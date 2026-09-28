Českému výrobci munice vystřelil zisk. STV má za sebou nejlepší rok v historii
- České zbrojařské skupině STV Group loni stoupl čistý zisk o téměř 40 procent na 7,5 miliardy korun. Tržby se více než zdvojnásobily na 24,4 miliardy korun, předloni činily 11,6 miliardy.
- Firma, která dodává vojenský materiál na Ukrajinu, označila loňský rok za nejúspěšnější ve své historii.
- Uvedla to ve výroční zprávě, která je zveřejněná ve Sbírce listin. STV Group loni vyplatila dividendy v celkové výši 4,5 miliardy korun
„Zcela zásadní vliv na výrobní a obchodní činnosti společnosti STV Group má vznik válečného konfliktu na Ukrajině na konci února 2022," uvedla firma. Od března 2022 začala firma dodávat na Ukrajinu zejména munici a tankovou a dělostřeleckou techniku. „Zpočátku tvořila většina dodávek přeprodej munice ze skladových zásob a od třetích stran. Od roku 2024 je naprostá většina prodejů realizována z vlastní výroby," uvedla STV Group.
Loni sice na trhu ceny vojenského materiálu klesly, ziskovost firmy ale přesto vzrostla. „Což bylo ovlivněno zejména strategickým rozhodnutím nahradit drahé zahraniční subdodávky vlastní domácí produkcí," podotkla firma. Investovala proto do vlastních kapacit, mimo jiné má zcela lokalizovanou výrobu těl granátů pro dělostřeleckou munici ráží 155 mm, 152 mm a 122 mm. Pokročily také přípravy na plnou soběstačnost u bezdýmných prachů a dělostřeleckých zapalovačů.
V rámci projektů pro českou armádu se STV Group připravovala na dodávky dělostřelecké munice ráže 155 mm pro děla Caesar a pokračovala v sériových dodávkách munice pro RPG-7 a balistických vest. „Společnost rovněž pokračuje v plnění vyhraných veřejných zakázek na dodávky tankové munice ráže 120 mm pro tanky Leopard 2A4 a munice ráže 30x165 mm," dodala STV Group.
Vlastníky STV Group, která patří pro holding STV Invest, jsou Martin Drda a Ludmila Drdová. V současnosti skupina vyrábí střelivo do ručních palných zbraní, středorážovou munici, ženijní, protitankovou, minometnou, tankovou a dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční palné zbraně nebo protitankové zbraně. Patří pod ní také Poličské strojírny na Svitavsku, kde se vyrábí velkorážová munice a tamní závod se zabývá také opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů. Firma měla ke konci roku 570 zaměstnanců.
GALERIE: Největší české zbrojařské skupiny.