Proč teď všechno padá? Ufoukla se AI bublina, ale krize z toho být nemusí
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- Index S&P 500 ztratil 3,7 procenta a spolu s Dow Jonesem se ocitl v pásmu korekce.
- Podle UBS by AI musela do roku 2030 vydělávat 1,5 bilionu dolarů ročně, aby se investice vyplatily.
- Zatímco technologické akcie padaly, Walmart, Costco a výrobci spotřebního zboží posilovali.
Hlavní americké akciové indexy zažily nejhorší týden za poslední roky. Technologický index Nasdaq během jediného dne odepsal přes pět procent, čímž smazal veškeré své letošní zisky a propadl se do záporu. Populární index S&P 500 ztratil 3,7 procenta a spolu s indexem Dow Jones se oficiálně ocitl v pásmu korekce. Páteční výprodej vůbec nepůsobil jako klidné vybírání zisků, ale spíše jako začátek velké recese.
Na první pohled to přitom nedává smysl. Měl to být oslavný týden umělé inteligence, který investorům potvrdí, že technologická revoluce jede na plné obrátky. Společnost Anthropic vstoupila na burzu v jednom z největších primárních úpisů v historii s ohodnocením přes bilion dolarů a čipový obr Nvidia reportoval skvěle rostoucí tržby.
Kdo má křišťálovou kouli
Jenže trhy nehrají na to, co se stalo včera. Řeší zítřek. Akcie Anthropicu hned po debutu prudce oslabily o více než osm procent a Nvidia v pátek ztratila téměř 14 procent své hodnoty. Spolu s nimi padali i další výrobci čipů a provozovatelé datových center, z nichž mnozí odepsali přes deset procent za jedinou seanci.
Vysvětlení tohoto paradoxu je ve skutečnosti docela učebnicové. Během posledních let se do umělé inteligence nalily stovky miliard dolarů, ale investoři se začínají ptát, kdy a jak se tyto gigantické kapitálové výdaje skutečně vrátí v podobě reálných zisků. Podle odhadů analytiků banky UBS by příjmy z AI modelů a aplikací musely do roku 2030 dosáhnout alespoň 1,5 bilionu dolarů ročně, aby se současné investice vůbec vyplatily.
Jakmile se k tomu přidaly obavy z rostoucího zadlužení firem financujících datová centra a sázky na to, že americká centrální banka v prosinci opět zvedne úrokové sazby, trhy se začaly sypat. Celé to nejspíš začalo úplně obyčejně, když po upsání akcií společnosti Anthropic začali investoři vybírat zisky. A najednou v prostředí, kde se dlouho už jenom dokupovalo, někdo prodával. Lavina byla na světě.
Přichází tedy velká hospodářská krize? Vůbec ne. To, co právě sledujeme, je učebnicové upouštění páry z přehřátého kotle. Ostatně i v pátek, kdy technologické akcie krvácely, posilovaly akcie tradičních defenzivních firem, jako jsou maloobchodní řetězce Walmart a Costco nebo výrobci spotřebního zboží.
Nová doba, nová specifika
Zásadní rozdíl oproti splasknutí internetové bubliny v roce 2000 spočívá v tom, že dnešní technologičtí giganti nejsou jen prázdné schránky s pěknou webovou stránkou. Jsou to vysoce ziskové mašiny na hotovost, které mají reálné produkty a miliony platících zákazníků. Umělá inteligence nezmizí, stejně jako na přelomu tisíciletí nezmizel internet. Pouze se oddělí zrno od plev a přestane platit pravidlo, že stačí do prezentace pro investory napsat zkratku AI a hodnota firmy se zdvojnásobí.
Výprodej se bohužel přelil i do dalších aktiv, takže oslabil bitcoin pod hranici 60 tisíc dolarů a dolů zamířily i ceny průmyslových kovů v čele s mědí. Krvácelo i zlato a stříbro. Peníze ale z ekonomiky nemizí, jen hledají bezpečnější přístav, což bylo krásně vidět na růstu cen amerických státních dluhopisů.
Korekce o deset či 15 procent jsou na akciových trzích naprosto běžnou součástí hry. Bublina kolem umělé inteligence se nejspíš trochu ufoukla, ale světová ekonomika stojí na mnohem pevnějších základech než jen na ceně akcií výrobců čipů, i když to byla a bude zásadní složka současného růstu. Zatím to vypadá, že pro dlouhodobého investora je současný výprodej nakonec spíš slevovou akcí než začátkem apokalypsy.