mohla mít na samotné dlužníky.
🔴 Jaký kompromis exekutoři navrhují a proč senátor Tomáš Goláň požaduje přepracování celé reformy.
„My nebojujeme proti státu. Bojujeme proti neefektivnímu státu,“ prohlásil Mlynarčík. Podle něj by politici měli především sledovat, kolik se podaří vymoci, za jak dlouho a s jakými náklady.
Komora tvrdí, že soudní exekutoři dokážou získávat peníze i poté, co veřejná správa při vymáhání neuspěla. Za čtyři roky by podle propočtů komory mohlo jít o sedm až devět miliard korun. Tento odhad ovšem neznamená, že by stát o celou částku po reformě automaticky přišel. Rozhodující bude, jakou část pohledávek dokáže Finanční správa vymoci sama.
Místo nového zákona přílepek o několika stránkách
Senátor Tomáš Goláň (ODS) kritizuje také způsob, jakým se návrh dostal do legislativního procesu. Změna vymáhání pohledávek je totiž součástí 194stránkového návrhu zákona, který primárně upravuje práci prostřednictvím digitálních platforem.
Exekutorská komora navíc tvrdí, že příslušná ustanovení byla doplněna až po meziresortním připomínkovém řízení, takže neměla příležitost se k nim standardně vyjádřit.
„To by přece mělo být samostatným zákonem,“ míní Goláň. Podle něj není důvod takto významnou reformu prosazovat prostřednictvím legislativní úpravy, která se věnuje odlišné problematice. Zvláště když má nový systém začít fungovat až v roce 2028.
Senátor současně zpochybnil kvalitu ekonomického zdůvodnění. „Některá čísla jsme viděli, ale nakolik jsou relevantní, to je těžké říci,“ poznamenal Goláň. Očekává, že se poslanci pokusí sporné části zákona změnit. Pokud by se to nepodařilo, hodlá se úpravou podrobně zabývat také Senát.
O část byznysu mohou přijít desítky exekutorů
Vymáhání veřejnoprávních pohledávek představuje pro některé exekutorské úřady významný zdroj příjmů. Případné omezení jejich činnosti by tedy zasáhlo i samotné exekutory. Mlynarčík připustil, že přibližně třicet soudních exekutorů se úzce specializuje na pohledávky zdravotních pojišťoven. Převod této agendy na Finanční správu by mohl ohrozit ekonomiku jejich úřadů. Nepředpokládá však hromadné ukončování činnosti.
Podstatný rozdíl mezi oběma modely vymáhání pojistného spočívá ve financování. Exekutorské úřady hradí provoz ze svých příjmů, přičemž náklady úspěšné exekuce zpravidla nese dlužník. V případě státního vymáhání jsou provozní náklady úředního aparátu financovány z veřejných prostředků.
Právě vysoké náklady, které exekuce mohou přinášet samotným dlužníkům, ale patří mezi argumenty ministerstva pro centralizaci. Jednotný postup by mohl pomoci zejména lidem s několika dluhy a omezit riziko, že náklady jednotlivých řízení jejich situaci dále zhorší.
Mlynarčík namítá, že ani soudní exekuce nemá vést k ekonomické likvidaci dlužníka. Podle něj je zásadní především komunikace a možnost přiměřeného splácení.
Pojišťovny se převodu brání. Hrozí dva paralelní systémy
Zdravotní pojišťovny zatím nepředpokládají, že by se s vymáháním hromadně obracely na Finanční správu, což jim nová úprava má umožnit. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna již uvedla, že současnou kombinaci vlastního vymáhání a soudních exekutorů považuje za efektivní a dobrovolný přechod pod Finanční správu neplánuje.
Vzniká tak riziko, že stát vybuduje nebo bude udržovat kapacity pro agendu, kterou nakonec většina pojišťoven nevyužije. Mlynarčík uvedl, že podle informací získaných při jednáních se státem by se mělo z České správy sociálního zabezpečení do Finanční správy přesunout přibližně 140 až 150 zaměstnanců. Ministerstvo podle něj nepředpokládá další nábor.
Křeček ale upozornil na možné důsledky případného rozšíření povinného zapojení zdravotních pojišťoven. Pokud by si stát vytvořil aparát, který nebude dostatečně využitý, mohl by vzniknout tlak na to, aby pojišťovny musely jeho služby využívat povinně.
Kompromis? Po roce předat neúspěšné případy exekutorům
Exekutorská komora proto navrhuje kompromis. Finanční správa by pohledávky nejprve sama vymáhala, ale pokud by po dvanácti měsících neuspěla, automaticky by je předala soudním exekutorům.
„Předejte nám pohledávky, u kterých jste byli neúspěšní a my vám ještě něco vymůžeme,“ shrnul Mlynarčík princip návrhu. Exekutoři by podle něj mohli současně ověřit, u kterých dlužníků už není reálné získat žádné další peníze.
S podobným řešením souhlasí také Křeček. Prosazuje, aby stát místo rozšiřování úřednických kapacit více využíval specializované exekutorské úřady. Mlynarčík by navíc zdravotní pojišťovny z reformy nejraději zcela vyňal a účinnost nového modelu nejprve ověřil na pohledávkách sociálního zabezpečení.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod: Stát chystá zásadní změnu vymáhání dluhů na pojistném
(01:00) Proč chce stát převést pohledávky na Finanční správu a co mu kritici vyčítají
(04:00) Hrozí další růst úřednického aparátu a miliardové ztráty?
(07:00) Proč exekutoři zpochybňují efektivitu státního vymáhání
(10:30) Sporný legislativní přílepek: Proč se reforma schovává v zákoně o platformové práci
(13:00) Kolik stojí státní vymáhání dluhů a proč exekutoři navrhují kompromis
(19:00) Jak funguje současný systém a kolik miliard exekutoři dodatečně vymohou
(23:00) Kdo platí náklady exekucí a jak chránit dlužníky před ekonomickou likvidací
(29:00) O část byznysu může přijít třicet exekutorů. Hrozí konec jejich úřadů?
(35:00) Proč zdravotní pojišťovny odmítají přechod pod Finanční správu
(40:00) Dva paralelní systémy: Bude stát zaměstnávat úředníky bez dostatku práce?
(45:00) Exekutoři varují před ztrátou až devíti miliard korun za čtyři roky
(47:00) Může centralizace pomoci živnostníkům a lidem s několika dluhy?
(55:30) Jak by měla reforma vypadat? Návrhy exekutorů, ekonoma a senátora