Krvavý týden na Wall Street. Akcie technologických gigantů se hroutí, Nasdaq smazal letošní zisky
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Výprodej na Wall Street nabírá na síle, Nasdaq za týden odepsal přes deset procent.
Nervozitu investorů kolem umělé inteligence prohlubuje skandál v Nvidii.
Optimismus nepřinesl ani burzovní debut společnosti Anthropic.
Na akciovém trhu ve Spojených státech dnes zrychlil výprodej, který vyvolaly obavy o další vývoj v odvětví umělé inteligence. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 1,93 procenta a uzavřel obchodování na 48.147,33 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 3,70 procenta na 6910,39 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 5,28 procenta na 22.617,73 bodu. Nasdaq tak již přišel o veškeré své letošní zisky, upozornila agentura AP.
"Dnešek je pro kapitálové trhy zjevně náročným dnem," uvedl analytik Bill Northey ze společnosti US Bank Wealth Management. Za celý tento týden přišel Dow Jonesův index o více než osm procent. Index S&P ztratil zhruba 8,6 procenta a Nasdaq se propadl o více než deset procent.
K obavám ohledně vývoje v AI sektoru přispěl skandál týkající se amerického výrobce čipů Nvidia. Jeho šéf Jensen Huang tento měsíc odstoupil z funkce kvůli mimomanželskému vztahu se ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Nvidia dominuje světovému trhu s čipy pro AI.
K návratu dřívějšího optimismu investorů ohledně AI nevedl ani čtvrteční burzovní debut společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče ve vývoji AI. Akcie firmy Anthropic sice ve čtvrtek posílily o zhruba 17 procent, dnes se však propadly o více než devět procent.
Na devizovém trhu se dnes americký dolar držel bez výraznějších změn po předchozím výrazném růstu. Euro se krátce po desáté hodině večerní prodávalo za zhruba 1,0960 USD, nacházelo se tak v těsné blízkosti čtvrtečního závěru.
Dolar v poslední době těží z vyhlídek na další zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Jednotná evropská měna tak tento týden poprvé od loňského dubna sestoupila pod psychologicky významnou hranici 1,1 USD.